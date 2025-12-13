Deportes

Subastaron la icónica camiseta de Maradona en la recordada batalla campal frente al Athletic Bilbao: el récord que alcanzó

La casa a cargo de la transacción anunció la venta de la prenda en más de 140 mil dólares

Guardar
La camiseta de Maradona que
La camiseta de Maradona que fue subastada

Entre los elementos más codiciados del coleccionismo deportivo mundial, pocas piezas generan tanto interés como aquellas asociadas a Diego Armando Maradona en su paso por diversos clubes. La reciente subasta de una de sus camisetas ha marcado un momento sin precedentes en la memorabilia futbolística, después de que Matchday Football Auctions confirmara la venta de la prenda utilizada por el astro argentino en la “batalla del Bernabéu”, que ha alcanzado el valor más alto jamás registrado para una camiseta de club empleada por él en partido oficial.

El monto total por el que se adjudicó la camiseta llegó a USD 145.648,51, cifra que, tras sumarse la comisión final correspondiente al 23%, se elevó a USD 179.207,67. Según precisó la casa de subastas especializada, este documento deportivo se transformó no solo en la camiseta de club usada por Maradona más cara de la historia, sino también en uno de los objetos de memorabilia relacionados con el deporte que mayor impacto ha generado en los últimos años.

El precio final de la
El precio final de la subasta

El valor de la prenda, además de haberle pertenecido a Diego, se lo da su historia. Se trata de la camiseta que terminó desgarrada luego de la violenta final de la Copa del Rey de 1984 conocida como la “batalla del Bernabéu”, entre el Barcelona y el Athletic Bilbao.

El destino de esta pieza única se selló en el vestuario del Barcelona tras la recordada gresca generalizada que marcó el final de la etapa de Maradona en el club catalán. La casa de subastas detalló: “La camiseta fue recogida en el vestuario por una lavandera del staff de utilería del club. Ante la imposibilidad de repararla la conservó como recuerdo de aquel evento. Años después, le obsequió la camiseta al padre del actual propietario, un hombre que administraba un bar frecuentado por empleados culés. Esta joya permaneció en la familia cuatro décadas, hasta que su propietario decidió ponerla en subasta. El fútbol recupera una pieza de museo sin igual que pronto encontrará nuevo hogar“.

La prenda presenta una rotura en el cuello y un corte horizontal, ambos producto del forcejeo durante la trifulca que se desató al finalizar el encuentro. Según la descripción de la casa de subastas, “estas roturas hacen singular a la camiseta usada por Diego, ya que el desgarro en la tela, el recorrido y la forma de éste son garantía de autenticidad, más allá de la historia que encierra y representa y que coloca a esta camiseta como una de las más icónicas en la historia del 10”.

La histórica batalla campal entre el Barcelona de Maradona y el Athletic Bilbao en el 84

El contexto de la final de 1984 estuvo marcado por la tensión entre el Barca y el Bilbao, dirigido por Javier Clemente, conocido por su estilo polémico y pragmático. Entre los jugadores vascos destacaba Andoni Goikoetxea, recordado por haber lesionado gravemente al astro argentino en la temporada anterior. Antes del partido, Clemente había declarado: “Maradona es un imbécil”, a lo que el Diez respondió: “No tiene los huevos para decírmelo en la cara”. El técnico culé, César Luis Menotti, anticipó la posibilidad de un partido violento: “Estamos preparados para jugar en cualquier terreno, incluso en el de la violencia”.

El Athletic Bilbao se impuso por 1-0 con gol de Endika, pero el resultado quedó opacado por la pelea que estalló al final del partido. El detonante fue un enfrentamiento entre Maradona y el Chato Núñez, que derivó en una serie de agresiones físicas entre jugadores de ambos equipos. Maradona recibió una suspensión de tres meses, lo que precipitó su salida del club y su posterior llegada al Napoli.

De este modo, la leyenda de Maradona sigue generando récords en el mercado de memorabilia. En el pasado, un camiseta suya de la selección argentina, utilizada en el triunfo ante Inglaterra en el Mundial de México 86, fue subastada por 9.280.000 dólares, convirtiéndose en el artículo futbolístico más caro, solo superado por una camiseta de Michael Jordan (10.100.000 dólares) y una de Babe Ruth (USD 24.120.000).

Temas Relacionados

Diego Armando MaradonaMatchday Football AuctionsBarcelonaAthletic Bilbaodeportes-argentina

Últimas Noticias

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

En el Madre de Ciudades, la Academia y el Pincha buscarán bordar una nueva estrella en su escudo. Desde las 21, por ESPN Premium y TNT Sports

Racing y Estudiantes definirán al

River Plate venció 3-1 al Chelsea y se clasificó a la final de la Messi Cup en Miami

El Millonario se impuso con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral. Su rival en la definición saldrá del vencedor entre Manchester City y Atlético de Madrid

River Plate venció 3-1 al

La respuesta de la selección de Uruguay tras el rumor sobre la quita de dos estrellas en la camiseta para el Mundial 2026

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, aseguró que la FIFA no pidió modificaciones en la casaca de la Celeste. Además, reconoció que hubo una crisis entre Bielsa y el plantel

La respuesta de la selección

Alpine encaminó el fichaje de una de las estrellas de la Fórmula 2 como nuevo piloto de reserva

Alex Dunne, irlandés que integró el programa de pilotos de McLaren y fue buscado por Red Bull, estaría en conversaciones con el equipo francés por pedido de Flavio Briatore

Alpine encaminó el fichaje de

FIFA recibió 5 millones de solicitudes para comprar entradas del Mundial 2026: los 5 partidos más elegidos y el Top 10 de países

El ente que organiza el fútbol a nivel mundial dio a conocer las primeras cifras de la venta de tickets

FIFA recibió 5 millones de
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
“IT: Bienvenidos a Derry” llega

“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación

Murió Mary Magdalene, la influencer adicta a las cirugías extremas, tras caer de un edificio en Tailandia

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania acusó a Rusia de

Ucrania acusó a Rusia de atacar con un dron a un buque turco en el mar Negro y alertó por la seguridad alimentaria

Tessa Hulls, ganadora del Pulitzer con un cómic prohibido en China, habla sobre su nueva vida creativa

Revelaron la causa de la muerte de Eliotte Heinz, la estudiante Wisconsin que desapareció camino a su casa

Identifican restos humanos hallados en un arroyo hace casi 40 años: era una madre desaparecida en 1982

Cómo la automotivación y la inteligencia emocional influyen en el bienestar y el desempeño diario