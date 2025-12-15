Deportes

Aston Villa ganó un partidazo por la Premier League y se mantiene en zona de Champions: por qué no atajó Dibu Martínez

El arquero argentino volvió a quedar al margen de la convocatoria en el triunfo 3-2 ante el West Ham en el Estadio Olímpico de Londres

La victoria de Aston Villa por 3-2 ante West Ham en el Estadio Olímpico de Londres consolidó al equipo de Birmingham en el tercer puesto de la Premier League, a solo tres puntos del líder Arsenal. Sin embargo, la noticia más resonante fue la ausencia de Emiliano “Dibu” Martínez, quien no integró la convocatoria debido a una lesión en la espalda que arrastra desde principios de diciembre.

El arquero argentino, pieza fundamental tanto para el club como para la selección nacional, sufrió un dolor lumbar el 3 de diciembre durante el calentamiento previo al partido frente a Brighton, lo que le impidió disputar ese encuentro. Aunque logró regresar a la titularidad en la victoria 2-1 sobre Arsenal tres días después, la molestia persistió y lo marginó nuevamente del compromiso ante Basilea por la UEFA Europa League, así como del reciente duelo ante West Ham. El técnico Unai Emery optó por preservar la salud del guardameta de 33 años, priorizando su recuperación total para los próximos desafíos.

En la portería, el neerlandés Marco Bizot asumió la titularidad y defendió el arco villano durante la victoria en Londres. El desarrollo del partido fue vertiginoso: a los 30 segundos, Mateus Fernandes adelantó a West Ham tras un error defensivo de Ezri Konsa. La reacción de Aston Villa no se hizo esperar y, a los nueve minutos, un centro de John McGinn fue interceptado por Konstantinos Mavropanos, quien marcó en propia puerta para igualar el marcador. Jarrod Bowen volvió a poner en ventaja a los locales a los 24 minutos, desviando un remate de Freddie Potts.

El segundo tiempo marcó el resurgimiento de los dirigidos por Emery. A los 50 minutos, Morgan Rogers recibió un centro de Youri Tielemans y definió con precisión para establecer el empate. La dinámica del encuentro se tornó más trabada, con numerosas infracciones y un gol anulado a Bowen por posición adelantada. Los ingresos de Emiliano Buendía y Lucas Digne aportaron frescura al equipo visitante.

El argentino Emiliano 'Dibu' Martínez volvió a estar ausente en el triunfo del Aston Villa ante el West Ham en condición de visitante (foto de archivo de ADAM VAUGHAN.EFE/EPA/)

La definición llegó a diez minutos del final, cuando Rogers, desde 30 metros, ejecutó un potente disparo que superó a Alphonse Areola y selló el 3-2 definitivo. Este doblete de Rogers resultó determinante para que Aston Villa sumara su sexta victoria consecutiva en todas las competiciones, extendiendo una racha positiva que lo mantiene en la pelea por los puestos de Champions League.

La ausencia de Dibu Martínez se traduce en dos partidos consecutivos sin jugar y tres ausencias en los últimos cuatro compromisos oficiales del club. El cuerpo técnico y la dirigencia esperan que el arquero argentino pueda reincorporarse plenamente recuperado, dado el exigente calendario que se avecina, con enfrentamientos ante Manchester United y Chelsea.

Con este triunfo, Aston Villa alcanzó las 31 unidades, ubicándose detrás de Arsenal (36 puntos) y Manchester City (34). El equipo de Birmingham continúa consolidando su candidatura en la Premier League, mientras aguarda el regreso de su arquero titular para mantener la solidez defensiva que lo caracteriza.

