El jugador multicampeón y héroe en Madrid que fue ofrecido a River Plate: la terminante decisión de Marcelo Gallardo

Rafael Santos Borré fue ofrecido a River Plate (REUTERS/Sergio Perez/File Photo)

En los últimos días, el círculo íntimo de Santos Borré se contactó con la dirigencia de River Plate para explorar la posibilidad de un segundo ciclo del atacante, quien actualmente milita en el Internacional de Porto Alegre. A pesar de que el futbolista tiene contrato vigente con el club brasileño hasta 2028, el ofrecimiento fue real y buscaba reabrir una puerta que ya había estado entreabierta en 2024, cuando el propio jugador optó por sumarse al Brasileirao en lugar de regresar a Núñez.

La respuesta desde las oficinas del Estadio Monumental fue categórica. De acuerdo con el periodista Gustavo Yarroch, la dirigencia y el cuerpo técnico de River Plate rechazaron la propuesta de incorporar nuevamente al delantero de 30 años. El motivo central de esta negativa radica en los “malos antecedentes” que dejaron los regresos de otros exjugadores en los últimos tiempos, una experiencia que el club no desea repetir en el armado del plantel para 2026.

De esta manera, la posibilidad de un regreso de Rafael Santos Borré a River Plate quedó descartada de manera definitiva para el próximo mercado de pases. La decisión, tomada por el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo, no solo responde a la intención de evitar repetir experiencias negativas recientes con exjugadores que retornaron al club sino también a la parte física, ya que el delantero experimentó varios episodios de lesiones que lo marginaron de las canchas y le impidieron volver del mejor modo en el último tiempo.

Durante su paso por River Plate entre 2017 y 2021, Santos Borré se consolidó como el máximo goleador de la era Gallardo y fue protagonista en la obtención de seis títulos, incluida la histórica Copa Libertadores 2018. Tras su salida, el colombiano jugó en el Eintracht Frankfurt y el Werder Bremen de Alemania, antes de recalar en el Internacional de Porto Alegre.

En el club brasileño, la actualidad de Santos Borré no es la más favorable. En la última temporada disputó 47 partidos, en los que anotó 8 goles y brindó 4 asistencias. Si se consideran sus dos años en el equipo de Porto Alegre, el delantero acumula 19 tantos en 76 apariciones y un solo título, el Campeonato Gaúcho.

La decisión de River Plate de no avanzar en la reincorporación de Santos Borré implica que el club continuará en la búsqueda de refuerzos para el ataque, con el objetivo de revertir el balance negativo de la temporada 2025 y encarar con renovadas expectativas el ciclo 2026.

En paralelo, la dirigencia millonaria realizó una oferta por Fausto Vera, actual volante central del Atlético Mineiro, y evalúa otras alternativas como Tadeo Allende, delantero del Inter Miami que marcó 24 goles en la última temporada y cuyo pase pertenece al Celta de Vigo. Además, ante la dificultad de repatriar a Claudio Echeverri, el club activó la opción de sumar a Gianluca Prestianni, ex Vélez y actual jugador del Benfica, quien alterna titularidades y suplencias bajo las órdenes de José Mourinho y ve en River Plate una oportunidad para sumar minutos.

Santiago Ascacibar es el refuerzo apuntado por Gallardo para River (REUTERS/Rodrigo Valle)

Por suparte, Santiago Ascacibar, capitán de Estudiantes y otro de los refuerzos apuntados por River Plate, dejó en suspenso su futuro tras consagrarse campeón en el Torneo Clausura: “Todavía estoy acá, me queda una final más y después voy a pensar el futuro. La cabeza está acá hasta que termine el año, después voy a hacer una evaluación”, afirmó en declaraciones a ESPN. Esta postura generó expectativas en el Millonario, que busca incorporarlo como refuerzo.

El pase del mediocampista está valuado en USD 6 millones, y la dirigencia de River Plate ya inició negociaciones formales para adquirir un 50% de los derechos económicos del jugador, una modalidad que podría facilitar la operación. Además, hace una semana se realizó una reunión en el Monumental entre el club y la agencia de representación de Ascacibar.

Mientras tanto, Estudiantes intenta retener a su referente, quien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 y es considerado clave para la próxima edición de la Copa Libertadores. No obstante, la posibilidad de una transferencia sigue abierta, especialmente si la oferta resulta conveniente para la institución platense.

El interés por Ascacibar no se limita a River Plate: un club brasileño, cuyo nombre no trascendió, también presentó una oferta concreta. El mediocampista, de 28 años, cuenta con experiencia en el fútbol alemán (Hertha Berlín y Stuttgart), italiano (Cremonese) y en la selección argentina.

La definición sobre el futuro del jugador se producirá después del Trofeo de Campeones, que enfrentará a Estudiantes y Platense el sábado 20 de diciembre. Hasta entonces, el futbolista mantiene el foco en los compromisos inmediatos del club.