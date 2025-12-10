“Hoy rendí mi primera materia”: fue campeón del mundo con Argentina y a los 75 años aprobó con un 10 un examen del secundario

El mítico arquero está cursando la secundaria a los 75 años

A los 75 años, Ubaldo Matildo Fillol celebró un logro fuera de las canchas: aprobó con un 10 su primer examen de secundario, correspondiente a la materia Geografía, tras decidir retomar los estudios que había dejado a los 14 años para dedicarse al fútbol profesional. “Hoy rendí mi primera materia: Geografía”, anunció Fillol en un video difundido en sus redes sociales, donde compartió la emoción de este nuevo comienzo académico.

“Tomé la decisión. Me senté con los míos y les dije: ‘Quiero terminar el estudio’. Siendo muy pequeño lo abandoné. Me sentía culpable. Nunca culpé a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a nadie”, relató el exarquero campeón del mundo con la selección argentina en 1978. El Pato reconoció que la dedicación absoluta al fútbol le dejó una cuenta pendiente con la educación: “Me sentía culpable porque me entregué por completo al fútbol”.

El regreso a las aulas implicó para el legendario guardameta ex River y Racing un desafío adicional: adaptarse a la modalidad virtual. “Me sentía mal pregonando a los padres que hicieran estudiar a los chicos. Decía: ‘Yo no terminé el secundario, mis estudios’. Me sentía mal. Por eso hoy me planto acá y les cuento esta historia de vida”, compartió. Para poder cursar a distancia, el exarquero tuvo que aprender a usar la computadora, un paso que asumió con la misma disciplina que caracterizó su carrera deportiva.

Sobre el proceso de inscripción y la preparación para el examen, Fillol detalló: “Hace dos meses decidí terminar el secundario y pude inscribirme para esta materia, la única del año y la rendimos bárbaro”. El examen de Geografía consistió en veinte preguntas de verdadero o falso. “Eran 20 preguntas y le erramos en una o dos. Eran de verdadero o falso, pero bueno, está dentro de la calificación del 10”, explicó, satisfecho con el resultado.

El Pato no dejó de destacar el acompañamiento recibido durante este proceso. “Me ayudaron mucho, y creo que fue fundamental poder reunirnos. Eso me dio mucha confianza”, afirmó, en referencia a los profesores y acompañantes que lo guiaron en esta etapa. El apoyo y la contención resultaron claves para que pudiera afrontar el desafío con seguridad.

El Pato, con el buzo de la selección argentina, en la final del Mundial 78 ante Holanda (Shutterstock)

En su mensaje, el exarquero subrayó la importancia de la constancia y el esfuerzo, valores que trasladó de su vida deportiva a la académica. “Me voy a poner las pilas como me las puse siendo profesional. Entregué todo al fútbol, hasta la nobleza de no faltar a ningún entrenamiento en casi 25 años de carrera deportiva. Pude jugar bien, mal o regular, pero di todo. Y esto lo voy a tomar de esa manera”, aseguró el ex futbolista, que llegó a ganar 12 títulos a lo largo de su carrera y supo ser entrenador en la Academia.

Con la primera materia aprobada y 28 asignaturas por delante, Fillol se mostró decidido a completar el secundario. Su determinación y entusiasmo abren una nueva etapa en su vida, marcada por el compromiso con la educación y el ejemplo de superación personal. El exarquero encara este desafío con la misma entrega que lo distinguió en el deporte, convencido de que cada paso suma en el camino del aprendizaje.