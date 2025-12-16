“¿Qué te pica a ti, Pulga?“: el áspero cruce de Messi y Suárez con su nuevo compañero en el Inter Miami durante un clásico de España

El flamante fichaje del Inter Miami tiene una historia de peleas con los sudamericanos

La reciente incorporación de Sergio Reguilón al Inter Miami marca un nuevo capítulo en la estrategia del club para consolidarse en la cima de la Major League Soccer (MLS), la cual ganó por primera vez en su historia hace algunas semanas. En el tramo final de la temporada, la directiva del elenco rosa aceleró la búsqueda de un lateral izquierdo de jerarquía, tras el retiro de dos figuras clave como Jordi Alba y Sergio Busquets. El defensor que surgió en el Real Madrid tiene un recordado pasado con las máximas figuras de Las Garzas: Lionel Messi y Luis Suárez, con quienes discutió acaloradamente en algunos clásicos de España contra el Barcelona.

Más allá de que el fichaje del lateral español, que llegó con el pase en su poder tras quedar libre del Tottenham de Inglaterra, le da un plus al plantel de Javier Mascherano, su pasado en el conjunto merengue no pasó desapercibido. En marzo de 2019, durante un clásico entre Real Madrid y Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu que terminó con victoria por 1-0 del conjunto catalán, protagonizó un cruce verbal con Luis Suárez y Lionel Messi.

En medio del fervor de un clásico que estaba con un ambiente tenso, el cual es recordado por un fuerte cruce entre el astro argentino y Sergio Ramos, las cámaras de la televisión española captaron el momento en que el lateral español, tras una fricción con Suárez, le contestó: “Tú sí que eres feo, tú sí que eres feo”. Esto sucedió después de que el Pistolero le hablara y lo molestara durante varios segundos.

Mientras Reguilón discutía con el atacante uruguayo a la distancia, el capitán del Barcelona se metió en la disputa. “¿Qué dices, tú? ¿Qué te pica a ti, Pulga? ¿Qué te pasa a ti ahora?”, arremetió el español, que en ese momento tenía 22 años, contra Messi. El argentino no se quedó callado e intentó responder, pero el francés Raphael Varane intervino para evitar que la situación escalara.

Lionel Messi y Sergio Reguilón tuvieron un fuerte cruce en un clásico entre Real Madrid y Barcelona (Photo by CURTO DE LA TORRE / AFP)

El incidente quedó circunscrito a la intensidad propia de un clásico, sin mayores consecuencias. No obstante, el futbolista del Real Madrid lanzó un posteo en sus redes sociales personales tras la derrota de su equipo en la que utilizó una imagen junto a Messi, algo que no pasó desapercibido. “Toca mirar hacia adelante. Concentrados ya en la Champions”, escribió. Vale aclarar que, hasta ese momento, ambos elencos seguían vivos en el certamen internacional y podían enfrentarse en las fases definitorias.

Más allá de que los fuertes cruces nunca volvieron a repetirse, el tenso momento se reflotó ante el arribo del defensor al Inter Miami. Dicho clásico de La Liga de España, correspondiente a la fecha 26, consolidó al Barcelona como líder del certamen con 60 puntos, 7 más que el Atlético de Madrid, y allanó el camino del equipo dirigido por Ernesto Valverde hacia el título.

Sergio Reguilón y Lionel Messi serán compañeros en el Inter Miami años después de enfrentarse en el clásico de España (Grosby)

La carrera de Reguilón comenzó en las divisiones inferiores del Real Madrid, donde permaneció una década antes de debutar con el primer equipo en octubre de 2018 durante un partido de la UEFA Champions League. En esa etapa, integró el plantel que conquistó el cuarto título de Mundial de Clubes de la FIFA para el club blanco. Su proyección lo llevó a una cesión al Sevilla FC en la temporada 2019/20, donde fue pieza clave en la obtención de la UEFA Europa League y fue incluido en el equipo ideal del torneo. Posteriormente, fichó por el Tottenham Hotspur, donde jugó dos temporadas antes de continuar su carrera con cesiones en el Atlético de Madrid, el Manchester United y el Brentford FC.

A nivel internacional, Reguilón disputó seis partidos con la selección mayor de España, incluyendo tres encuentros en la UEFA Nations League en 2020 y uno en las eliminatorias para el Mundial de la FIFA en 2021. En total, el lateral sumó más de 260 apariciones profesionales, con 81 partidos en la Premier League y 56 en LaLiga, lo que respalda su trayectoria en el fútbol europeo.

La elección del Inter Miami por Reguilón, exjugador del Real Madrid, se fundamenta en su experiencia en competiciones de alto nivel y su versatilidad defensiva. El futbolista madrileño llega como agente libre, tras finalizar su vínculo con el Tottenham Hotspur en 2025, lo que facilitó su traspaso a la MLS.

El lateral izquierdo español, de 28 años, firmó un contrato hasta diciembre de 2027, con opción de extensión hasta diciembre de 2028, según informó la institución. Este movimiento se produce tras la conquista del primer título de la MLS Cup por parte del equipo, en una final disputada el 6 de diciembre ante los Vancouver Whitecaps, que también significó la despedida de Jordi Alba y Sergio Busquets.