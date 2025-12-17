El llanto de la estrella Victor Wembanyama tras la final de la NBA Cup: “Lo siento, he perdido a alguien”

Victor Wembanyama lloró en la conferencia de prensa tras la final de la NBA Cup

La final de la NBA Cup 2025 consagró como campeón a los New York Knicks, que derrotaron en Las Vegas con un marcador de 124-113 sobre San Antonio Spurs. El conjunto de la Gran Manzana pudo volver a festejar un título en el mejor básquet del mundo luego de 52 años. Sin embargo, luego del partido, Victor Wembanyama se quebró en llanto en la conferencia de prensa y reveló un drama familiar que vivió en la previa del encuentro.

La estrella de los Spurs, de 21 años, reveló entre lágrimas que esa misma noche había perdido a alguien cercano. El pivote francés se mostró congojado al momento de afrontar el diálogo con los periodistas, pero pudo continuar respondiendo preguntas. Luego, se confirmó que la abuela del jugador había fallecido horas antes en Francia, pero Wembanyama decidió jugar la final de todas maneras.

“Lo siento. He perdido a alguien esta noche”, expresó Wemby antes de comenzar la rueda de prensa. Más tarde, la figura de San Antonio continuó en su análisis del partido e hizo hincapié en los aprendizajes de la final perdida: “Supongo que es la mejor práctica posible para partidos importantes, porque nuestro foco ya está en los playoffs, que es el momento más grande del año. Es bueno haber vivido esta experiencia”.

*El resumen de la final de la NBA Cup que consagró campeón a New York Knicks

El francés regresó a la cancha tras una ausencia de 12 partidos por una distensión en la pantorrilla y, saliendo como suplente, sumó 18 puntos y 16 rebotes, consolidando su papel como pieza clave en el esquema de los Spurs, que no pudieron ante unos experimentados Knicks, que habían alcanzado las finales de la Conferencia Este en la pasada temporada.

El desarrollo del partido mostró a San Antonio compitiendo de igual a igual durante buena parte del encuentro. El equipo llegó a disfrutar de una ventaja de 11 puntos a poco más de dos minutos del final del tercer cuarto. Sin embargo, en el último periodo, los NY Knicks impusieron su experiencia y fortaleza física, logrando un parcial de 35-19 y dominando el rebote por 23-6 en ese tramo decisivo, lo que resultó determinante para el desenlace.

El base Jalen Brunson conquistó el premio MVP del torneo luego de liderar a los Knicks en la final con 25 puntos y 8 asistencias en 41 minutos de juego. Otros jugadores claves en el partido fueron OG Anunoby, máximo anotador con 28 unidades, Karl-Anthony Towns (16 y 11 rebotes), Jordan Clarkson (15) y Tyler Kolek (14).

*Jalen Brunson ganó el premio MVP de la NBA Cup

Con este título, New York Knicks consiguió su primera Copa de la NBA (se juega desde 2023) y se unió a los campeones Los Ángeles Lakers y Milwaukee Bucks. En su camino al título, los neoyorquinos vencieron en cuartos de final a Toronto Raptors por 117-101 y en las semis se deshicieron de Orlando Magic con un contundente 132-120. De esta manera, los Knicks volvieron a ser campeones luego de su último título en la NBA en 1973.

Por el lado de San Antonio Spurs, que no volvía a jugar una final desde 2014, cuando fue campeón con Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili, su camino tuvo victorias importantes frente a Los Ángeles Lakers y el campeón vigente, Oklahoma City Thunder en las semifinales.