Revelaron que Lionel Messi pudo haber jugado en Manchester City: el monto que ofrecieron y la insólita respuesta del Barcelona

Mark Bowen, entonces segundo entrenador del equipo inglés, relató un increíble episodio ocurrido durante el mercado de pases europeo de 2008

Revelaron que Lionel Messi pudo haber jugado en el Manchester City (AFP PHOTO/LLUIS GENE)

En el verano de 2008, Manchester City protagonizó uno de los episodios más insólitos del mercado de fichajes europeo al presentar una oferta inesperada de 30 millones de libras (unos 35 millones de euros) por Lionel Messi, quien ya figuraba entre los mejores futbolistas del mundo tras quedar segundo en el Balón de Oro detrás de Cristiano Ronaldo. Este intento, que surgió antes de la adquisición del club por parte de Sheikh Mansour y cuando aún pertenecía al magnate tailandés Thaksin Shinawatra, fue calificado como “accidental” por Mark Bowen, entonces segundo entrenador del equipo, según relató en el podcast Business of Sport y que recogió el diario español AS. La reacción del presidente del Barcelona fue inmediata y contundente: “¿Quién coño te crees que eres? ¡Retírate, por favor!”, según reconstruyó Bowen.

El episodio se produjo en un contexto de urgencia y ambición por parte de los directivos del club inglés. Bowen explicó en el podcast que, ante la inminencia del cierre del mercado de fichajes, el director deportivo Gary Cook comunicó al entrenador Mark Hughes que los propietarios querían realizar una operación de impacto. En ese momento, el club lanzó ofertas de 30 millones de libras por varios jugadores de renombre, entre ellos Dimitar Berbatov, Franck Ribéry y Robinho, con el objetivo de captar la atención de los grandes clubes europeos y ver quién aceptaba la propuesta. “Simplemente estaban lanzando ofertas a clubes de toda Europa para ver cuál mordía el anzuelo”, relató Bowen al Business of Sport.

Mientras se desarrollaba esta estrategia, el presidente del Barcelona sorprendió en un acto en Londres al anunciar públicamente que el Manchester City había ofrecido 30 millones de libras por Messi. Bowen recordó su reacción ante la noticia: “Pensé: ‘¿Alguien realmente le ha hecho una oferta a Messi?’”. La respuesta del presidente azulgrana no se hizo esperar y, según el testimonio de Bowen, envió un mensaje directo al club inglés: “¿Quién coño te crees que eres? ¡Retírate, por favor!”, una frase que se convirtió en símbolo del rechazo rotundo a la posibilidad de negociar por el astro argentino.

Aquel verano marcó el inicio de una nueva era para el Manchester City, que poco después sería adquirido por capitales de Emiratos Árabes Unidos y comenzaría una serie de fichajes millonarios. Entre los primeros refuerzos destacados de esa etapa figuraron Vincent Kompany y el propio Robinho, quien finalmente llegó procedente del Real Madrid. La oferta por Messi, aunque nunca prosperó, pudo haber cambiado el rumbo de la historia del club y del fútbol europeo.

El interés del Manchester City por Lionel Messi no se limitó a aquel episodio. A lo largo de los años, el club inglés mantuvo su deseo de contar con el argentino, aunque su etapa en el Barcelona se extendió hasta 2021, cuando debió abandonar la institución por problemas con el fair play financiero. Solo entonces se lo vio con otra camiseta europea, la del París Saint-Germain, que logró ficharlo tras superar a otros pretendientes como el propio City, el Atlético de Madrid, el Inter de Milán y el Al Hilal.

Actualmente, Messi continúa su carrera en el Inter Miami y ha extendido su vínculo hasta finales de 2028, lo que le permitirá jugar profesionalmente hasta los 41 años y medio.

