Deportes

El hermano de Maxi López sorprendió al ganar una fortuna en un torneo de póker en Punta del Este: “La verdad, no estudio”

Jonathan López se consagró en la Gran Final del Enjoy Póker Tour

Guardar
El hermano de Maxi ganó una millonaria suma

El ascenso de Jonathan López, hermano de Maxi -ex futbolista de River Plate y Barcelona-, a la victoria en la Gran Final Millonaria del Enjoy Póker Tour se selló al superar a un selecto grupo de finalistas provenientes de Argentina, Uruguay y Brasil, en una mesa final marcada por maniobras calculadas y duelos electrizantes.

Tras una semana intensa en Enjoy Punta del Este, el torneo atrajo a 619 participantes, lo que permitió que el pozo acumulado alcanzara los USD 1.501.075, una cifra que superó lo garantizado, y que terminó distribuida entre los mejores 62 jugadores.

El avance hacia el desenlace del certamen quedó definido en el segundo día, cuando la eliminación de David Dayan dejó en juego a los clasificados a premios. Desde ese momento, la tensión creció entre quienes buscaban un lugar en la mesa final, entre ellos figuras de peso como Gonzalo Almeida, Matheus Guimaraes, Joseph Bouari, Vlad Lache y Roberto Sagra, todos dentro del grupo de jugadores que cruzaron la burbuja pero quedaron relegados antes del desenlace.

El festejo de Jonathan López
El festejo de Jonathan López (Captura de video)

Con el listado de los nueve finalistas definido —López, Leonardo Camera, Alex Gustavo Komaromi, Richard Dubini, Juan Carrera, Leandro Bianchini, Diego Dos Santos, Lucas Curbelo y Jessi Filho—, la fase decisiva comenzó bajo una atmósfera tensa. El juego se movió a ritmo lento hasta que, luego de dos horas, se produjo la primera eliminación: Lucas Curbelo (Uruguay) quedó fuera en el noveno lugar tras enfrentar a Camera. Poco después, el argentino Leandro Bianchini ocupó la octava posición al ser superado también por el brasileño, quien se posicionaba como serio contendiente.

La progresión dejó fuera sucesivamente a Juan Carrera, eliminado por Komaromi, y luego a Richard Dubini, quien tuvo una gran performance en la Gran Final Millonaria, pero no pudo resistir ante el uruguayo. No tardó mucho para que Diego Dos Santos cayera ante Jessi Filho y asegurara el quinto puesto. Entre los cuatro restantes, la partida entró en una fase de cautela que se prolongó por dos niveles completos antes de la eliminación de Camera a manos de Komaromi.

El desenlace se produjo tras la culminación de un tres-handed (tres jugadores en mesa) de aproximadamente una hora. Alex Komaromi quedó relegado al tercer lugar tras apostar con J de corazones y J de diamantes, frente a un rey y un 9 de diamantes de López, quien ligó la combinación ganadora en las cartas comunitarias.

El heads-up (mano a mano) entre López y Filho se resolvió en pocos minutos: el argentino confirmó su supremacía con un as y una reina de tréboles frente al intento de remontada de Filho, quien apostó su resto con 10 y un 8 de corazones, sobre un flop de reina de corazones, 9 de picas y un 2 de corazones.

El desenlace fue contundente: Jonathan López se adjudicó la victoria y un premio mayor de USD 390.575, quedando Jessi Filho como el subcampeón, con un reconocimiento económico de USD 182.000. El torneo, con una entrada de USD 2.750, cerró así otra temporada del Enjoy Póker Tour y dejó en claro la vigencia y competitividad del circuito latinoamericano.

Estoy muy contento. Juego desde hace varios años al póker, pero es mi primera mesa final. Este torneo me gusta por la fecha del año, la temperatura que tiene. Venís con amigos se hace todo mucho más fácil y más lindo. La verdad es que no estudio nada. Obviamente se lo dedico a mi familia. A mi mujer y a mi hijo, porque me aguantan con toda esta locura”, dijo el hermano del ex delantero de dilatada trayectoria internacional.

LOS FINALISTAS Y LOS PREMIOS QUE OBTUVIERON

  1. Jonathan López: US$390.575
  2. Jessi Filho: US$182.000
  3. Alex Gustavo Komaromi: US$105.000
  4. Leonardo Camera: US$85.000
  5. Diego Dos Santos: US$65.000
  6. Richard Dubini: US$55.000
  7. Juan Carrera: US$45.000
  8. Leandro Bianchini: US$35.000
  9. Lucas Curbelo: US$30.000

Temas Relacionados

Jonathan LópezMaxi Lópezpókerdeportes-argentina

Últimas Noticias

Bruno Cabral, la joya de River Plate que brilló en la Messi Cup: sus impactantes números y los poderosos que lo tienen en la mira

El juvenil de 15 años, que se inspira en Julián Álvarez, fue la figura indiscutida del Millonario en la consagración del torneo organizado por el astro argentino

Bruno Cabral, la joya de

Empató Faustino Oro y sigue su lucha en los dos frentes: por el título de campeón y la norma de gran maestro

Igualó con el búlgaro Cheparinov y se ubicó como escolta a medio punto de los líderes. A dos ruedas del final necesita un punto para la segunda norma

Empató Faustino Oro y sigue

El jugador multicampeón y héroe en Madrid que fue ofrecido a River Plate: la terminante decisión de Marcelo Gallardo

Al Millonario le acercaron el nombre de un reconocido futbolista que brilló bajo el mando del Muñeco

El jugador multicampeón y héroe

River Plate venció 2-0 al Atlético de Madrid y se consagró campeón de la primera edición de la Messi Cup

El Millonario, dirigido por Martín Pellegrino, se impuso en el Chase Stadium del Inter Miami con un doblete de Bruno Cabral, la figura del certamen Sub 16

River Plate venció 2-0 al

Las perlitas del triunfo del Real Madrid ante el Alavés: del golazo de Mbappé al regreso de Mastantuono

El Merengue superó 2 a 1 al conjunto vasco. Las imágenes

Las perlitas del triunfo del
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Debby Ryan y Josh Dun

Debby Ryan y Josh Dun anunciaron el nacimiento de su primera hija, Felix Winter Dun

“Pluribus” y las preguntas que deberá resolver antes del final

Lady Gaga detuvo su concierto en Australia tras accidente de bailarín: “¿Estás bien?”

“Heated Rivalry”: todo sobre la nueva serie de romance gay que conquista audiencias

John Cena se despidió de la WWE tras 24 años de carrera

INFOBAE AMÉRICA

Boric cumplió con la tradición

Boric cumplió con la tradición protocolar y se comunicó con Kast tras su victoria en el balotaje de Chile

José Antonio Kast, el abogado de raíces alemanas que prometió “dejar la vida” para “reconstruir” a Chile

El régimen de Irán advirtió que “continuará apoyando firmemente” al grupo terrorista libanés Hezbollah

El CNE de Honduras informó que el recuento de actas con inconsistencias quedó suspendido por trabas administrativas

Sobrevivió al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre y años después resultó herido en el atentado en Australia: “Fue una masacre”