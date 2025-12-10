Deportes

El rapto de furia de Horacio Pagani: acusó a River de tener “complejo de inferioridad” con Boca y tuvo un exabrupto con un colega

El periodista explotó en vivo y reaccionó contra su compañero Guido Glait

El periodista de TyC Sports se refirió al nuevo aniversario que el Millonario celebra por la final que ganó en Madrid

El periodista Horacio Pagani vivió un momento de alta tensión en el programa Dale al Medio de TyC Sports, donde emitió fuertes críticas al presente de River Plate y mantuvo un cruce verbal con su colega Guido Glait. La situación rápidamente se viralizó en redes sociales y generó repercusión.

Durante el debate, que giró en torno al aniversario de la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, Pagani cuestionó el valor que se le atribuye a esa victoria de River Plate frente a Boca Juniors, al afirmar: “Si lo más importante que tenés en tu historia es haberle ganado al rival de toda la vida un gran partido, es un complejo de inferioridad absolutamente claro y nítido”. El periodista sostuvo también que ese triunfo funcionó como una forma de “tapar el descenso” del club de Núñez y que las condiciones en que se jugó el encuentro en el Santiago Bernabéu resultaron irregulares por incidentes previos.

El intercambio con Guido Glait escaló cuando Pagani argumentó que River Plate atravesaba una crisis y que debía apostar al desarrollo de sus futbolistas juveniles. Al ser interpelado por Glait sobre cuánto conocía sobre el semillero del club, Pagani respondió de manera tajante: “¿Todas esas marmotas que compraron pagando fortunas te parecían mal?”. La discusión subió de tono, manteniéndose en una dinámica de reproches y descalificaciones. Cuando Glait acusó al panel de apostar siempre contra River, Pagani retrucó: “Lo único que hacés es gritar y no decir un porongo”.

El periodista atacó a su colega y criticó con dureza al elenco millonario

En el transcurso de la transmisión, Pagani llegó a afirmar: “Hay que pegarle a River porque es un equipo de mierda”. La frase provocó incomodidad entre los panelistas y, ante la insistencia de Glait por describir la situación como un ataque personal hacia el club, Pagani remató: “Vos sos un pelotudo, ya me está hinchando los huevos. Conmigo no jodés, no te hagás el pelotudo”. Incluso, el periodista amenazó a su colega con la frase: “Te voy a meter una mano”.

El conductor Ariel Rodríguez intervino para frenar la discusión, sin que se emitieran disculpas públicas ni comentarios posteriores de los involucrados luego del corte comercial. Tanto Pagani como Glait han estado envueltos antes en debates intensos, pero esta confrontación destacó por la cantidad de insultos y la repercusión inmediata en redes sociales.

El hecho tuvo lugar este martes 9 de diciembre, fecha en que se cumplieron siete años de la histórica final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors.

La última aparición viral de Horacio Pagani no estuvo exenta de controversias. El periodista desató una fuerte polémica tras el Superclásico que terminó con la victoria de Boca Juniors por 2-0, cuando calificó a Oscar Ruggeri como “el más grande traidor” por su cambio de lealtad entre los clubes más emblemáticos del fútbol argentino.

Durante el programa “La motisierra de Toti”, emitido por Carnaval, Pagani recordó que Ruggeri debutó en la Primera de Boca Juniors y expresó su emoción por cumplir el sueño de su vida, pero años después declaró su amor por River Plate. “Este muchacho debutó en la Primera de Boca y en el vestuario lloraba, decía que era la mayor ilusión de su vida, que la familia era toda de Boca, y ahora dice que es de River”, afirmó el periodista. Ante la consulta del conductor Toti Pasman sobre la posibilidad de cambiar de club, Pagani respondió: “Podés cambiar de mujer, pero ¿de club?”.

