Ganó 6 medallas de oro, sufrió depresión, fue adicto al alcohol y quiere escribir su historia: “Fui la persona más odiada del mundo”

Ryan Lochte se destacó por ganar cuatro medallas doradas en la posta 4x200 en estilo libre desde 2004 hasta 2016 (Crédito: Rob Schumacher-USA TODAY Sports)

Ryan Lochte encabezó un abrumador dominio en la natación en una época marcada por la supremacía de Michael Phelps en varias categorías. De hecho, ambos norteamericanos están en el top 5 de nadadores con más medallas en Juegos Olímpicos, aunque Lochte está muy lejos de los 23 oros de su compatriota después de haber logrado seis en cuatro participaciones. Hoy, su vida es muy distinta a sus épocas de gloria, luego de sufrir serios altibajos con el alcohol y las drogas, sumados a una separación amorosa, y anunció en redes sociales su intención de contar la historia de su vida en un libro.

“Después de mucha curación y crecer, finalmente tengo la confianza que perdí hace tanto tiempo para darte una mirada real dentro de lo que era ser Ryan Lochte”, escribió el ex deportista de 41 años en una publicación de su cuenta oficial de Instagram, seguida por más de un millón de followers, que fue acompañada de un video en el que relataba el mismo texto del posteo. El ganador de 12 preseas olímpicas (6 doradas, 3 plateadas y 3 bronces) se sometió a un proceso de rehabilitación por su adicción a las bebidas alcohólicas.

A continuación, el participante de los JJOO de Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016 señaló las consecuencias de una popularidad en crecimiento en un corto período de tiempo: “Pasé de ser un chico soltero al que solo le importaba surfear y pasar el rato con amigos —que apenas había besado a una chica hasta que estuve en la universidad— a convertirme en uno de los solteros más codiciados del mundo. Las fiestas, el glamour, las celebridades, la vida que la mayoría de la gente no podía entender. Yo estaba en la cima del mundo. Y en un instante, me convertí en la persona más odiada del mundo”.

Un episodio en esa cita en Brasil lo puso en el centro de la escena al denunciar que había sido víctima de un asalto junto a otros tres nadadores. Días después, la Policía de ese país comprobó que nunca se produjo este hecho, el propio Lochte pidió disculpas y el Comité Olímpico de Estados Unidos lo suspendió por 10 meses.

El posteo de Ryan Lochet

“Después del escándalo de Río, me encontré en mi punto más bajo, con un hijo en camino con alguien que apenas conocía, que constantemente me recordaba que estaría decepcionado por siempre del padre en el que me había convertido. Alguien que me dijo que no era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente hombre... No podía creer en lo que mi vida se había convertido”, analizó el oriundo de Nueva York.

El padre de tres hijos con Kayla Rae Reid habló del evento que selló el final de su historia en los JJOO y apuntó contra su ex pareja: “Estaba deprimido hasta la médula, volviendo al alcohol, las drogas y el sueño. Cada día, me despertaba para ser menospreciado y recordado de mis constantes fracasos, día tras día, hasta que finalmente fui expulsado de nuestra casa familiar”.

Ryan Lochte lució en el video difundido para sus seguidores un collar religioso, una muestra de cómo encontró su paz interior en esta nueva etapa de su vida: “Dios me ha dado un nuevo propósito, y no voy a fallarte a ti ni a nadie en mi vida nunca más”.

“La única cosa que siempre quise era una familia y ser padre, pero también fracasé en eso. Finalmente he encontrado mi voz y la confianza que creía perdida para siempre. La vida que me habían arrebatado por completo finalmente está siendo restaurada”, continuó su carta.

Ryan Lochte es el quinto nadador con más medallas doradas en Juegos Olímpicos con 6 preseas, por detrás de Matt Biondi -8-, Caeleb Dressel -8-, Mark Spitz -9- y Michael Phelps -23- (Crédito: Rob Schumacher-USA TODAY Sports)

Por último, se mostró muy convencido de recomponer los lazos que el tiempo deterioró: “Ahora estoy rodeado de influencias positivas que me inspiran cada día, incluyendo a mi mamá, que finalmente está conociendo a mis hijos después de estar fuera de mi vida por demasiado tiempo. Estoy abrazando la vida que Dios quiso para mí, y estoy más decidido que nunca a no decepcionar a nadie. Mis hijos ven a un padre que nunca conocieron, y finalmente estoy viviendo la vida que siempre imaginé cuando era niño”.

Ryan Lochte viene de ser noticia este miércoles, ya que participó de un anuncio de Goldin Auctions, que confirmó la puesta en subasta de tres preseas doradas pertenecientes a su producción en 2004, 2008 y 2016.

“Mis medallas olímpicas representan recuerdos que llevaré toda la vida, pero ahora quiero que hagan más que permanecer en un estante”, confesó el ex nadador a la revista People. Y agregó: “Las comparto para que inspiren y empoderen a otros. Si estas medallas pueden dar esperanza a alguien, impulsar sus sueños o ayudarle a alcanzar su máximo potencial, esta es la mejor manera de retribuir”.

Ryan Lochte afrontó una rehabilitación por su adicción al alcohol

EL MENSAJE COMPLETO DE RYAN LOCHTE

¡Estoy tan emocionado de anunciar que he decidido escribir un libro! Después de mucha curación y crecer, finalmente tengo la confianza que perdí hace tanto tiempo para darte una mirada real dentro de lo que era ser Ryan Lochte. Pasé de ser un chico soltero al que solo le importaba surfear y pasar el rato con amigos —que apenas había besado a una chica hasta que estuve en la universidad— a convertirme en uno de los solteros más codiciados del mundo. Las fiestas, el glamour, las celebridades, la vida que la mayoría de la gente no podía entender. Yo estaba en la cima del mundo. Y en un instante, me convertí en la persona más odiada del mundo.

Después del escándalo de Río, me encontré en mi punto más bajo, con un hijo en camino con alguien que apenas conocía, que constantemente me recordaba que estaría decepcionado por siempre del padre en el que me había convertido. Alguien que me dijo que no era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente hombre... No podía creer en lo que mi vida se había convertido. Realmente no podía. Estaba deprimido hasta la médula, volviendo al alcohol, las drogas y el sueño. Cada día, me despertaba para ser menospreciado y recordado de mis constantes fracasos, día tras día, hasta que finalmente fui expulsado de nuestra casa familiar.

La única cosa que siempre quise era una familia y ser padre, pero también fracasé en eso. Finalmente he encontrado mi voz y la confianza que creía perdida para siempre. La vida que me habían arrebatado por completo finalmente está siendo restaurada. Ahora estoy rodeado de influencias positivas que me inspiran cada día, incluyendo a mi mamá, que finalmente está conociendo a mis hijos después de estar fuera de mi vida por demasiado tiempo. Estoy abrazando la vida que Dios quiso para mí, y estoy más decidido que nunca a no decepcionar a nadie. Mis hijos ven a un padre que nunca conocieron, y finalmente estoy viviendo la vida que siempre imaginé cuando era niño.

Dios me ha dado un nuevo propósito, y no voy a fallarte a ti ni a nadie en mi vida nunca más. Gracias a mis fans, y gracias a los que nunca dudaron de mí, incluso cuando apenas podía mirarme en el espejo. Estoy eternamente agradecido, y mereces conocer al verdadero Ryan Lochte. No puedo esperar a compartir todo esto contigo pronto.