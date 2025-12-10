Deportes

La desafiante sentencia sobre Maradona de Edgardo Codesal, el polémico árbitro de la final del Mundial de Italia 90

El juez volvió a referirse a la polémica del choque entre Alemania y Argentina, que terminó con triunfo de los europeos gracias a un controvertido penal

Guardar
El árbitro fue quien sancionó el polémico penal con el que Alemania le ganó a Argentina

“Yo a Diego Maradona tengo la oportunidad de expulsarlo durante los himnos, y hubiera sido histórico”, afirmó Edgardo Codesal en una entrevista con Tenfield, al recordar la final del Mundial de Italia 1990. El exárbitro, protagonista de una de las definiciones más polémicas en la historia del fútbol, reveló que consideró seriamente mostrar la tarjeta roja al capitán argentino antes del inicio del partido, debido a los insultos de Maradona al público durante la ceremonia previa, cuando al momento de los himnos silbaron al de Argentina.

Nacido en Uruguay, pero nacionalizado mexicano, el controvertido juez dirigió el encuentro la Albiceleste y Alemania en el estadio Olímpico de Roma, que terminó en triunfo de Die Mannschaft por 1 a 0 con gol de Andreas Brehme, luego de la sanción de un polémico penal.

El árbitro profundizó en los motivos que lo llevaron a contemplar esa decisión con Maradona sin precedentes. “Imaginate antes de empezar una final del Mundo decirle a la estrella máxima del mundo ‘Señor, usted no puede jugar’. Porque él insulta a todo el estadio, y eso está prohibido por la ley. Si tú como árbitro te das cuenta...”, explicó.

El árbitro detalló que, pese a la infracción cometida por Maradona, optó por no expulsarlo, considerando el contexto y la magnitud del partido. “Ahora, te ubicas: final del Mundial, la figura máxima del Mundial y a ti como árbitro la ley te da un poder discrecional para tomar decisiones trascendentes como esa”, reflexionó Codesal ante Tenfield, aludiendo a la complejidad de aplicar el reglamento en una instancia tan decisiva y con un protagonista de la talla de Maradona.

Durante el episodio, la tensión en el estadio era palpable, alimentada por la rivalidad y las declaraciones previas del capitán argentino, quien había buscado el apoyo de Nápoles en medio de la división histórica entre el norte y el sur de Italia.

Además de la controversia en torno a Maradona, la actuación de Codesal en aquella final estuvo marcada por otras decisiones discutidas. El penal sancionado a Roberto Sensini sobre Rudi Völler a los 85 minutos, selló el triunfo alemán y desató críticas en Argentina. Sobre esa jugada, Codesal sostuvo: “Yo veo penal porque Sensini no llega a la pelota, viene filtrada. Si toca la pelota le cambia la dirección, pero la pelota siguió. Y lo toca (a Völler) con el muslo, pero (Völler) no cae por el contacto con el muslo, sino por algo que nadie ha querido aceptar: es con el antebrazo, como Sensini se va cayendo, a la altura de la cintura. Es la falta. Lo desplaza totalmente”, argumentó.

A 35 años de aquel partido, Codesal volvió a abrir un debate que no cesa. Recién en Qatar 2022 Argentina pudo lograr su tercera estrella (también llegó a la final en Brasil 2014 y volvió a tropezar ante Alemania). Si bien el reglamento le daba la derecha en la decisión de Maradona, no lo respaldaba en el penal.

Codesal amonesta a Maradona en
Codesal amonesta a Maradona en la final del Mundial 90

Hasta ese Mundial, la regla del juego en el apartado de faltas directas hablaba de la “intencionalidad”. Cometer sin intención alguna infracción era legal. Por ejemplo: dar una patada a un contrario por calcular mal el pique del balón, o que el guardameta derribara a un delantero por un error de cálculo, si su intención era atrapar la pelota.

Aplicando conceptualmente las indicaciones, nunca existió intención de Roberto Sensini de cometer falta. Su objetivo era llegar al balón y despejarlo de la zona de peligro; el alemán, al sentir el mínimo contacto sin identidad de falta, simuló estrepitosamente y Codesal compró.

Con las reglas actuales, sí hubiese sido penal. “Consideraremos falta si se jugó de una forma imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva”, plantea el reglamento. Un empujón, una patada o zancadilla, aunque sea fortuita, es siempre sancionable. Pero no en 1990.

Temas Relacionados

deportes-internacionalEdgardo CodesalDiego Maradonaselección argentinaselección de AlemaniaMundial de Italia 1990deportes-argentina

Últimas Noticias

Impacto en el mercado de pases: tras su paso por México, Sergio Ramos podría recalar en un gigante de Europa

El experimentado defensor no continuará en Monterrey de México y analiza la chance de sumarse a un grande de Inglaterra

Impacto en el mercado de

Real Madrid y Manchester City se enfrentan en el duelo más atractivo de la fecha 6 de la Champions League: toda la agenda

El conjunto merengue recibe a los dirigidos por Guardiola en el partido destacado del día. Arsenal, PSG y Juventus también quieren seguir sumando puntos para avanzar a la siguiente fase

Real Madrid y Manchester City

El desconocido apodo que tenía Lionel Messi en las inferiores de Newell’s: “Cuando decían que venía, arrancabas 3-0 abajo”

El arquero de Huracán Hernán Galíndez, que lo enfrentó en las juveniles, aseguró que los rivales temían la presencia de Messi

El desconocido apodo que tenía

“Eres el peor o el mejor, no hay grises”: Peter Crouch confiesa el impacto de la presión en la vida de los futbolistas

En That Peter Crouch Podcast, el exdelantero inglés reveló cómo la ansiedad y el temor al juicio influyeron en su carrera y reflexionó sobre la importancia de mostrar emociones reales y buscar el equilibrio personal

“Eres el peor o el

El fuerte enfrentamiento de Matías Almeyda con una jueza: “No les falto el respeto a las mujeres”

El director técnico argentino de Sevilla recibió una amonestación ante Valencia y mantuvo un acalorado intercambio con la terna arbitral

El fuerte enfrentamiento de Matías
MALDITOS NERDS
Capcom afirma su intención de

Capcom afirma su intención de lanzar nuevas entregas de Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney

Where Winds Meet recibirá una expansión con nuevos jefes y una nueva región

Arc Raiders recibirá su primera gran actualización, Cold Snap, la próxima semana

The Elder Scrolls V: Skyrim recibe una sorpresiva versión para Nintendo Switch 2

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

ENTRETENIMIENTO
Nicole Kidman, Lisa y Beyoncé

Nicole Kidman, Lisa y Beyoncé serán coanfitrionas destacadas en la Met Gala 2026

Sydney Sweeney defiende su película ‘Christy’ tras ser ignorada en los Globos de Oro: “Su historia no es solo sobre boxear”

Quién es Miya Cech, la actriz que interpreta a Toph en la segunda temporada de “Avatar: la leyenda de Aang”

Eric Dane anuncia su libro de memorias tras revelar su diagnóstico de ELA

¿Cuándo volverá Oasis a los escenarios? Liam Gallagher responde las especulaciones de una nueva gira para el próximo año

INFOBAE AMÉRICA

Detuvieron a Luis Arce, ex

Detuvieron a Luis Arce, ex presidente de Bolivia, por una causa de corrupción

La práctica que fue rechazada por The Beatles y sirvió para plantarse ante la industria musical: “Odiaría un disco así”

La frase que nunca existió: la verdadera historia detrás del supuesto grito de Enrique II contra Becket

El caso del donante 7069: su esperma que engendró 197 bebés en Europa y era portador de una mutación cancerígena

Sale a la venta un raro libro judío de oraciones del siglo XV, saqueado por los nazis