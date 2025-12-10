Las impactantes imágenes del incendio en el estadio de un club europeo tras el descenso a segunda división

El incendio del estadio del FC Haka

El FC Haka, uno de los clubes más laureados del fútbol finlandés, enfrenta una nueva adversidad tras consumar su descenso de la Veikkausliiga en octubre. En la noche del domingo, sufrió la destrucción total de una de sus tribunas por un incendio que también dañó su campo, profundizando la crisis de la histórica institución de Valkeakoski. Según The Sun, las autoridades arrestaron a tres adolescentes y al menos uno de ellos, de 15 años, admitió ser el responsable de iniciar las llamas.

La rápida propagación del fuego en el estadio Factory Field sorprendió a la dirigencia y conmocionó a la comunidad local. El presidente, Marko Larsson, declaró que el siniestro supone un golpe durísimo en medio de un escenario deportivo y económico delicado. “Ciertamente no necesitábamos esto, eso está claro. Ya hemos recibido mucho apoyo de la gente y seguiremos necesitándolo en el futuro. Aún no hemos evaluado el coste de los daños, pero es probable que sea significativo”, detalló.

El director ejecutivo de Haka, Olli Huttunen, expresó indignación ante la prensa local: “Esto es impactante si pensamos en lo importante que es el Factory Field en el fútbol finlandés. Este tipo de comportamiento, donde no te importa la propiedad ajena, es indignante. Desafortunadamente, el mundo es así”.

Así quedó la tribuna del estadio del FC Haka

El incendio arrasó no solo la estructura de madera de la grada, sino que también destruyó todo el material almacenado y dejó inutilizable parte del campo de césped artificial. La estructura principal se mantiene en pie, pero será necesario demolerla. Huttunen agregó: “Tengo una cámara de vigilancia en mi ordenador, fui a mirar y vi en la pantalla que el soporte del extremo estaba en llamas”.

El club difundió un mensaje oficial, en el que se afirma que “la destrucción de la tribuna final supone un duro golpe para toda la comunidad. El incendio también destruyó el campo de fútbol, dejándolo parcialmente inutilizable. Afortunadamente, no hubo heridos y la excelente labor del Servicio de Rescate, VPK y otros operadores logró proteger los demás edificios del campo de Tehtaas”.

Laaksonen subrayó que “aún no podemos evaluar con precisión los daños económicos causados por el incendio. En cualquier caso, sus consecuencias son considerables y, al menos temporalmente, las operaciones del club se verán afectadas de diversas maneras. Necesitaremos el apoyo de toda la comunidad para retomar la normalidad. Afortunadamente, el equipo puede seguir preparándose para la temporada con casi total normalidad. En Haka estamos comprometidos a darlo todo por el club que amamos”.

FC Haka sufrió el incendio de una de sus tribunas

El campo dañado pertenece a la Ciudad de Valkeakoski, cuyo presidente del Ayuntamiento, Joni Kumlander, lamentó los hechos y aseguró que el municipio se compromete a restaurar el estadio: “Ahora nuestra tarea es determinar qué se necesita para que el campo vuelva a estar en condiciones para jugar”.

El FC Haka lanzó la creación de una nueva comunidad denominada Paatykatsomo, con el objetivo de canalizar el apoyo de simpatizantes y amantes del fútbol de todo el país. Paatykatsomo se presenta como una comunidad abierta, disponible para cualquier interesado mediante el pago de una membresía única de 25, 50 o 500 euros. Quienes se sumen accederán a sorteos de camisetas de partido donadas por futbolistas como Joel Pohjanpalo y Jesse Joronen, actualmente en el Palermo, junto con otros objetos de colección valorados en el mundo deportivo, informó la institución.

Además de contribuir a la recuperación del club, los miembros recibirán una entrada para el Museo del Fútbol Finlandés, un boletín sobre el avance del proyecto de promoción y la invitación a un partido de local del FC Haka en la temporada 2026. La institución comunicó que los nombres de los nuevos socios figurarán en el sitio oficial del club. El presidente del consejo de administración, Marko Laaksonen, destacó: “Creemos que esta membresía es una forma nueva y única de unir a los aficionados al fútbol finlandés. También proporciona al Haka una forma significativa de agradecer y reconocer a todos los miembros y a quienes apoyan al club en tiempos difíciles”.

El comunicado del FC Haka:

La destrucción de la tribuna final del estadio del FC Haka en un incendio supone un duro golpe para toda la comunidad del club. El incendio también destruyó el campo de fútbol, ​​dejándolo parcialmente inutilizable.

El incendio es un incidente verdaderamente trágico. Todos, desde los jugadores hasta la afición, estamos profundamente conmocionados. El suceso, sorpresivo e incontrolable, afecta a muchos y socava la sensación de seguridad. Afortunadamente, no hubo heridos y la excelente labor del Servicio de Rescate, VPK y otros operadores logró proteger los demás edificios del campo de Tehtaas, afirma Marko Laaksonen, presidente de la junta directiva del FC Hakan.

La temporada del FC Haka terminó con el descenso de la Veikkausliiga, lo que también pone al club en una situación financiera complicada. El Haka acaba de publicar una estrategia deportiva revisada y anunció que su objetivo para la próxima temporada es regresar a la Veikkausliiga.

“Aún no podemos evaluar con precisión los daños económicos causados ​​por el incendio. En cualquier caso, es evidente que las consecuencias son considerables y, al menos temporalmente, las operaciones del club se verán afectadas de diversas maneras. Necesitaremos el apoyo de toda la comunidad para retomar la normalidad. Afortunadamente, el equipo puede seguir preparándose para la temporada con casi total normalidad. En Haka estamos comprometidos a darlo todo por el club que amamos, así que también saldremos adelante", afirma Laaksonen.

El campo de fútbol de la fábrica es propiedad de la ciudad de Valkeakoski. La superficie del campo resultó dañada por el incendio, dejándolo parcialmente inutilizable.

“Estamos profundamente consternados por el incendio en el campo de Tehtaas. Tehtaas es un lugar muy querido por los habitantes de Koski, y la ciudad se compromete a mantenerlo. Ahora nuestra tarea es determinar qué se necesita para que el campo vuelva a estar en condiciones para jugar”, afirma Joni Kumlander, presidente del Ayuntamiento.