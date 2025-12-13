El golazo de Lucas Beltrán en la derrota del Valencia ante el Atlético de Madrid por La Liga de España

En el último encuentro del año en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid venció 2-1 al Valencia en el marco de la 16ª jornada de La Liga de España. El elenco de Diego Simeone sufrió en su casa para imponerse sobre el equipo Ché, que tuvo una actuación destacada del argentino Lucas Beltrán: convirtió un golazo en el segundo tiempo para igualar de forma parcial el enfrentamiento. El duelo también contó con las titularidades de Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Nicolás González, mientras que Thiago Almada ingresó en el complemento.

El desarrollo del encuentro fue considerablemente parejo, más allá de que el elenco local logró ponerse en ventaja a los 17 minutos con un tanto de Koke, quien marcó tras cazar un rebote en el área en un tiro de esquina. A pesar del resultado a favor, el equipo colchonero tuvo dificultades para imponer las condiciones y el elenco Ché logró generar peligro en el arco de Jan Oblak, al punto de que le anularon un gol a Pepelu por fuera de juego.

El punto de inflexión en el encuentro llegó a los 59 minutos del partido, cuando el Cholo Simeone realizó un triple cambio -ingresaron Thiago Almada y Antoine Griezmann- en el que se marcharon los argentinos Julián Álvarez y Nico González, y el español Pablo Barrios. Valencia aprovechó el lapso en el que los jugadores ingresados se acomodaban al encuentro y, de la mano de un Lucas Beltrán que entró a los 55, igualó el marcador.

Ante un Atlético replegado sobre su campo, el cuadro dirigido por Carlos Corberán comenzó a tejer una buena jugada asociativa en terreno rival. El argentino surgido en River Plate realizó una serie de paredes con André Almeida para desacomodar la defensa del local. El portugués se la dejó a Beltrán en la frontal del área, quien luego de gambetear a Thiago Almada con un pie a pie, sacó un potente disparo para vencer la resistencia de Oblak y estampar el 1-1.

Lucas Beltrán convirtió su primer gol con la camiseta del Valencia en La Liga de España (REUTERS/Juan Barbosa)

Este fue el debut en las redes de Lucas Beltrán en La Liga de España. El delantero argentino, de 24 años, suma 13 partidos oficiales, de los cuales solamente en cinco fue titular, desde su llegada al Valencia procedente de la Fiorentina de Italia.

Sin embargo, con un panorama en el que Atlético Madrid comenzaba a sufrir con el marcador igualado, apareció Antoine Griezmann para volver a poner la ventaja en el resultado. Marc Pubill lanzó un preciso pase en largo a la defensa del Valencia y, tras un control sensacional del francés, definió para poner el 2-1 a favor del local.

El equipo del Cholo Simeone hizo valer el tanto y, ante un Valencia golpeado, Alexander Sorloth aumentó la diferencia, aunque el gol fue anulado por fuera de juego. Desde entonces, el Atlético se replegó sobre su propio campo con el objetivo de atacar de forma directa, ante un equipo visitante que mostró carencias para generar juego.

El Atlético de Madrid volvió a la victoria en el plano local luego de caer 3-1 contra el Barcelona y 1-0 frente al Athletic Club (REUTERS/Juan Barbosa)

Con este resultado, Atlético Madrid se mantiene dentro de los puestos de clasificación a la UEFA Champions League en la cuarta plaza. El equipo del Cholo Simeone suma 34 unidades y se ubica por detrás del Villarreal, que tiene dos partidos menos. Vale destacar que en la cima se ubica el Barcelona con 40 puntos, seguido del Real Madrid con 36.

El cuadro culé podrá estirar la ventaja en caso de imponerse sobre el Osasuna en el Camp Nou, mientras que el Merengue llega con la obligación de vencer en condición de visitante al Alavés. Xabi Alonso, entrenador del Madrid, llega en el punto de mira luego de la derrota por Champions contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu.

Por su parte, el Valencia quedó hundido en la tabla de posiciones de La Liga de España. El conjunto ché suma únicamente 15 unidades -mismas que el Osasuna y el Girona- y marcha en el 16° lugar. En caso de que el Mallorca le gane al Elche, podría quedar al borde de los puestos de descenso.