Argentina ya tiene fecha y sede para el cruce ante Corea del Sur por la Copa Davis: todo lo que hay que saber

En caso de avanzar, Los Halcones serán locales ante el ganador de Países Bajos e India (Fuente: daviscup.com)

La Selección argentina YPF de tenis ya conoce el escenario y las fechas para su primer gran desafío de la temporada 2026 en la Copa Davis. El sorteo determinó que el equipo nacional deberá viajar a Busan, la segunda ciudad más importante de Corea del Sur, para enfrentar a los locales en la primera ronda de los Qualifiers 2026.

El cruce se jugará el 7 y 8 de febrero en el moderno Gijang Stadium, ubicado en el distrito de Gijang-gun, al noreste de la ciudad.

La serie se disputará sobre superficie DecoColor Cat 4, una cancha dura de velocidad media que suele ser utilizada en torneos internacionales.

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) intentó adelantar la serie al 5 y 6 de febrero para darle más descanso a los jugadores antes de la exigente gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, que arranca inmediatamente después y es clave en el circuito.

Sin embargo, tras el intercambio con la Federación de Tenis de Corea del Sur, la serie quedó establecida para el fin de semana.

El 7 se jugarán los dos partidos de singles, mientras que el 8 será el turno del dobles y, si es necesario, los dos singles restantes.

El equipo nacional jugará en Busan, a más de 400 kilómetros de Seúl, capital de Corea del Sur (Fuente: daviscup.com)

Busan es un gigante urbano y portuario con más de tres millones de habitantes y una intensa vida cultural. Está ubicada en el extremo sudeste de la península coreana, a orillas del mar de Japón (mar del Este), y suele ser sede de grandes eventos deportivos internacionales. La distancia con Seúl, capital del país, es de 417 kilómetros.

El Gijang Stadium es una instalación moderna, preparada para recibir competencias de alto nivel. En febrero, las condiciones climáticas suelen ser frías, con temperaturas bajas que podrían influir en el desarrollo de la serie y en la adaptación de los jugadores argentinos.

El cruce ante Corea del Sur será el primer compromiso oficial del año para la Argentina en la Copa Davis y tendrá un peso clave en el camino hacia las instancias finales del certamen. Con la sede, las fechas y la superficie ya confirmadas, el foco pasa ahora a la conformación del equipo y la estrategia para afrontar una serie exigente, en un contexto de calendario ajustado y con la gira sudamericana pisando los talones.

El conjunto asiático viene de superar por 3-1 a Kazajistán como local en el Grupo Mundial I, en septiembre.

En aquella oportunidad, eligieron una superficie rápida en la ciudad de Chuncheon y contaron con la presencia de Hyeon Chung (366°), Sanhui Shin (374°), Soonwoo Kwon (481°), Uisung Park (242° en dobles) y Jisung Nam (168° en dobles).

Argentina, en tanto, viene de disputar el Final 8, donde cayó en los cuartos de final ante Alemania. Para llegar a esta instancia había superado las dos primeras rondas de los Qualifiers: primero a Noruega, en Oslo, y luego a Países Bajos, en Groningen. A lo largo de la temporada, Frana convocó a siete jugadores: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Facundo Díaz Acosta, Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Cerúndolo y Etcheverry miran el trofeo en Bolonia, el mes pasado

Si Argentina logra avanzar

En caso de avanzar en febrero, donde se enfrentarán 26 naciones bajo formato local/visitante, Los Halcones jugarán de local, en septiembre, ante el vencedor de Países Bajos o India.

Cada eliminatoria de la primera ronda de los Qualifiers consta de dos partidos individuales el primer día y un partido de dobles seguido de dos singles el segundo día. Los países ganadores avanzarán a la segunda ronda de los clasificatorios, a disputarse en septiembre (entre el 18 y 19 o el 19 y 20, según programación). Por su parte, los equipos que pierdan deberán competir en las eliminatorias del Grupo Mundial I, también en septiembre.