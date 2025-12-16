Deportes

Dos contras casi calcadas: los goles de Garnacho en el triunfo que llevó al Chelsea a una semifinal

El “Bichito” fue clave junto a su compatriota Facundo Buonanotte a en la victoria de los Blues por la Copa de la Liga

El Chelsea selló su pase a las semifinales de la Copa de la Liga inglesa tras imponerse por 3-1 al Cardiff City en Gales, en un encuentro donde la figura excluyente fue el argentino Alejandro Garnacho, autor de un doblete que no solo aseguró la clasificación, sino que también puso fin a una racha personal de ocho partidos sin marcar. El primer tanto del ex Manchester United llegó tras una combinación netamente argentina: Facundo Buonanotte recuperó el balón en campo rival y asistió a Garnacho, quien definió de zurda al segundo palo, una jugada que destrabó un partido que hasta ese momento se presentaba complicado para los dirigidos por Enzo Maresca.

El desarrollo del encuentro mostró a un Chelsea con dificultades para imponer su jerarquía en la primera mitad, pese a enfrentar a un rival de la tercera división inglesa. La ausencia de Enzo Fernández, quien permaneció en el banco por decisión técnica, no impidió que la bandera argentina se hiciera notar en el marcador. El ingreso de Garnacho en el inicio del segundo tiempo resultó determinante: a los 53 minutos, tras un error defensivo de Dylan Lawlor, Buonanotte condujo y habilitó al extremo, que definió con precisión para abrir el marcador.

La reacción del Cardiff no se hizo esperar y, a los 75 minutos, David Turnbull igualó el partido con un cabezazo, generando incertidumbre en el conjunto londinense. Sin embargo, la respuesta de los visitantes fue inmediata. El portugués Pedro Neto volvió a adelantar al Chelsea con un potente remate en el área a los 83 minutos. Ya en el descuento, Garnacho volvió a aparecer: recibió un pase de Joao Pedro por la izquierda y, con tiempo y espacio, definió de derecha al ángulo inferior para sentenciar el 3-1 definitivo.

Alejandro Garnacho fue la figura
Alejandro Garnacho fue la figura del triunfo de Chelsea ante Cardiff City (Reuters/Andrew Couldridge)

Este doblete representó el primero de Garnacho con la camiseta del Chelsea y elevó su cuenta personal a cuatro goles en 17 partidos desde su llegada al club a mediados de año. Además, el delantero de 21 años suma 30 goles en su carrera profesional, 26 de ellos convertidos durante su etapa en el Manchester United. La actuación frente al Cardiff no solo significó un punto de inflexión en su adaptación al equipo londinense, sino que también reabrió su candidatura para integrar la selección argentina de cara al Mundial de Estados Unidos 2026, un aspecto que el propio Lionel Scaloni sigue de cerca.

El entrenador Enzo Maresca había destacado recientemente la importancia del compromiso defensivo de sus atacantes, afirmando: “La presión alta comienza con Pedro y con Garnacho”. No obstante, el gol sigue siendo la carta de presentación más contundente para el extremo argentino, que respondió en un contexto clave y bajo presión, tras haber desperdiciado varias oportunidades en el partido anterior ante el Everton.

La victoria ante el Cardiff consolida la apuesta del Chelsea por una nueva generación de futbolistas y permite al club pensar en los títulos locales como objetivos alcanzables, tras haber conquistado recientemente el Mundial de Clubes y enderezado su rumbo en la Premier League, donde ocupa el tercer puesto con 28 puntos. El próximo compromiso del equipo será ante el Newcastle, en la 17° fecha del certamen inglés.

En el plano individual, Facundo Buonanotte también tuvo una actuación destacada: fue titular, jugó 66 minutos y firmó una asistencia de calidad en el primer gol, consolidándose como otro argentino en ascenso en el fútbol europeo. La combinación entre ambos futbolistas refuerza el recambio generacional que atraviesa la selección argentina y subraya la importancia de sumar minutos y protagonismo en clubes de elite.

El Chelsea espera ahora rival en semifinales, que saldrá del cruce entre Manchester City y Brentford, mientras que el resto de los equipos clasificados a esta instancia pertenecen a la Premier League.

