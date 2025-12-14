La brillante actuación de Lautaro Martínez en la victoria del Inter: asistencia y golazo para ser el máximo goleador de la Serie A

Lautaro Martínez volvió a completar una destacada actuación en la victoria por 2 a 1 del Inter de Milán sobre el Genoa en el Stadio Comunale Luigi Ferraris, en el marco de la 15ª jornada de la Serie A. El Toro se despachó con una asistencia y un golazo en el que sacó a relucir sus dotes como centrodelantero, algo que también le permitió asentarse como el máximo goleador del certamen italiano. La institución nerazzurri escaló a la cima de la tabla de posiciones con el triunfo en condición de visitante. Valentín Carboni fue suplente y sumó minutos en el cuadro local.

El equipo dirigido por Cristian Chivu se adelantó en el marcador a los cinco minutos de partido. El atacante de la selección argentina se esforzó para mantener la pelota en juego tras un pase impreciso de Pío Esposito. Desde el córner derecho, Martínez se la pasó al defensor Yann Bisseck, quien se metió dentro del área y sacó un remate rasante que, con algo de ayuda del arquero Nicola Leali, puso el 1-0 parcial.

A partir de entonces, Inter dominó el desarrollo del encuentro y aumentó la ventaja a los 37 minutos con un golazo de Lautaro. Carlos Augusto habilitó al argentino en la línea del área grande con un pase al espacio. Antes de llegar a la pelota, el Toro se sacó de encima con el cuerpo a Alessandro Marcandalli, defensor que lo estaba persiguiendo. Luego de dar una media vuelta de taco, un leve toque de su compañero Petar Sučić y de aguantar la marca de Vitinha, Martínez sacó un potente zurdazo para estampar el 2-0 en el marcador.

El cuadro comandado por Daniele De Rossi recortó distancias en el resultado en el complemento gracias al gol de Vitinha, quien gambeteó al arquero Yann Sommer antes de convertir. Pese a las arremetidas del Genoa, el encuentro finalizó 2-1 a favor del Inter. Lautaro se retiró del terreno de juego a los 84 minutos de partido para dejarle su lugar a Andy Diouf, al mismo tiempo que el argentino Valentín Carboni entró en el local.

*El golazo de Lautaro Martínez para el 2-0 del Inter sobre el Genoa

Con esta actuación, el Toro Martínez sigue enalteciendo sus números en la presente temporada, en la cual ya se encuentra como el máximo artillero de la Serie A con ocho tantos. En 20 partidos oficiales con el Inter, el delantero convirtió 12 goles -cuatro por UEFA Champions League- y brindó tres asistencias. A estos registros se suman cuatro gritos y otros dos pases gol con la selección argentina de Lionel Scaloni, concretados en las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre.

Cabe resaltar que en las últimas horas trascendió en España que el Barcelona evalúa realizar una oferta de 70 millones de euros fijos y 20 millones en variables para fichar a Lautaro Martínez y reforzar su delantera en la próxima temporada, según informó El Nacional de Cataluña. La operación depende de que el club logre una venta significativa en su plantilla actual para cumplir con las exigencias económicas del traspaso.

El interés por el delantero argentino resurge tras las dificultades para avanzar en la contratación de Julián Álvarez, quien actualmente destaca en el Atlético de Madrid dirigido por Cholo Simeone. La directiva considera al Toro Martínez como el recambio natural para Robert Lewandowski, cuya continuidad está en revisión dentro del proceso de renovación del equipo. Aunque el Inter de Milán considera indispensable a Lautaro en su proyecto deportivo, la cúpula del Barcelona cree que una negociación estructurada podría facilitar la transferencia.

En la presente temporada, sumando sus registros en el Inter y la selección argentina, Lautaro convirtió 16 goles y brindó cinco asistencias en 25 partidos (REUTERS/Matteo Ciambelli)

Por su parte, con la victoria en condición de visitante, el Inter se subió a lo más alto de la tabla de posiciones de la Serie A. El elenco nerazzurri escaló al primer puesto con 33 unidades y superó al Milan y al Napoli, que suman 32 y 31 unidades, respectivamente. El cuadro que se puede sumar a la pelea es la Roma, que en caso de imponerse sobre el Como (6°) de Nico Paz el día lunes, alcanzará los 30 puntos.

El siguiente encuentro en la agenda del Inter será trascendental: chocará contra el Bolonia por las semifinales de la Supercopa de Italia el viernes 19 de diciembre, a partir de las 16:00 (hora argentina). En caso de imponerse en la serie, jugará la final contra el vencedor del duelo entre el Napoli y el Milan, que se enfrentarán el jueves a las 18:00.

TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A