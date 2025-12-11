Deportes

El video del accidente en el que quedó envuelto el histórico Williams de Carlos Reutemann en una competencia

El mítico vehículo con el que Lole obtuvo el subcampeonato en la temporada 1981 sufrió un accidente en Abu Dhabi

Guardar
En el marco de una carrera con monoplazas antiguos, chocaron el auto que supo utilizar Lole

En el marco de la F1 Masters Racing Legends, competición que organiza carreras oficiales con autos que hicieron historia en el automovilismo, el icónico Williams FW07C de 1981 de Carlos Reutemann quedó envuelto en un accidente. Al mismo tiempo que la Fórmula 1 terminaba su temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi, se realizaron dos pruebas con monoplazas antiguos en las que participó el vehículo con el que el argentino consiguió el subcampeonato en la Máxima.

El cierre de la temporada 2025 de la Masters Historic Racing en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi dejó imágenes que generaron intensas emociones a los fanáticos del Lole, especialmente tras el accidente que involucró a dos de los autos más emblemáticos de la F1 clásica.

En la segunda carrera del fin de semana, Mark Hazell, al mando de un Tyrrell 011B de 1982, fue embestido por Mike Cantillon, quien conducía el histórico Williams FW07C de 1981, el mismo modelo que llevó a Reutemann al subcampeonato mundial que perdió en manos de Nelson Piquet en la última carrera (GP de Las Vegas).

Más allá de que el accidente no fue excesivamente fuerte, el choque eliminó a ambos pilotos de la competencia y provocó daños en vehículos que representan un legado invaluable para el automovilismo. El Williams FW07C está en la pista con set up aerodinámico de la segunda mitad de la temporada 81. Es decir, que rueda exactamente como el coche con el que Reutemann corrió en Las Vegas.

En el año 1981, Lole lideró el campeonato en soledad desde la tercera fecha corrida en nuestro país, hasta el cierre disputado en un efímero trazado que albergó a la Máxima, armado en el estacionamiento del hotel Caesars Palace de Las Vegas, en los Estados Unidos. Aquella tarde de sábado fue el corolario de una historia agridulce para el santafesino. Finalmente, perdió el campeonato por un punto de diferencia contra Piquet.

El Williams FW07C, al mando
El Williams FW07C, al mando de Carlos Reutemann

Vale recordar que en la F1 Histórica suelen competir los dueños de los monoplazas, los cuales, en su mayoría, los adquirieron en subastas de las propias escuderías. Los equipos suelen optar por vender vehículos históricos a un elevado precio para afrontar gastos. Uno de los últimos casos fue el de Williams, que en 2020, en medio de un contexto económico complejo, liquidó varios autos que fueron adquiridos por Doriltol Capital.

La cita en Abu Dabi marcó el final de una temporada compuesta por siete eventos, en la que la Masters Racing Legends revivió la época dorada de la Fórmula 1, comprendida entre 1966 y 1985. Según la organización, la parrilla de este fin de semana destacó por la presencia de Williams como único fabricante con representación tanto en la categoría histórica como en la actual Fórmula 1, lo que subraya una continuidad poco habitual en la historia del deporte. La organización expresó su agradecimiento a pilotos, equipos, socios y seguidores por el compromiso demostrado a lo largo del año.

El sábado, la primera carrera estableció un alto nivel de competencia. Stuart Hall, al volante de un Shadow DN8 de 1977 del equipo OC Racing, se impuso en una ajustada batalla, seguido por Oliver James Webb (Fittipaldi F8 de 1980, G-CAT Racing) y Christophe D’Ansembourg (Williams FW07C de 1981, Front Row Racing). El evento también incluyó un intenso duelo entre John Turner (ATS HS1 de 1978, Creation Auto) y Frédéric Fatien (Hesketh 308B de 1974, MJ Tech).

El domingo, la segunda carrera ofreció una de las actuaciones más notables de la temporada. Jamie Constable, con un Tyrrell 011 de 1982 de Front Row Racing, logró una remontada sobresaliente desde el último lugar de la parrilla hasta la victoria. Mike Cantillon también protagonizó una recuperación destacada, asegurando el segundo puesto tras partir desde atrás debido a los incidentes del día anterior. Stuart Hall completó el podio, consolidando su protagonismo durante el fin de semana.

Temas Relacionados

Carlos ReutemannFórmula 1F1WilliamsMark HazellMike CantillonGran Premio de Abu DhabiYas MarinaAutomovilismodeportes-argentina

Últimas Noticias

Boca Juniors enfrenta a Vélez por la final del Trofeo de Campeones de la Reserva: hora, TV y formaciones

El Xeneize y el Fortín ponen en juego el último título del año en la categoría que antecede a la Primera de cada club. Desde las 20 por LPF Play, ESPN, Disney+ y TNT Sports

Boca Juniors enfrenta a Vélez

La imponente estatua de 21 metros con la que India homenajeará a Messi durante su visita: trabajaron 45 personas durante 27 días

El astro argentino será parte de la gira especial “GOAT Tour” y el país asiático preparó una escultura de gran magnitud

La imponente estatua de 21

El sentido mensaje de Ángel Di María tras la salida de Ariel Holan de Rosario Central: la respuesta del entrenador

Fideo se expresó en redes sociales luego de la noticia del sorpresivo alejamiento del DT. El presidente del club, Gonzalo Belloso, también envió un mensaje

El sentido mensaje de Ángel

8 frases de Buffarini: de un gesto de Messi en la Selección a su áspero duelo con Cristiano Ronaldo y el día que lo buscó el City

El lateral derecho de 37 años recordó las citaciones del Patón Bauza a la Argentina, su cercanía a Leo en esas concentraciones y la ocasión en la que se enfrentó a CR7 en la final del Mundial de Clubes 2014

8 frases de Buffarini: de

¿El Mundial 2026 en jaque por el clima? 10 sedes estarían bajo amenaza de calor récord, alertan expertos

La previsión de temperaturas extremas y condiciones meteorológicas adversas preocupa a organizadores, equipos y aficionados. Cuáles son los protocolos de prevención que se establecerán para garantizar la seguridad y el desarrollo de los partidos durante el torneo

¿El Mundial 2026 en jaque
MALDITOS NERDS
Call of Duty lidera el

Call of Duty lidera el ranking de Game Pass de 2025 en números de usuarios y horas jugadas

Monster Hunter Wilds presenta nuevos detalles de su próxima gran actualización

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

ENTRETENIMIENTO
La última polémica de Amy

La última polémica de Amy Winehouse: su padre y sus amigas se enfrentan en los tribunales por reliquias millonarias

La portada de revista que casi deja a Melissa Joan Hart sin ‘Sabrina, la bruja adolescente’: “Uno de los peores días de mi vida”

Johnny Depp conquista Japón con su regreso triunfal en la Comic-Con de Tokio 2025

PornHub revela los países que más consumieron pornografía este 2025

Andy Dick insiste en que no irá a rehabilitación tras una supuesta sobredosis

INFOBAE AMÉRICA

El saldo de la invasión

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía