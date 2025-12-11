Deportes

Cómo serán los traslados de los fanáticos de Estudiantes de La Plata y Racing a Santiago del Estero para la final del Torneo Clausura

Aprevide informó el operativo de seguridad, que implementa un cronograma preciso para los seguidores de ambos equipos

Guardar
Racing-Estudiantes, la gran final del
Racing-Estudiantes, la gran final del Torneo Clausura

Este sábado se conocerá al gran ganador de la máxima categoría del fútbol argentino y en las últimas horas comenzaron a conocer detalles importantes sobre la logística y seguridad del evento. Miles de hinchas de Racing Club y Estudiantes de La Plata emprenderán el viaje a Santiago del Estero bajo un riguroso operativo coordinado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe). El dispositivo, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, busca ordenar y monitorear el desplazamiento de ambas parcialidades con motivo de la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Madre de Ciudades.

La salida de los simpatizantes de la Academia está prevista para el viernes 12 de diciembre a las 17.00 desde el emblemático Estadio Presidente Perón (popularmente conocido como El Cilindro). Desde allí, los micros y vehículos particulares deberán seguir un recorrido estrictamente definido: se desplazarán por la Avenida Mitre, atravesarán el Puente Pueyrredón, ingresarán a la Autopista Arturo Frondizi, tomarán la Autopista 25 de Mayo y luego continuarán por la Autopista Moreno, Avenida General Paz y la Autopista Panamericana. Finalmente, el trayecto seguirá por la Ruta Nacional 9 hasta alcanzar el límite con la provincia de Santa Fe.

Los fanáticos del Pincha, por su parte iniciarán su trayecto el mismo viernes, pero a las 22.00, frente al Estadio UNO. El itinerario tiene como primer tramo la Avenida 44 hasta el acceso a la Ruta N° 6 y luego la Ruta N° 8, por donde continuarán hasta cruzar la frontera jurisdiccional bonaerense hacia Santa Fe. Ambos recorridos fueron definidos durante una reunión de coordinación en la que participaron responsables de los clubes, las fuerzas policiales de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, así como funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En cada punto estratégico de los itinerarios, la Policía de la Provincia de Buenos Aires acompañará el desplazamiento de los hinchas mediante presencia visible y dispositivos de monitoreo. El plan contempla la existencia de paradores específicos para el control y el monitoreo constante de la seguridad. El objetivo es garantizar el orden y evitar encuentros no autorizados entre las parcialidades durante el trayecto hacia el norte del país.

El comunicado de APreViDe especifica que queda prohibido circular por caminos alternativos a los designados. A quienes no sigan las rutas establecidas se les podrá impedir la continuidad de su viaje como medida preventiva para evitar posibles incidentes o cruces con simpatizantes adversarios. Una vez que los contingentes lleguen a la provincia de Santa Fe, la seguridad quedará a cargo de las autoridades policiales locales, quienes continuarán el acompañamiento hasta la llegada a Santiago del Estero.

Las autoridades remarcan que tanto Racing Club como Estudiantes de La Plata mantienen comunicación permanente con los organismos de seguridad para informar a sus hinchas sobre los requerimientos y recomendaciones. El objetivo es que la final del Torneo Clausura transcurra bajo condiciones controladas, desde la partida en Buenos Aires hasta el arribo a Santiago del Estero, sin alteraciones ni contratiempos mayores.

Los dirigidos por Gustavo Costas accedieron a esta instancia tras culminar en la tercera colocación de la Zona A. En octavos doblegó 3-2 a River Plate en Avellaneda; luego, en cuartos, superó por penales a Tigre también en el Cilindro. En semifinales sacó a Boca en la Bombonera con un gol de Maravilla Martínez.

El Pincha culminó en el último lugar de la Zona A, por lo que tuvo que afrontar todos sus emparejamientos en condición de visitante. En octavos sacó Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en cuartos a Central Córdoba en Santiago del Estero y en semifinales a su clásico rival Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque.

Temas Relacionados

EstudiantesRacingAprevideSantiago del EsteroMadre de CiudadesTorneo ClausuraLiga Profesional

Últimas Noticias

Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan dejó de ser el entrenador

Tras recibir el título de “campeón de Liga” y de clasificar a la Copa Libertadores 2026, el DT de 65 años dejó el cargo de “común acuerdo”

Sorpresa en Rosario Central: Ariel

Las tres nuevas figuras apuntadas por Marcelo Gallardo para River Plate

El Millonario busca cerrar caras nuevas antes del regreso a los entrenamientos

Las tres nuevas figuras apuntadas

La respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica que se generó por el apasionado beso en la celebración del título de la F1

La modelo Magui Corceiro dio detalles del gesto que tuvo junto a su pareja en medio de la pista del circuito de Yas Marina

La respuesta de la novia

La descarnada autocrítica de Dibu Martínez sobre su actuación en Qatar 2022 que sorprendió: “No hice mi mejor Mundial”

El arquero del Aston Villa y la selección argentina recordó su rendimiento en la última Copa del Mundo y analizó lo que vendrá en 2026

La descarnada autocrítica de Dibu

El inesperado planteo del jefe de McLaren para lograr carreras más atractivas en la Fórmula 1

Zak Brown, jefe de la escudería británica, aseguró que la vuelta de la recarga de combustible durante los Grandes Premios revolucionaría las carreras en la Máxima

El inesperado planteo del jefe
MALDITOS NERDS
Monster Hunter Wilds presenta nuevos

Monster Hunter Wilds presenta nuevos detalles de su próxima gran actualización

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

Call of Duty confirma que no volverá a tener lanzamientos consecutivos de Black Ops o Modern Warfare

ENTRETENIMIENTO
La noche en que Glenn

La noche en que Glenn Close ignoró un potencial romance con Robert Redford: “Estaba despistada”

Khloé Kardashian sobre sus 4 años de celibato: “Tengo telarañas ahí abajo”

Taylor Swift reveló en qué invirtió las millonarias ganacias del Eras Tour

Kevin Costner habla de su fe tras revelar que creció en una iglesia

Compañeros de Jimi Hendrix murieron en pobreza mientras Sony se benefició de sus discos, determinó el tribunal

INFOBAE AMÉRICA

Nuevos detalles del diálogo entre

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París

Quiénes son los artistas que dominan el podio global de venta de entradas, según Pollstar

Sharon Osbourne reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de Ozzy

El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia: “Somos el próximo objetivo de Putin”