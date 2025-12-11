Cómo serán los traslados de los fanáticos de Estudiantes de La Plata y Racing a Santiago del Estero para la final del Torneo Clausura

Racing-Estudiantes, la gran final del Torneo Clausura

Este sábado se conocerá al gran ganador de la máxima categoría del fútbol argentino y en las últimas horas comenzaron a conocer detalles importantes sobre la logística y seguridad del evento. Miles de hinchas de Racing Club y Estudiantes de La Plata emprenderán el viaje a Santiago del Estero bajo un riguroso operativo coordinado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe). El dispositivo, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, busca ordenar y monitorear el desplazamiento de ambas parcialidades con motivo de la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Madre de Ciudades.

La salida de los simpatizantes de la Academia está prevista para el viernes 12 de diciembre a las 17.00 desde el emblemático Estadio Presidente Perón (popularmente conocido como El Cilindro). Desde allí, los micros y vehículos particulares deberán seguir un recorrido estrictamente definido: se desplazarán por la Avenida Mitre, atravesarán el Puente Pueyrredón, ingresarán a la Autopista Arturo Frondizi, tomarán la Autopista 25 de Mayo y luego continuarán por la Autopista Moreno, Avenida General Paz y la Autopista Panamericana. Finalmente, el trayecto seguirá por la Ruta Nacional 9 hasta alcanzar el límite con la provincia de Santa Fe.

Los fanáticos del Pincha, por su parte iniciarán su trayecto el mismo viernes, pero a las 22.00, frente al Estadio UNO. El itinerario tiene como primer tramo la Avenida 44 hasta el acceso a la Ruta N° 6 y luego la Ruta N° 8, por donde continuarán hasta cruzar la frontera jurisdiccional bonaerense hacia Santa Fe. Ambos recorridos fueron definidos durante una reunión de coordinación en la que participaron responsables de los clubes, las fuerzas policiales de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, así como funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En cada punto estratégico de los itinerarios, la Policía de la Provincia de Buenos Aires acompañará el desplazamiento de los hinchas mediante presencia visible y dispositivos de monitoreo. El plan contempla la existencia de paradores específicos para el control y el monitoreo constante de la seguridad. El objetivo es garantizar el orden y evitar encuentros no autorizados entre las parcialidades durante el trayecto hacia el norte del país.

El comunicado de APreViDe especifica que queda prohibido circular por caminos alternativos a los designados. A quienes no sigan las rutas establecidas se les podrá impedir la continuidad de su viaje como medida preventiva para evitar posibles incidentes o cruces con simpatizantes adversarios. Una vez que los contingentes lleguen a la provincia de Santa Fe, la seguridad quedará a cargo de las autoridades policiales locales, quienes continuarán el acompañamiento hasta la llegada a Santiago del Estero.

Las autoridades remarcan que tanto Racing Club como Estudiantes de La Plata mantienen comunicación permanente con los organismos de seguridad para informar a sus hinchas sobre los requerimientos y recomendaciones. El objetivo es que la final del Torneo Clausura transcurra bajo condiciones controladas, desde la partida en Buenos Aires hasta el arribo a Santiago del Estero, sin alteraciones ni contratiempos mayores.

Los dirigidos por Gustavo Costas accedieron a esta instancia tras culminar en la tercera colocación de la Zona A. En octavos doblegó 3-2 a River Plate en Avellaneda; luego, en cuartos, superó por penales a Tigre también en el Cilindro. En semifinales sacó a Boca en la Bombonera con un gol de Maravilla Martínez.

El Pincha culminó en el último lugar de la Zona A, por lo que tuvo que afrontar todos sus emparejamientos en condición de visitante. En octavos sacó Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en cuartos a Central Córdoba en Santiago del Estero y en semifinales a su clásico rival Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque.