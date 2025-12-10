La aguda respuesta de Thomas Müller cuando le pidieron comparar a Messi y a Cristiano Ronaldo tras perder la MLS con el argentino

El alemán eligió al mejor futbolista luego de caer ante el argentino en la final de la MLS

No es la primera vez que al legendario Thomas Müller le dieron a elegir entre los dos mejores futbolistas del siglo XXI. La figura alemana que escribió su legado en el Bayern Múnich, ya había manifestado su admiración por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y en una entrevista que se viralizó en las redes sociales a través de la cuenta de ESPN, el delantero volvió a exponer sus argumentos sobre la rivalidad de los astros que marcaron una era enfrentados en el Barcelona y el Real Madrid.

“La buena vieja pregunta”, reflexionó entre risas cuando le consultaron sobre quién es el mejor. “Los dos todavía están jugando, produciendo números. Para mí, más impresionante es Messi, porque su estilo para jugar el juego es un poco más mágico, es un talento más puro. La ética de trabajo de Ronaldo es fuera de serie e incluso mejor que la de Messi, pero ver a Messi jugar nuestro juego es... No es increíble porque sé lo que es capaz de hacer semana a semana, por lo que para mí no es increíble, pero es muy impresionante", completó.

Durante sus primeros años como profesional, Müller no dudaba sobre el eterno debate entre el rosarino y el lusitano, dado que se inclinaba por el portugués. Él valoraba su voracidad, su disciplina y su capacidad para sostener un rendimiento superlativo temporada tras temporada. “En mis primeros diez años como futbolista profesional siempre me decantaba por Cristiano si había debate sobre el mejor de todos los tiempos”, reconoció en diálogo con la MLS cuando apenas arribó al fútbol de los Estados Unidos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, cambió su forma de mirar el fútbol. Ya no lo convence solo la estadística o la eficacia, sino también el estilo y la elegancia. En ese terreno, La Pulga conquistó definitivamente al alemán. “Ahora soy un poco más viejo y un poco más romántico. Me gusta más el estilo que la eficacia pura, y en eso Messi siempre fue único. Después de que ganó el Mundial con Argentina, ya no hay discusión: es el mejor jugador que hemos tenido en este deporte”, sostuvo.

Su análisis tuvo una repercusión internacional, porque llegó de un protagonista que estuvo en la cancha en las derrotas más dolorosas del argentino (los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 fueron algunos ejemplos). “Siempre hemos tenido esta discusión entre Cristiano y Messi. Los dos son increíbles, pero Messi siempre fue un poco más elegante. Después del Mundial con Argentina, la elección es clara”, sentenció.

El delantero alemán, que se sumó a los Vancouver Whitecaps en agosto tras 25 años en el Bayern, mantenía una seguidilla de cuatro triunfos consecutivos sobre el rosarino, las últimas dos durante la etapa de Messi en el París Saint-Germain. En contraste, las tres victorias del argentino se produjeron en dos amistosos de selecciones (1-0 en 2010 y 3-1 en 2012) y en la semifinal de la Champions League 2015, cuando el Barcelona derrotó al Bayern por 3-0 en el Camp Nou.

Tras conquistar el título de la Conferencia Oeste, Müller lanzó una advertencia en tono de broma que se viralizó en redes sociales: “Te cazaré de nuevo”, dirigida a Messi. No obstante, el alemán intentó restar dramatismo al duelo personal, aunque reconoció la trascendencia del enfrentamiento. “Contra Messi las cosas suelen salir bien a nivel resultados. No es Messi contra Müller, es Miami contra Whitecaps. Quizás ellos dependen un poco más de él de lo que este equipo depende de mí, porque somos un grupo tan bueno... ¿Entienden lo que digo, no?”, había indicado. Finalmente, el argentino se quedó con este duelo y pudo cortar la racha adversa frente al atacante teutón.