Tiene 13 años, los mismos managers que Colapinto, brilló en el Mundial de Karting y busca ser el primer panameño en la F1

Gianmatteo Rousseau celebrando en un podio (@gianmatteorousseau)

Del otro lado del teléfono se escucha la voz de un chico de 13 años, Gianmatteo Rousseau, quien transmite un profesionalismo fuera de lo común para su corta edad. Quiere ser el primer panameño en correr en la Fórmula 1 y por ahora viene cumpliendo con creces en el karting. En el Mundial disputado en Kristianstad, Suecia, resultó sexto entre 109 competidores en la clase OK-Junior. Fue en el certamen de la Comisión Internacional de Karting (CIK) que está a cargo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Es el evento más importante de la especialidad y se trata del que no pudo ganar Ayrton Senna y sí logró Max Verstappen. El chico centroamericano compite con el equipo británico Forza Racing y también participó en el torneo Europeo, donde terminó décimo. Es representado por Bullet Sport Management, la misma empresa que conduce la carrera de Franco Colapinto.

Siendo tan chico ya sabe lo que es estar a 9.000 kilómetros de lejos de su casa y comparte su residencia en Panamá con Italia, debido a que es una meca del karting. “Paso la mayoría del tiempo allá en Europa y estoy cerca de Milán, en un departamento ubicado en un lugar que se llama Desenzano del Garda. Ahí está la pista más importante de karting y ahí están casi todas las fábricas de todos los equipos de karting”, le cuenta a Infobae.

Vino al mundo el 23 de febrero de 2012 y su pasión por el automovilismo nació a raíz de una historia especial: “En mi familia siempre les gustó el fútbol y yo soy el único en mi familia que le gustaba el automovilismo. Un día mis papás se fueron al cine y yo me quedé con mi abuela y viendo qué podíamos hacer quise buscar algo nuevo. Entonces encontramos unos karting de alquiler y fuimos. Me monté, hice varias vueltas, anduve bien y el dueño del local le dijo a mi abuela que nos invitaba a una carrera. Al otro día fuimos, fuimos a verla y me gustó bastante todo lo que había, en especial la velocidad. A la semana siguiente ya estaba corriendo. Comencé a los seis años”.

Su mérito es más grande porque en Panamá no abundan las pistas, algo que lo obligó a irse a correr fuera de su país. “Cuando empecé a correr solo había una pista llamada Kartódromo de Coronado, que la cerraron hace un tiempo. Hace un año y medio abrieron un nuevo autódromo donde ahí también hay una pista de karting que está bastante buena. Sino, a veces en el estadio de fútbol de aquí de Panamá hacían una pista con defensas o en algún circuito callejero”, explica quien tiene como principales sponsors a una importante petrolera y un banco de renombre.

En acción sobre el karting. Fue noveno en su categoría en el Mundial corrido en Suecia (@gianmatteorousseau)

Fue justamente en un evento internacional en el que se convenció que quería ser piloto profesional. “Después que hice mi primer año acá en Panamá quedé campeón nacional y corrí mi primera carrera internacional en noviembre de 2019 en Las Vegas. Ahí dije que quería correr como profesional y que mi sueño era llegar hasta la Fórmula 1”, recuerda. A partir de ese momento comenzó su campaña en el exterior que se extiende hasta hoy.

Del mencionado Mundial, llevado a cabo en septiembre, cuenta que “venir desde aquí de Centroamérica a representar a Panamá y quedar entre los mejores pilotos del mundo en su categoría es muy lindo. Pude manejar contra pilotos que integrar academias de equipos de F1, como McLaren, Williams y de Ferrari”. Revela que “hicimos bastantes semanas de preparación, no solo en pista, sino afuera, yendo al gimnasio, comiendo sano, analizando las carreras que habían pasado los años anteriores en esa pista. El objetivo era llegar entre los mejores diez y gracias a Dios se nos dio”.

Sobre cómo maneja la presión de intentar ser el primer panameño que corre en F1, sostiene que “tengo un psicólogo deportivo, Fernando Da Costa, que me ha ayudado bastante desde que era pequeño a controlar la presión, el estrés y las emociones. A veces da un poco de nervios y de presión, porque sabes que puedes ser el primer panameño en llegar en F1, pero eso también me motiva porque quiero dejar este país en la historia del automovilismo”. Agrega que habla con su psicólogo los fines de semana “en especial cuando un resultado no sale bien o donde las expectativas son altas porque venimos bastante bien en las prácticas y después en carrera por varias circunstancias no se dan. Fernando me ayuda a controlar mis emociones, haciendo técnicas de respiración, visualizaciones y me sirvió para madurar y aprender cuando las cosas van mal”.

Si bien está formando una coraza mental y busca resguardar sus emociones, confiesa las dificultades de todo chico latinoamericano que debe emigrar a Europa: “Es difícil cuando me voy de mi país, dejo mis amigos y mi familia. Varias veces voy solo con mi coach y otras con mi papá. Mi madre no puede viajar porque tengo una hermana que es más chica (10 años) y va a la escuela. Es difícil, pero tengo toda esa motivación para estar en pista e ir lo más preparado posible con el hambre de dejar mi bandera lo más alto posible”.

Gianmatteo busca ser el primer panameño en correr en la F1 (@gianmatteorousseau)

La alimentación es todo un tema y admite que “me gusta la pizza, varios dulces o cosas con harina, pero no puedo comerlos porque no me hacen bien. Para estar bien como proteínas como pollo, carne, pescado en el almuerzo. En el desayuno un huevo revuelto con algún carbohidrato como el tocino y una tostada de pan integral. Cuando salimos con mi familia me sigo cuidando y ahora en las fiestas de Navidad y Fin de Año quizá haya algún permitido, por ejemplo, me encanta el arroz con pollo”.

Respecto de su futuro cercano anticipa que “en 2026 vamos a quedarnos en karting debido a que por la edad todavía no puedo pasar a Fórmula. Tengo que tener 15 años para comenzar a correr en autos. Así que voy correr en la categoría senior en los campeonatos Europeo y Mundial. El objetivo será quedar otra vez entre los diez mejores”.

En una carrera en Monza de la Fórmula 3 en 2022 conoció a Franco Colapinto y a sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, los responsables de Bullet Sport Management. “Lo conocí a Franco en 2022, cuando él estaba en Fórmula 3. Yo tenía un coach antes que trabajaba con Franco. Estaban también María y Jamie. Este año mi papá se reunió con ellos y tomó la decisión de empezar a trabajar juntos. Fue una gran decisión estar con ellos”.

Lucas Benamo, coach de Bullet, también habló con este medio y describe cómo es Gianmatteo: “Lo vengo observando desde hace algunos años en el karting y nos conocimos en una carrera de Fórmula 3 cuando Franco estaba con el equipo Van Amersfoort. A pesar de su corta edad es muy profesional, que se dedica y trabaja mucho. Me sorprendió en una de las competencias europeas de karting cómo se cuidaba con la alimentación siendo tan chico. Tiene muy claro cómo tiene que trabajar un piloto profesional y lo viene haciendo ya hace muchos años. En karting tuvo una muy buena performance en Europa este año en la categoría Junior y en el Mundial terminó entre los diez primeros, lo cual es muy bueno. Va a seguir otro año en karting y en el futuro se comenzará a preparar para los monopostos. Le veo muchísimo futuro, también tiene mucho apoyo y es muy querido en su país. Es una promesa para llegar a la Fórmula 1”.

Rousseau tiene 13 años y se distingue por su profesionalismo a tan corta edad (@gianmatteorousseau)

En tanto que Gianmatteo elogia a Colapinto y afirma que “es una inspiración, porque él empezó desde abajo y también vino de Latinoamérica a correr en Europa. También está con Bullet y Jamie y María lo ayudaron a llegar hasta este lugar. Así que yo quiero tratar de seguir el mismo camino de Franco para llegar a ser exitoso”. Cabe destacar que Gianmatteo estaría en el radar de una academia de F1.

En tanto que su referente principal es “Ayrton Senna. No lo pude ver correr en vivo, pero yo siempre veo sus carreras en YouTube o sus películas en Netflix. Él es un referente mayor que tengo porque es pura actitud, es algo diferente a los demás”. De la actualidad asevera que “me gusta bastante Fernando Alonso y Charles Leclerc. De Charles, yo conozco a su primo que es compañero mío en el equipo de karting. Tuve la oportunidad de conocerlo y me cayó súper bien. Es una muy buena persona. En pista me parece que es un buen piloto, es rápido y es uno de los pilotos de punta”.

Por último, indica que “mi objetivo principal es llegar a la F1. Si no se da, me gustaría correr las 24 Horas de Le Mans, las de Daytona o también la IndyCar, Gran Turismo, es decir, ser piloto profesional y vivir del automovilismo”. Su amplitud de cara a su futuro da cuenta de un chico que está creciendo de golpe, como suele pasar con todos los jóvenes que sufren el desarraigo, pero dejan todo por cumplir su sueño.