El Colo Barco, íntimo: la presión de jugar en Boca, una desafiante frase para sus críticos y el sueño de jugar el Mundial con Messi

Racing de Estrasburgo es una de las principales revelaciones de la temporada 2025/26 en Europa y dos de sus grandes protagonistas son los argentinos Joaquín Panichelli y Valentín Barco. Ambos fueron premiados por Lionel Scaloni con convocatorias a la selección argentina y el Colo manifestó sus deseos de representar al país en el Mundial 2026. En una extensa entrevista con el portal español AS, el futbolista de 21 años se refirió a su presente en la Ligue 1, qué se siente al jugar con Boca Juniors, club en el que debutó, y cómo es la convivencia con Lionel Messi en el combinado nacional.

“Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. Lo he podido mostrar en Europa. Yo creo que sí, que estoy en el mejor momento de mi carrera”, afirmó de forma contundente. Barco destacó que su elección por jugar en Francia la tomó tras una “charla de diez minutos” con el entrenador Liam Rosenior, quien le explicó dónde lo quería utilizar: “Eran 3-4 posiciones en las que podía rendir. Lo que me convenció fue sumar minutos y hablar con Rosenior, que me explicó lo que quería de mí y me encantó su sistema de juego”.

En esta misma línea, apuntó contra sus críticos: “Yo creo que el 90% de todos los que haban de fútbol no lo miran o lo miran pero no entienden nada”. Y argumentó cómo fue mutando su juego de lateral a mediocampista: “Cuando llegué aquí, a Estrasburgo, decían que solo jugaba de lateral y no ven esos detalles, de alguien que sabe de fútbol, que cuando atacaba me metía por dentro y solo ejercía de lateral cuando no teníamos la pelota, en fase defensiva. También iba de interior en la izquierda con balón... Esta temporada, directamente estoy jugando de centrocampista, ya sea en la derecha o en la izquierda. Y, dependiendo del rival, me muevo por distintas zonas. El entrenador me ha dado mucha libertad. Creo que me limito si te digo soy lateral izquierdo o mediocentro, porque me siento cómodo en todas las posiciones”.

El Colo Barco jugó 35 partidos con Boca y fue una de las figuras de la Copa Libertadores 2023, donde el Xeneize perdió la final contra Fluminense (JUAN MABROMATA / AFP)

La carrera del Colo Barco ascendió de forma fugaz desde su debut en Boca Juniors a los 16 años, algo que lo convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en calzarse la casaca azul y oro. El zurdo se deshizo en elogios con la institución Xeneize y dejó una tajante reflexión sobre lo que se siente al jugar en el equipo.

“En Boca ya tienes presión desde que jugás en juveniles. Es el club con más presión de toda Sudamérica, y se podría decir incluso del mundo, porque hay mucha prensa, las cosas que haces se multiplican por mil, ya sean buenas o malas”, destacó.

A esto, sumó: “Es muy importante tener una muy buena mentalidad y centrarte en lo que tienes que hacer. Haber jugado en Boca te forma y te ayuda muchísimo para no sentir la presión cuando juegas en otros equipos y otros escenarios. Creo que después de jugar en La Bombonera no existe mayor presión en el fútbol”.

Valentín Barco fue convocado en múltiples ocasiones con la selección argentina, aunque solamente suma un partido: victoria 3-0 sobre EL Salvador en marzo de 2024 (REUTERS/Pablo Morano)

Por su parte, Valentín Barco habló sobre las posibilidades de integrar la lista de convocados de la selección argentina de cara al mundial. Más allá de que dejó en claro que es su sueño disputar la Copa del Mundo, aseguró que no será fácil entrar en la citación de Lionel Scaloni.

“Hay muchos jugadores en la mejor selección del mundo. Es la lista más difícil del mundo. Son jugadores de élite, muy top. Estar en la lista del Mundial va a ser difícil, pero tengo confianza. Creo que debo mantener el nivel que estoy mostrando. Es un sueño poder estar y jugar un Mundial con la selección, pero hay que trabajar mucho para llegar”, comentó.

Vale recordar que el joven de 19 años integró las últimas nóminas de la Albiceleste y su debut se produjo en el amistoso contra El Salvador en marzo de 2024. Desde entonces, pese a que fue convocado en reiteradas oportunidades, no sumó minutos. “Argentina tiene los mejores centrocampistas del mundo. Cuando voy, voy a ayudar y ganar experiencia y tratar de sumar minutos. Pero como dije, voy a intentar mantener el nivel que estoy mostrando y demostrar que puedo jugar de lateral y mediocentro. Y en un torneo con tantos partidos, es mejor si puedes jugar en varias posiciones. Es muy difícil ir convocado al Mundial. Pero sigo trabajando para poder estar”, explicó.

Valentín Barco se deshizo en elogios con Lionel Messi y destacó su labor en el vestuario de la selección argentina (@colo.barco)

Barco tuvo la oportunidad de compartir vestuario con Lionel Messi, a quien elogió por los detalles que tiene con sus compañeros. “Es el mejor de toda la historia. El sueño de cualquier argentino y de todo el mundo compartir vestuario con Messi. Cualquier jugador tiene el sueño de coincidir con Messi. Es muy buena persona, más allá de lo que es como jugador, y estoy muy contento de todo lo que nos dio. Messi es muy buena persona y todo es más fácil cuando estás con él. Jugar con Leo es lo más fácil del mundo porque es el mejor de todos. Es el mejor de todo en todos los aspectos”, argumentó.

Por último, fue contundente cuando le consultaron si Argentina es favorita a quedarse con la Copa del Mundo en los Estados Unidos, México y Canadá: “Sí, es la mejor selección del mundo. Obviamente, estamos dentro de los candidatos para ganar el Mundial. El Mundial es muy difícil, ahora para ganarlo tienes que ganar ocho partidos. Puede pasar cualquier cosa. Creo que está dentro de las candidatas. Porque ya ha demostrado que está entre los mejores del mundo”.

Valentín Barco formó parte de la última convocatoria de la selección argentina, cuando se impuso por 2-0 sobre Angola, aunque no sumó minutos. Por su parte, en la presente temporada con el Racing de Estrasburgo, disputó 19 partidos en los que convirtió un gol y dio cuatro asistencias.