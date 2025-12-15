Deportes

Los polémicos “likes” de Ángel Di María contra Juan Sebastián Verón y Estudiantes de La Plata

El Fideo arremetió contra el Pincha y reavivó el conflicto con la AFA luego del “pasillo-gate”. Los detalles

La reciente consagración de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura 2025 reavivó la tensión entre el club platense, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y figuras del fútbol nacional, con Ángel Di María en el centro de la polémica por su reacción en redes sociales. El futbolista de Rosario Central manifestó su postura al dar “me gusta” a publicaciones críticas hacia Estudiantes y Juan Sebastián Verón, en el contexto del controvertido pasillo de honor realizado de espaldas por el plantel del Pincha, una acción que fue interpretada como protesta contra la AFA y que derivó en sanciones disciplinarias de gran alcance.

En el tramo final de la controversia, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió sancionar al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, con una suspensión de seis meses para toda actividad relacionada con el fútbol, además de imponer dos fechas de suspensión a los jugadores que participaron del pasillo de homenaje, entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín y Núñez Santiago Misael, entre otros. El fallo también dispuso que Núñez Santiago Misael, capitán del primer equipo, no podrá portar la cinta durante tres meses. El club fue multado con cuatro mil unidades de valor económico (v.e.) por “conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio”, al considerar que el gesto colectivo desnaturalizó el homenaje al campeón.

La polémica se intensificó cuando, tras la obtención del título por parte de Estudiantes, Di María interactuó en Instagram con dos publicaciones de una cuenta partidaria de Rosario Central que cuestionaban duramente la actitud del club platense y de Verón. Una de las publicaciones, a la que el jugador dio “me gusta”, afirmaba: “Verón dio la orden para que sus futbolistas le den la espalda a sus colegas cuando el problema era con la AFA”, y agregaba: “Cuando tuvieron a la AFA a metros le dieron la mano de frente porque son ingleses, caretas y vendidos”. Otra publicación señalaba: “No es contra Central, es contra la AFA decían. Mostraron su peor cara y con sus colegas”.

La reacción de Di María no se limitó a los “me gusta”. Poco después, el campeón del mundo con la selección argentina publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje que fue interpretado como una respuesta indirecta a la controversia: “En la vida no hay que dar tantas explicaciones. Al fin, la gente solo entiende lo que quiere entender y lo que le conviene”. Este gesto amplificó el debate en redes sociales y fue entendido por muchos usuarios como una clara toma de posición frente a la dirigencia y el plantel de Estudiantes.

La raíz del conflicto se remonta al partido de octavos de final del certamen, cuando la AFA impuso a Estudiantes la obligación de realizar el pasillo de campeón a Rosario Central, una práctica que hasta entonces era voluntaria. La decisión del plantel y la dirigencia de Estudiantes fue cumplir con la formalidad, pero de espaldas, en señal de protesta. Esta imagen recorrió el mundo y profundizó el enfrentamiento entre Verón y las autoridades de la AFA.

La sanción de la AFA subrayó la gravedad del hecho y la necesidad de sentar un precedente disuasivo ante este tipo de actitudes, aplicando medidas tanto a la dirigencia como a los jugadores involucrados. Hasta el momento, ni Di María ni los dirigentes de Estudiantes han realizado declaraciones públicas para aclarar la situación, mientras la controversia sigue generando repercusiones en el fútbol argentino.

