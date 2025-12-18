Dolor en Inglaterra por la muerte de un ex futbolista del Wolverhampton a los 21 años en un accidente de tránsito

El futbolista Ethan McLeod falleció en un accidente automovilístico la noche del martes, tras disputar un partido con el Macclesfield FC en la Liga Nacional Norte. Tenía 21 años y regresaba a su casa cuando su Mercedes chocó contra una barrera metálica cerca de la salida 15, según informó la policía de Northamptonshire.

El club confirmó la identidad de McLeod y expresó su pesar en un comunicado, en el que destacó: “Las profundas cicatrices mentales provocadas por la muerte de Ethan sin duda nunca sanarán, pero una cosa es segura y es que el vibrante legado de Ethan nunca se desvanecerá, sin importar cuánto tiempo pase en el futuro”.

La Policía precisó que el accidente ocurrió a las 22:40 y que no hubo otros vehículos involucrados. A pesar de los intentos de reanimación por parte de testigos y agentes, el joven fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del siniestro.

McLeod en acción por la National League North el martes pasado: horas después murió en un accidente de tránsito

El Macclesfield comunicó: “El fallecimiento de Ethan es una noticia devastadora y no podemos expresar la tristeza y la pérdida que sufrimos”. El club destacó su talento y la influencia positiva que ejercía en el equipo: “Era muy talentoso y tenía una personalidad que alegraba a todos. Nos llevó a ser nuestra mejor versión”. En sus últimas 5 apariciones en la Liga Nacional Norte, había anotado 2 goles.

Formado en las divisiones juveniles del Wolverhampton, a donde llegó con 7 años, McLeod también jugó en el Rushall y el Stourbridge antes de incorporarse al Macclesfield. El próximo sábado, el Wolverhampton, actualmente último en la Premier League, realizará un minuto de silencio en su partido ante el Brentford para rendir homenaje al futbolista.

El impacto de la noticia se suma a la reciente pérdida de Diogo Jota, ex jugador del Liverpool, quien murió el 3 de julio pasado en un accidente en una carretera de España, donde también falleció su hermano.

EL COMUNICADO COMPLETO DE MACCLESFIELD

Con gran pesar y una abrumadora sensación de surrealismo, el Macclesfield FC puede confirmar el fallecimiento del delantero de 21 años Ethan McLeod. Anoche, mientras regresaba de Bedford Town, Ethan se vio involucrado en un accidente automovilístico en la M1 que trágicamente le quitó la vida. Ethan era un miembro increíblemente talentoso y muy respetado de nuestro primer equipo, que tenía toda la vida por delante. Pero más que eso, la personalidad contagiosa de Ethan lo hizo querer por todos aquellos con quienes entró en contacto. Al darlo todo en todo lo que hacía, Ethan nos impulsó sin esfuerzo a todos a ser lo mejor que podemos ser, tanto dentro como fuera de la cancha. El profesionalismo y la ética de trabajo inquebrantable de Ethan inspiraron a todos, y su entusiasmo por la vida puso sonrisas en todos nuestros rostros, incluso en los días más oscuros.La noticia del fallecimiento de Ethan ha devastado a todo nuestro Club y no hay palabras que puedan transmitir el inmenso sentimiento de tristeza y pérdida que sentimos ahora. Las profundas cicatrices mentales provocadas por la muerte de Ethan sin duda nunca sanarán, pero una cosa es segura y es que el vibrante legado de Ethan nunca se desvanecerá, sin importar cuánto tiempo pase en el futuro. Ethan vivirá en nuestros corazones y mentes por siempre y, sin importar lo que depare el futuro, su sonrisa única que nos hipnotizó a todos nunca será olvidada. Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Ethan en este momento profundamente traumático, junto con la seguridad de que brindaremos todo el apoyo que podamos a quienes lo necesiten. Que descanses en paz, Ethan. Siempre serás un Silkman.

*Traducido del inglés