“¿Te imaginas terminar con un título de campeón del mundo?”: el sueño intacto de Thiago Silva a los 41 años

En una entrevista exclusiva con France Football, el defensor brasileño brindó detalles sobre su rutina, los desafíos superados y el legado que busca dejar a las nuevas generaciones. Cómo su determinación y amor al juego lo mantienen vigente entre la élite del fútbol mundial

Thiago Silva revela su sueño
Thiago Silva revela su sueño de retirarse como campeón del mundo con la selección de Brasil a los 41 años (REUTERS/Sergio Moraes)

A los 41 años, Thiago Silva, capitán del Fluminense y referente del fútbol brasileño, cerró su carrera sin resignar la ambición de alcanzar el máximo logro: levantar la Copa del Mundo con Brasil.

En una entrevista exclusiva a France Football, el defensor repasó su extensa trayectoria, los sacrificios que le permitieron mantenerse en la élite y el deseo que siempre lo empujó a seguir compitiendo.

¿Te imaginas terminar con un título de campeón del mundo?”, lanzó Silva al inicio de la charla, evidenciando la vigencia de su motivación.

Explicó que su contrato vigente hasta junio de 2026 estaba pensado como una apuesta más: “No me convocan desde el Mundial 2022, pero pensé que no era imposible. Por eso firmé dos años con Fluminense, para apuntar a la Copa del Mundo”. Aunque no dialogó con Carlo Ancelotti sobre un retorno, afirmó: “Sabe que puede contar conmigo. Estoy a su disposición”.

Disciplina, tecnología y legado

El capitán del Fluminense destaca
El capitán del Fluminense destaca la disciplina y la tecnología como claves para su longevidad en el fútbol profesional

La longevidad de Silva no fue casualidad. El propio jugador reconoció que la inspiración surgió en 2009, cuando coincidió con Paolo Maldini en el AC Milan. “Maldini disputaba sus últimos seis meses y Ancelotti me pidió observar su preparación. Comprendí que, para durar, había que sacrificarse y ser un atleta total, no solo un futbolista”, recordó.

Desde entonces, la disciplina y el uso de tecnología fueron claves: “Hace diez o quince años, un cañón hiperbárico costaba USD 25.000. Muchos pensaban que era un gasto inútil. Si no hubiera invertido tanto, ya estaría retirado”.

Silva puntualizó que ese profesionalismo influyó en jóvenes como Marquinhos, Alexsandro y Andrey Santos. “Cuando Andrey vino a mi casa en Londres, se sorprendió de mi rutina, el chef, los aparatos de recuperación y el control del sueño. Me enorgullece haber dejado huella en la nueva generación”, subrayó.

Afrontar las críticas y los desafíos

El ex capitán del PSG
El ex capitán del PSG recuerda las críticas recibidas y el impacto emocional de los comentarios de exjugadores como Romario (REUTERS/Christian Hartmann)

El defensor también abordó los momentos difíciles de su carrera. “He recibido muchas críticas, algunas merecidas y otras no. En el PSG, cuando nos eliminaban de la Champions, recaía todo sobre mí como capitán. Hoy me afecta menos, pero lo que más duele es cuando los exjugadores critican, especialmente quienes fueron mis ídolos”, confesó.

Recordó con dolor las palabras de Romario, quien lo acusó de falta de personalidad para jugar en la selección: “Crecí admirando a Romario. Cuando tu ídolo te critica, duele. Perdí parte del afecto que le tenía, aunque ahora entiendo y respeto su opinión”.

Silva evocó el episodio de la tuberculosis superada en Rusia y cómo eso reforzó su carácter: “Si fuera débil mentalmente, habría abandonado ahí. Pasé seis meses solo y la médica quería quitarme parte de un pulmón. Me negué”.

PSG: transformación y orgullo

Silva rememora su papel en
Silva rememora su papel en la transformación del PSG y el orgullo de haber contribuido al crecimiento del club francés (REUTERS/Philippe Wojazer)

El legado de Thiago Silva en el PSG fue central en la entrevista. “Me enorgullece haber sido parte de ese proyecto. Escribí una página clave en la historia del club. Jamás imaginé convertirme en francés y ganar tantos trofeos”, admitió.

Rememoró las carencias de 2012 y cómo, junto a figuras como Ibra, Maxwell y Thiago Motta, impulsó el crecimiento del club: “Ayudamos a transformar el centro de entrenamiento, el restaurante y la academia. Ver lo que es ahora es digno de admiración”.

Respecto a los entrenadores, destacó: “Con Laurent Blanc ganamos más títulos, pero el juego de Tuchel era más atractivo. La final de la Champions en 2020 fue un hito”. Además, elogió el trabajo actual de Luis Enrique: “El PSG hoy fluye, hay armonía, todo parece natural”.

Perspectiva final y despedida pendiente

El futbolista brasileño expresa su
El futbolista brasileño expresa su deseo de entrenar al PSG y despedirse de la afición en el Parque de los Príncipes (REUTERS/Agustin Marcarian)

Mirando hacia adelante, Silva compartió sus aspiraciones: “Cuando sea entrenador, quiero dirigir todos los equipos donde jugué, en especial el PSG. Quizá nunca ocurra, pero es mi meta”.

También reiteró su intención de despedirse de la afición parisina: “No tuve oportunidad de decir adiós en el Parque de los Príncipes. Ojalá algún día pueda volver y saludar a los hinchas como corresponde”.

La ilusión de Thiago Silva se mantuvo hasta el final: conquistar la Copa del Mundo habría sido la culminación perfecta de una vida dedicada con pasión y disciplina al fútbol.

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

La ceremonia se realizó en Doha y consagró al jugador francés como el más destacado. Todos los ganadores

Luis Suárez quedó a un paso de cerrar su continuidad con el Inter Miami de Messi: “Última temporada”

El uruguayo tendría todo encaminado para seguir un año más con las Garzas y Javier Mascherano conservaría un referente importante después de los retiros de Sergio Busquets y Jordi Alba

El Argentina Open, refugio del tenis sudamericano en medio de un calendario global cada vez más hostil

La edición 2026 se jugará en un contexto diferente al de años anteriores. Quiénes son las figuras nacionales e internacionales que ya confirmaron su presencia

Impacto en la F1: la trama secreta de la negociación de Christian Horner para sumarse al equipo de Colapinto

El exjefe de Red Bull quiere sumarse al team francés. Qué busca y el cargo que podría tener. Los detalles

Román Burruchaga y el desafío de construir un nombre propio en el tenis argentino: “Siento que tengo el nivel y confío mucho en mí”

A los 23 años, cierra la temporada a tiro del Top 100 por primera vez en su carrera y tiene margen para escalar posiciones en las primeras semanas de 2026. “Fue un año de romper moldes”, le dijo a Infobae

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

Luis Suárez quedó a un paso de cerrar su continuidad con el Inter Miami de Messi: “Última temporada”

El Argentina Open, refugio del tenis sudamericano en medio de un calendario global cada vez más hostil

Impacto en la F1: la trama secreta de la negociación de Christian Horner para sumarse al equipo de Colapinto

Román Burruchaga y el desafío de construir un nombre propio en el tenis argentino: “Siento que tengo el nivel y confío mucho en mí”

“¡Rocío Guirao Díaz!“: Luis Ventura

“¡Rocío Guirao Díaz!“: Luis Ventura contó la historia de su icónico grito 15 años después

El tierno gesto de Maxi López con su esposa y su hijo por nacer: “Ponete los botines que papá te está esperando”

Belén, la película de Dolores Fonzi, quedó en la lista corta de los Premios Oscar

Matilda Salazar celebró sus 8 años entre el colegio, sus amigos y la promesa de una súper fiesta

Sofía Gonet habló tras los escandalosos chats con Homero Pettinato: “Mostramos nuestras peores miserias”

Ecuador habló fuerte y claro

Ecuador habló fuerte y claro

Más de 11 millones de barriles de de petróleo están varados en Venezuela por las sanciones y restricciones de Estados Unidos

Los mejores casinos online en México 2025, según apuestas-deportivas.es

El Coliseo de Roma estrena una estación de metro que conecta con tres mil años de historia

El Parlamento de Francia frenó la reforma de pensiones de Macron y desactivó una crisis política