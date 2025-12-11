Deportes

La joya del fútbol argentino que le cumplió el sueño a su mamá y le compró una casa: “Esta es apenas una pequeña muestra”

Maher Carrizo, delantero de Vélez, compartió en las redes sociales uno de sus momentos más felices junto a su familia

Maher Carrizo, jugador de Vélez,
Maher Carrizo, jugador de Vélez, con la casa que le regaló a su mamá (Instagram @mahercarrizo_9)

Maher Carrizo irrumpió en la Primera de Vélez como una de las joyas de las divisiones inferiores y con pocos partidos se convirtió en una de las figuras del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto. El delantero de 19 años, que jugó el Mundial Sub 20 con la selección argentina, sorprendió a su mamá Cristina con un gesto que quedará grabado para siempre en su corazón.

El futbolista nacido en Santiago del Estero compartió en sus redes sociales el regalo que le hizo a su madre, a quien le compró una casa en su provincia natal, cumpliendo así uno de sus sueños.

“Después de tanto esfuerzo, hoy pude cumplir uno de los sueños más grandes, obsequiarle una casa a mi Mamá en Santiago del Estero. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo del club y de todas las personas que confiaron en mí desde el primer día. Esta es apenas una pequeña muestra de agradecimiento para quienes hicieron tanto por mí. Vamos por más, siempre juntos", escribió Carrizo en su cuenta de Instagram, acompañando el texto con dos fotos con la vivienda de fondo y sus padres.

Maher Carrizo con su mamá,
Maher Carrizo con su mamá, a quien le compró una casa en Santiago del Estero (Instagram mahercarrizo_9)

El atacante, que dio sus primeros pasos a los 5 años en una escuelita de fútbol en el pueblo de Colonia Dora, llegó a Vélez en 2015 proveniente del Club Sarmiento de La Banda. Allí era dirigido por el Profe Pinino Ruiz hasta que un ex captador del Fortín, Emiliano Gallo, lo vio y decidió convocarlo para una prueba en la entidad de Liniers. Según el sitio oficial velezano, sus prometedoras condiciones no desentonaron con el nivel de la Categoría 2006 que aún no competía en AFA.

A partir de su llegada, Maher Carrizo se fue consolidando como titular indiscutido en su categoría y explotó por completo, convirtiéndose en goleador de la Sexta y Reserva, siendo además clave para el título del equipo que dirigía Marcelo Bravo. Su debut en la Primera llegó de la mano de Gustavo Quinteros el 6 de agosto de 2024 en los octavos de final de la Copa Argentina y marcó uno de los goles de la victoria ante San Lorenzo.

“Todo lo hago a base de trabajo y sacrificio, esforzándome día a día; así vivo el presente. Con la responsabilidad que se necesita para cumplir mi sueños, que son debutar en la Primera de Vélez y jugar el Mundial Sub 17”, dijo Carrizo el día que firmó su primer contrato con la V Azulada, el cual extendió hasta el 31 de diciembre de 2026.

Maher Carrizo junto a sus
Maher Carrizo junto a sus padres con la camiseta de la selección argentina cuando participó del Mundial Sub 20 de Chile (Instagram mahercarrizo_9)

Esos sueños que mencionó los cumplió con creces y le agregó el Mundial Sub 20 de Chile en el equipo que dirigió Diego Placente y que disputó la final ante Marruecos. Allí, Maher Carrizo recibió la visita de sus padres y otros familiares, a quienes les agradeció por darle buenas energías.

En el Fortín el joven santiagueño es uno de los futbolistas con destino europeo y hasta estuvo en la mira de River Plate, pero su cláusula de más de 10 millones de dólares lo retuvo en Liniers. En Vélez, Carrizo lleva disputados 51 partidos, con 11 goles, 3 asistencias y tres títulos (Liga Profesional 2024, Supercopa Internacional y Supercopa Argentina 2025). “Estoy muy feliz de seguir en el club que me formó y me dio todo”, expresó con la última rúbrica.

