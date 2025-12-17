Deportes

La FIFA confirmó la creación de un “festival” Sub 15 para 2026: “Un paso natural y muy alegre”

La casa madre del fútbol anunció que se jugará un torneo para niños y niñas abierto a las 211 asociaciones miembro

Gianni Infantino, presidente de la
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante la presentación del sorteo del Mundial 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

La FIFA continúa innovando y sumando eventos de interés general para fomentar el fútbol y confirmó la creación de un torneo Sub 15 masculino que se celebrará durante 2026, el año del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En el ámbito del desarrollo juvenil, el Consejo de FIFA dio a conocer la creación de torneos “festival” sub-15 para niños y niñas, abiertos a las 211 asociaciones miembro. La primera edición, dirigida a equipos masculinos, se celebrará en 2026, mientras que la segunda, para equipos femeninos, tendrá lugar en 2027. A partir de 2028, todas las asociaciones podrán participar con equipos masculinos y femeninos en dos competiciones separadas, publicaron desde la casa madre del fútbol mundial.

Como información adicional, se informó que para adaptarse a las necesidades de desarrollo de los jugadores Sub 15, “los partidos serán más cortos, se disputarán en campos de menor tamaño y los equipos estarán formados por entre 7 y 9 futbolistas”.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino subrayó la importancia de esta iniciativa: “En los últimos años, FIFA ha intensificado sus esfuerzos para impulsar el fútbol juvenil, cuyos resultados son evidentes. Hemos sido muy activos en la promoción de competiciones y el desarrollo juvenil, y este es un paso natural y muy alegre”.

Gianni Infantino durante el Congreso
Gianni Infantino durante el Congreso de la FIFA, en Doha, Qatar (FIFA)

“Tener festivales Sub 15 de FIFA para niños y niñas será fundamental en el objetivo de dar oportunidades a todos los talentos del mundo y es otro ejemplo de cómo FIFA reinvierte en el juego”, agregó Infantino.

Por otra parte, la FIFA también aprobó una contribución financiera sin precedentes de USD 727 millones para las asociaciones miembro que participarán en la Copa Mundial 2026, lo que representa un aumento del 50% respecto a la edición de Qatar 2022, según informó la propia organización tras la reunión de su Consejo en Doha. Este incremento no solo refuerza el atractivo económico del torneo, sino que también garantiza que cada asociación participante reciba al menos USD 10,5 millones, incluyendo USD 1,5 millones destinados a cubrir los gastos de preparación de los equipos.

En el desglose de premios, la mayor parte de los fondos, USD 655 millones, se distribuirán como premios entre las 48 selecciones clasificadas. El campeón recibirá USD 50 millones, mientras que el subcampeón obtendrá USD 33 millones. El tercer y cuarto lugar percibirán USD 29 millones y USD 27 millones, respectivamente.

Los equipos que finalicen entre el quinto y el octavo puesto recibirán USD 19 millones cada uno, los ubicados entre el noveno y el decimosexto lugar obtendrán USD 15 millones, los clasificados entre el decimoséptimo y el trigésimo segundo puesto recibirán USD 11 millones, y los equipos que terminen entre el trigésimo tercero y el cuadragésimo octavo lugar percibirán USD 9 millones.

Infantino, destacó la magnitud de este aporte económico al afirmar: “La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será innovadora en términos de su contribución financiera a la comunidad global del fútbol”.

El Congreso de la FIFA
El Congreso de la FIFA en Doha (FIFA)

En relación con los torneos olímpicos de fútbol de Los Ángeles 2028, tras la decisión del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional de aprobar la propuesta de FIFA sobre la composición de los torneos, el Consejo confirmó la asignación de plazas: en el torneo femenino, la AFC contará con 2,5 cupos, la CAF con 2, Concacaf con 3, CONMEBOL con 2,5, la OFC con 1, la UEFA con 4 y el país anfitrión, Estados Unidos, con 1. Para el torneo masculino, la AFC tendrá 2 plazas, la CAF 2, Concacaf 1, CONMEBOL 2, la OFC 1, la UEFA 3 y Estados Unidos 1.

Finalmente, el Consejo de FIFA determinó que la primera edición de la Copa Mundial de Clubes Femenina se celebrará del 5 al 30 de enero de 2028, tras un proceso de consultas que logró un amplio consenso entre los actores involucrados.

