El papá del Dibu Martínez contó detalles desconocidos de su hijo en el Mundial y mostró los tesoros de su museo: “Nadie lo conocía”

El museo del papá del Dibu Martínez con los tesoros del arquero de la selección argentina

“No puedo dejar de mirar lo que muestra la televisión, me sigue emocionando”.

Así resumió Beto Martínez lo que le genera esta jornada en la que se cumplen 3 años del título mundial que Argentina logró en Qatar. En diálogo con TyC Sports, el papá del Dibu, arquero y uno de los héroes de la Scaloneta, contó detalles desconocidos de lo que vivió junto a su hijo en la histórica Copa del Mundo y mostró los tesoros que guarda en su impactante museo.

“El día que más emoción fuerte me pegué y se me aflojaron las patitas fue en el penal de Lautaro (Martínez) contra Países Bajos. Se me bajó la presión, no sé qué pasó, lo viví como nunca. Después, muy tranquilo. Lo veía tan tranquilo a Emi y ya no me preocupaba”, confesó.

Sobre las horas previas a la gran final ante Francia, Beto Martínez contó que “lo iba a ver todos los días después de cada partido” donde tomaban mate y comían. Y contó qué fue lo que lo lastimó al Dibu en el Mundial: “Emi no se perdonó que no haya podido ayudar a los compañeros. Me dijo: ‘papi, nunca en mi vida me patearon dos veces y me hicieron dos goles’. Eso es lo que más lo lastimó a él”.

Vale recordar que al margen de que Mbappé anotó un doblete en dos minutos en aquella final, en el partido inaugural ante Arabia Saudita Emiliano Martínez nunca se perdonó que le hayan hecho dos goles en un par de disparos, y que Argentina cayera en el debut. “Después, era un día más para él. Hasta el gol de Messi, ante México, estábamos todos asustados. Es la verdad", reconoció.

El impactante museo del Dibu Martínez que mostró su papá Beto

Sobre la jugada puntual de la atajada en el final del segundo suplementario ante Kolo Muani, Beto Martínez contó una insólita situación que le ocurrió estando en el estadio Lusail. “La gente se levantaba y se sentaba, y en la jugada de Emi se pararon todos y no pude ver nada. Yo estaba sentado, no me dio tiempo a levantarme. Todos me decían ‘tu hijo es un monstruo, un animal, un extraterrestre’, y yo no sabía por qué, porque no la vi a la atajada. Cuando la vi al otro día, noté el valor que tenía la atajada de Emi”. Luego, en plena coronación, contó qué le dijo su hijo: “Entré a la cancha y me dijo, ‘gordo, festejá que todo esto es tuyo’. Después no pude hablar más nada de la emoción”.

En un momento de la entrevista, el padre del Dibu Martínez mostró el impactante museo que tiene en su casa en Mar del Plata. Contó que tiene los guantes y los botines de la final ante Francia. “Esto es único, eh, todo lo que tengo es de Dibu: la pelota del Mundial, el trofeo de mejor arquero del mundo, una foto con la Copa América, los botines de la final, tengo todos los guantes de Emi, todas las camisetas donde jugó, la red de Lusail de la final con Francia, del arco de la atajada, pobrecito no jugaba en ningún lugar y tengo todas las camisetas de él. La vez pasada me dijo ‘¿vos todavía tenés esas camisetas?’ y era al único que le daba la camiseta, a papá“, contó orgulloso. Y cerró: “Nadie conocía esta parte de mi casa, ahora la conoce todo el mundo, jeje”.

Otras frases destacadas del papá del Dibu Martínez:

Con un colchón el patio de su casa: así entrenó lanzarse a la izquierda:

“En los equipos de barrio, siempre el entrenador es el papi. Es así, a él le costaba entrenarse para el lado izquierdo, porque se tiraba estilo gato. Entonces le puse un colchón en el fondo de casa y le enseñaba a tirarse. No pisaba bien con la derecha para revolcarse, así que le enseñé con un colchón y hoy en día se tira perfecto, demasiado bien porque se pasa del palo a veces”.

S us ganas de volver bien a Independiente :

“Emi no quiere llegar a Independiente para retirarse, él quiere llegar para ser campeón. No quiere hacerlo arruinado, ‘si vuelvo quiero volver bien’, me dijo. Pero va pasando, tiene familia, no sabés lo que el destino lo sorprende, sé que si quiere volver va a volver bien a Independiente”.

Cómo está la selección argentina :

“Al equipo lo veo bien, firme, no le veo fugas, pero el partido hay que jugarlo. Si le querés jugar de igual a igual, Argentina te mata. El equipo está parejito, no creo que veamos jugadores que no conocemos, porque si son 26 ya están casi todos y los conocemos”.

Las locuras en los penales :

“Es el juego de Emi, como papá si lo hace otro no sé si me gustaría, pero lo hace tu hijo y da resultado, está bien. Mientras que no insulte o pelee que yo eso no se lo perdonaría, está bien. Es un juego mental, es el folclore del fútbol. Todos hacen lo mismo, pero con Emi se nota mucho porque hoy hablan de él. No hablamos de todos los que patearon, erramos solo dos que patearon en las dos Copas América y el Mundial. Emi siempre lo dice, de los compañeros no erraron ninguno”.

Los penales contra Francia :

“Emi no quería ir a los penales, quería ganar en la cancha. Él se agranda pero también debe tener miedo, no es fácil. Él puso la vara muy alta a todo el mundo, el día que no ataje un penal no sé qué puede pasar. Mirá lo que pasó con Chiquito Romero, no atajó un penal y ahora lo matan”.

Cómo el pilates lo ayudó a ser mejor arquero :

“El pilates seguro lo hace mejor arquero. Le ponen resortes y se abre de piernas como Julio Bocca. La elongación que tiene lo demuestra en cada partido. Con razón sacó esa pelota (a Kolo Muani). El entrenamiento que le dan es muy bueno, un 40 por ciento de elasticidad se la da pilates”.