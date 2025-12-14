El hermano de Maxi López sorprendió al ganar una fortuna en un torneo de póker en Punta del Este: “La verdad, no estudio”

El hermano de Maxi ganó una millonaria suma

El ascenso de Jonathan López, hermano de Maxi -ex futbolista de River Plate y Barcelona-, a la victoria en la Gran Final Millonaria del Enjoy Póker Tour se selló al superar a un selecto grupo de finalistas provenientes de Argentina, Uruguay y Brasil, en una mesa final marcada por maniobras calculadas y duelos electrizantes.

Tras una semana intensa en Enjoy Punta del Este, el torneo atrajo a 619 participantes, lo que permitió que el pozo acumulado alcanzara los USD 1.501.075, una cifra que superó lo garantizado, y que terminó distribuida entre los mejores 62 jugadores.

El avance hacia el desenlace del certamen quedó definido en el segundo día, cuando la eliminación de David Dayan dejó en juego a los clasificados a premios. Desde ese momento, la tensión creció entre quienes buscaban un lugar en la mesa final, entre ellos figuras de peso como Gonzalo Almeida, Matheus Guimaraes, Joseph Bouari, Vlad Lache y Roberto Sagra, todos dentro del grupo de jugadores que cruzaron la burbuja pero quedaron relegados antes del desenlace.

El festejo de Jonathan López (Captura de video)

Con el listado de los nueve finalistas definido —López, Leonardo Camera, Alex Gustavo Komaromi, Richard Dubini, Juan Carrera, Leandro Bianchini, Diego Dos Santos, Lucas Curbelo y Jessi Filho—, la fase decisiva comenzó bajo una atmósfera tensa. El juego se movió a ritmo lento hasta que, luego de dos horas, se produjo la primera eliminación: Lucas Curbelo (Uruguay) quedó fuera en el noveno lugar tras enfrentar a Camera. Poco después, el argentino Leandro Bianchini ocupó la octava posición al ser superado también por el brasileño, quien se posicionaba como serio contendiente.

La progresión dejó fuera sucesivamente a Juan Carrera, eliminado por Komaromi, y luego a Richard Dubini, quien tuvo una gran performance en la Gran Final Millonaria, pero no pudo resistir ante el uruguayo. No tardó mucho para que Diego Dos Santos cayera ante Jessi Filho y asegurara el quinto puesto. Entre los cuatro restantes, la partida entró en una fase de cautela que se prolongó por dos niveles completos antes de la eliminación de Camera a manos de Komaromi.

El desenlace se produjo tras la culminación de un tres-handed (tres jugadores en mesa) de aproximadamente una hora. Alex Komaromi quedó relegado al tercer lugar tras apostar con J de corazones y J de diamantes, frente a un rey y un 9 de diamantes de López, quien ligó la combinación ganadora en las cartas comunitarias.

El heads-up (mano a mano) entre López y Filho se resolvió en pocos minutos: el argentino confirmó su supremacía con un as y una reina de tréboles frente al intento de remontada de Filho, quien apostó su resto con 10 y un 8 de corazones, sobre un flop de reina de corazones, 9 de picas y un 2 de corazones.

El desenlace fue contundente: Jonathan López se adjudicó la victoria y un premio mayor de USD 390.575, quedando Jessi Filho como el subcampeón, con un reconocimiento económico de USD 182.000. El torneo, con una entrada de USD 2.750, cerró así otra temporada del Enjoy Póker Tour y dejó en claro la vigencia y competitividad del circuito latinoamericano.

“Estoy muy contento. Juego desde hace varios años al póker, pero es mi primera mesa final. Este torneo me gusta por la fecha del año, la temperatura que tiene. Venís con amigos se hace todo mucho más fácil y más lindo. La verdad es que no estudio nada. Obviamente se lo dedico a mi familia. A mi mujer y a mi hijo, porque me aguantan con toda esta locura”, dijo el hermano del ex delantero de dilatada trayectoria internacional.

LOS FINALISTAS Y LOS PREMIOS QUE OBTUVIERON

Jonathan López: US$390.575 Jessi Filho: US$182.000 Alex Gustavo Komaromi: US$105.000 Leonardo Camera: US$85.000 Diego Dos Santos: US$65.000 Richard Dubini: US$55.000 Juan Carrera: US$45.000 Leandro Bianchini: US$35.000 Lucas Curbelo: US$30.000