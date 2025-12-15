La nueva locura del Patón Guzmán en la final de la Liga MX con Tigres: de la cábala antes de los penales a bajarse el pantalón

El show del Patón Guzmán en la final de la Liga MX (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX quedó marcada no solo por la consagración de Toluca de Antonio Mohamed como bicampeón, sino también por la polémica generada en torno al arquero argentino de Tigres Nahuel Guzmán, cuya conducta durante el partido desató un debate en redes sociales. En un encuentro que se definió en la tanda de penales tras un empate global de 2-2, la actuación y los gestos del guardameta albiceleste acapararon la atención en el desenlace del torneo.

En la antesala de la tanda de los penales, durante uno de los momentos más tensos de la final disputada en el Estadio Nemesio Diez, las cámaras captaron al Patón Guzmán bajándose el short y mostrando el trasero en plena transmisión oficial de la final, un acto que generó una gran repercusión en las redes sociales.

Esta imagen, que se viralizó automáticamente, se sumó a la lista de episodios controvertidos en la carrera del arquero, quien ha sido reconocido tanto por su talento como por sus “locuras” que se arrastran desde su etapa en Newell’s. Incluso, en México ya se llama a sus acciones como “Nahuelada”.

El insólito momento en el que el Patón Guzmán se bajó el short en la final de la Liga MX

Aunque esta no fue la única acción del Patón Guzmán en la antesala de los penales que llamó la atención: uno de los momentos más comentados fue la cábala antes de que empiecen los disparos. Según los conductores del portal Azteca Deportes, el arquero acostumbra saludar a los jugadores rivales antes de cada serie, una cábala que en el pasado le trajo buenos resultados. Sin embargo, en esta ocasión, la estrategia no surtió efecto: el Patón debió ejecutar uno de los penales y su remate fue contenido por Luis García.

No obstante, en el transcurso del encuentro, Nahuel Guzmán fue protagonista, principalmente, en la primera media hora de juego, donde protagonizó cuatro atajadas clave que mantuvieron el arco de Tigres en cero ante los ataques de Helinho y Santiago Simón.

Al mismo tiempo, se destacó con otra tapada en el tiempo extra. En el minuto 98, Federico Pereira detectó al Patón Guzmán adelantado y ejecutó un potente disparo desde atrás de media cancha. El balón tomó una trayectoria inesperada y, tras perderlo de vista momentáneamente, el portero logró reaccionar y detenerlo sobre la línea, evitando un gol que habría sentenciado el partido en el suplementario.

El arquero argentino se destacó con una tapada tras un disparo de atrás de mitad de cancha

En el desarrollo del partido, Toluca se impuso 2-1 en la final de vuelta -Tigres ganó 1-0 en la ida-, igualando el marcador global y forzando el tiempo extra. Fernando Gorriarán abrió el marcador para Tigres, pero el brasileño Helinho empató antes del descanso y Paulinho puso en ventaja al conjunto local. La definición por penales se extendió de manera inusual, con ambos equipos alternando aciertos y errores. En la serie, Ángel Correa y el propio Nahuel Guzmán fallaron sus disparos, mientras que el portero rival, Luis García, detuvo el tiro del argentino, consolidando la victoria de los Diablos Rojos.

Cabe recordar que el Patón Guzmán acapara los flashes durante los penales en México desde hace varios años. En agosto de 2023, durante los octavos de final de la Leagues Cup entre Tigres y Vancouver Whitecaps, se volvió el punto de atención semanas después de que la FIFA impusiera la polémica “Ley Anti Dibu” para los arqueros en las tandas. En el segundo disparo del elenco rival, el argentino se paró bajo los tres palos y sin emitir un solo ruido y decirle algo al tirador rival, empezó a actuar como si fuera un mimo.

Posteriormente, previo a que fuera el cuarto tiro de los canadienses, el ex Newell’s aprovechó para meterse algo en la boca. Segundos antes de que Ranko Veselinovic se perfilara para ejecutar su penal, Guzmán hizo como si tuviera algo en la garganta, se corrió al costado del arco y comenzó a sacar una extensa serpentina de la boca, acto que demoró varios segundos. El argentino atajó dicho tiro y Tigres avanzó en la serie.

El show del Patón Guzmán a Sergio Ramos en Tigres-Monterrey

Por su parte, en abril de 2025, captó la atención en el clásico entre Tigres y Rayados de Monterrey. El histórico Sergio Ramos se hizo cargo de ejecutar la pena máxima en el segundo tiempo. El español, conocido por su sangre fría, se preparó para enfrentar a Nahuel Guzmán, un arquero que construyó su reputación a través de una fuerte personalidad y una dosis de juego mental sobre el césped.

Cuando el ex Real Madrid colocó el balón en el punto penal en medio de la presión de la afición local, el argentino, en un gesto inusual, decidió darle la espalda al español, recorriendo su portería de lado a lado mientras bailaba. La escena se extendió por cerca de dos minutos debido a la expulsión de Lainez, un tiempo que Guzmán aprovechó para intentar desestabilizar la concentración del defensor ibérico.

Ramos, lejos de dejarse intimidar, respondió con una sonrisa y un gesto desafiante, aparentemente anunciándole al arquero que intentaría “picar” el balón y que tuviera cuidado. Finalmente, con una ejecución precisa y sin titubear, el defensor disparó el balón ajustado al poste, imposible para Nahuel, quien no logró detener el disparo a pesar de su teatralidad.