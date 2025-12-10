“Hoy rendí mi primera materia”: fue campeón del mundo con Argentina y a los 75 años aprobó con un 10 un examen del secundario

A los 75 años, Ubaldo Matildo Fillol celebró un logro fuera de las canchas: aprobó con un 10 su primer examen de secundario, correspondiente a la materia Geografía, tras decidir retomar los estudios que había dejado a los 14 años para dedicarse al fútbol profesional. “Hoy rendí mi primera materia: Geografía”, anunció Fillol en un video difundido en sus redes sociales, donde compartió la emoción de este nuevo comienzo académico.
“Tomé la decisión. Me senté con los míos y les dije: ‘Quiero terminar el estudio’. Siendo muy pequeño lo abandoné. Me sentía culpable. Nunca culpé a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a nadie”, relató el exarquero campeón del mundo con la selección argentina en 1978. El Pato reconoció que la dedicación absoluta al fútbol le dejó una cuenta pendiente con la educación: “Me sentía culpable porque me entregué por completo al fútbol”.
El regreso a las aulas implicó para el legendario guardameta ex River y Racing un desafío adicional: adaptarse a la modalidad virtual. “Me sentía mal pregonando a los padres que hicieran estudiar a los chicos. Decía: ‘Yo no terminé el secundario, mis estudios’. Me sentía mal. Por eso hoy me planto acá y les cuento esta historia de vida”, compartió. Para poder cursar a distancia, el exarquero tuvo que aprender a usar la computadora, un paso que asumió con la misma disciplina que caracterizó su carrera deportiva.
Sobre el proceso de inscripción y la preparación para el examen, Fillol detalló: “Hace dos meses decidí terminar el secundario y pude inscribirme para esta materia, la única del año y la rendimos bárbaro”. El examen de Geografía consistió en veinte preguntas de verdadero o falso. “Eran 20 preguntas y le erramos en una o dos. Eran de verdadero o falso, pero bueno, está dentro de la calificación del 10”, explicó, satisfecho con el resultado.
El Pato no dejó de destacar el acompañamiento recibido durante este proceso. “Me ayudaron mucho, y creo que fue fundamental poder reunirnos. Eso me dio mucha confianza”, afirmó, en referencia a los profesores y acompañantes que lo guiaron en esta etapa. El apoyo y la contención resultaron claves para que pudiera afrontar el desafío con seguridad.
En su mensaje, el exarquero subrayó la importancia de la constancia y el esfuerzo, valores que trasladó de su vida deportiva a la académica. “Me voy a poner las pilas como me las puse siendo profesional. Entregué todo al fútbol, hasta la nobleza de no faltar a ningún entrenamiento en casi 25 años de carrera deportiva. Pude jugar bien, mal o regular, pero di todo. Y esto lo voy a tomar de esa manera”, aseguró el ex futbolista, que llegó a ganar 12 títulos a lo largo de su carrera y supo ser entrenador en la Academia.
Con la primera materia aprobada y 28 asignaturas por delante, Fillol se mostró decidido a completar el secundario. Su determinación y entusiasmo abren una nueva etapa en su vida, marcada por el compromiso con la educación y el ejemplo de superación personal. El exarquero encara este desafío con la misma entrega que lo distinguió en el deporte, convencido de que cada paso suma en el camino del aprendizaje.