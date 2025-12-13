Subastaron la icónica camiseta de Maradona en la recordada batalla campal frente al Athletic Bilbao: el récord que alcanzó

La camiseta de Maradona que fue subastada

Entre los elementos más codiciados del coleccionismo deportivo mundial, pocas piezas generan tanto interés como aquellas asociadas a Diego Armando Maradona en su paso por diversos clubes. La reciente subasta de una de sus camisetas ha marcado un momento sin precedentes en la memorabilia futbolística, después de que Matchday Football Auctions confirmara la venta de la prenda utilizada por el astro argentino en la “batalla del Bernabéu”, que ha alcanzado el valor más alto jamás registrado para una camiseta de club empleada por él en partido oficial.

El monto total por el que se adjudicó la camiseta llegó a USD 145.648,51, cifra que, tras sumarse la comisión final correspondiente al 23%, se elevó a USD 179.207,67. Según precisó la casa de subastas especializada, este documento deportivo se transformó no solo en la camiseta de club usada por Maradona más cara de la historia, sino también en uno de los objetos de memorabilia relacionados con el deporte que mayor impacto ha generado en los últimos años.

El precio final de la subasta

El valor de la prenda, además de haberle pertenecido a Diego, se lo da su historia. Se trata de la camiseta que terminó desgarrada luego de la violenta final de la Copa del Rey de 1984 conocida como la “batalla del Bernabéu”, entre el Barcelona y el Athletic Bilbao.

El destino de esta pieza única se selló en el vestuario del Barcelona tras la recordada gresca generalizada que marcó el final de la etapa de Maradona en el club catalán. La casa de subastas detalló: “La camiseta fue recogida en el vestuario por una lavandera del staff de utilería del club. Ante la imposibilidad de repararla la conservó como recuerdo de aquel evento. Años después, le obsequió la camiseta al padre del actual propietario, un hombre que administraba un bar frecuentado por empleados culés. Esta joya permaneció en la familia cuatro décadas, hasta que su propietario decidió ponerla en subasta. El fútbol recupera una pieza de museo sin igual que pronto encontrará nuevo hogar“.

La prenda presenta una rotura en el cuello y un corte horizontal, ambos producto del forcejeo durante la trifulca que se desató al finalizar el encuentro. Según la descripción de la casa de subastas, “estas roturas hacen singular a la camiseta usada por Diego, ya que el desgarro en la tela, el recorrido y la forma de éste son garantía de autenticidad, más allá de la historia que encierra y representa y que coloca a esta camiseta como una de las más icónicas en la historia del 10”.

La histórica batalla campal entre el Barcelona de Maradona y el Athletic Bilbao en el 84

El contexto de la final de 1984 estuvo marcado por la tensión entre el Barca y el Bilbao, dirigido por Javier Clemente, conocido por su estilo polémico y pragmático. Entre los jugadores vascos destacaba Andoni Goikoetxea, recordado por haber lesionado gravemente al astro argentino en la temporada anterior. Antes del partido, Clemente había declarado: “Maradona es un imbécil”, a lo que el Diez respondió: “No tiene los huevos para decírmelo en la cara”. El técnico culé, César Luis Menotti, anticipó la posibilidad de un partido violento: “Estamos preparados para jugar en cualquier terreno, incluso en el de la violencia”.

El Athletic Bilbao se impuso por 1-0 con gol de Endika, pero el resultado quedó opacado por la pelea que estalló al final del partido. El detonante fue un enfrentamiento entre Maradona y el Chato Núñez, que derivó en una serie de agresiones físicas entre jugadores de ambos equipos. Maradona recibió una suspensión de tres meses, lo que precipitó su salida del club y su posterior llegada al Napoli.

De este modo, la leyenda de Maradona sigue generando récords en el mercado de memorabilia. En el pasado, un camiseta suya de la selección argentina, utilizada en el triunfo ante Inglaterra en el Mundial de México 86, fue subastada por 9.280.000 dólares, convirtiéndose en el artículo futbolístico más caro, solo superado por una camiseta de Michael Jordan (10.100.000 dólares) y una de Babe Ruth (USD 24.120.000).