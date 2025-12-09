Deportes

Un accidente, los alerones del “futuro”, los autos “mula” y la joya que sorprendió: las perlitas de los tests de F1 en Abu Dhabi

Las escuderías usaron coches adaptados a los cambios de 2026. Cómo le fue a Alpine

El activador hidráulico que usó
El activador hidráulico que usó Mercedes, un recurso para su alerón delantero (Crédito: Gentileza Motorsport)

La Fórmula 1 inició la transición hacia su nueva era técnica con una jornada de pruebas en el circuito de Yas Marina, donde los equipos dispusieron de nueve horas para recopilar datos sobre los neumáticos Pirelli que se utilizarán en 2026. Este test, realizado apenas dos días después del cierre de la temporada 2025, permitió a las escuderías experimentar con innovaciones aerodinámicas y prototipos que anticipan los cambios radicales previstos para el próximo ciclo técnico.

Uno de los aspectos más destacados de la sesión fue la introducción de sistemas de aerodinámica activa en los monoplazas, en particular en el alerón delantero. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) autorizó a los equipos a modificar sus coches para simular los niveles de carga aerodinámica reducida que caracterizarán a los vehículos de 2026.

Esto dio lugar a los llamados “coches mula”, que son los que sufren modificaciones para evaluar y desarrollar componentes y tecnologías destinadas a futuros reglamentos o modelos. Así, tanto Mercedes como Ferrari presentaron prototipos de alerón delantero con activadores hidráulicos capaces de elevar la última aleta, permitiendo una configuración de baja carga en las rectas. Este avance sustituirá al tradicional DRS, ya que a partir de 2026 los pilotos podrán abrir tanto el alerón delantero como el trasero en cada recta, transformando ambos en componentes activos.

El sistema de Mercedes, probado por Andrea Kimi Antonelli, incorporó un mecanismo visible en los elementos superiores del alerón, conectado a trompa mediante un conducto de gran tamaño. Aunque aún lejos de la sofisticación esperada para 2026, este dispositivo permitió a la escudería recopilar datos relevantes sobre el comportamiento del coche en modo de baja resistencia. Ferrari, por su parte, también llevó a Abu Dhabi su propio prototipo, tras haberlo ensayado previamente en un test privado con Pirelli.

Ryo Hirakawa vuelve caminando tras
Ryo Hirakawa vuelve caminando tras su accidente (Prensa F1)

La presencia de estos sistemas activos tuvo un impacto directo en la metodología de las pruebas. Los equipos que no contaban con alerón delantero móvil debieron respetar un límite de velocidad de aproximadamente 300 km/h en las rectas, impuesto por Pirelli para evitar sobrecargar los neumáticos. En cambio, quienes sí implementaron el sistema pudieron rodar sin restricciones, lo que permitió obtener datos más representativos para el desarrollo de los compuestos de 2026.

En el ensayo que bajó la persiana para la actividad de este año de la F1, se emplearon los neumáticos de 2026 que son más chicos: el ancho de la banda de rodadura es 25 milímetros menor adelante y 30 milímetros menor atrás; el diámetro total también es 15 milímetros menor delante y 10 milímetros menor detrás. Las llantas de 18 pulgadas se mantienen.

Mario Isola, responsable de Pirelli, detalló: “La FIA dio a los equipos la oportunidad de desarrollar un sistema que replicara esto en el alerón delantero. En ese caso, obviamente, no tienen que cumplir con la restricción del límite de velocidad”.

La utilidad de estos ensayos no se limitó a la aerodinámica. Pirelli aprovechó la ocasión para comparar el rendimiento de los neumáticos en coches equipados y no equipados con el sistema activo, lo que facilitó la evaluación de la carga y la representatividad de los resultados.

Jak Crawford es piloto de
Jak Crawford es piloto de reserva de Aston Martín y fue el más rápido de la jornada (Prensa F1)

El test también sirvió para que los equipos dieran rodaje a pilotos novatos y experimentaran con diferentes configuraciones. El estadounidense Jak Crawford, de 20 años, quien es piloto de reserva de Aston Martin, lideró la tabla de tiempos con una vuelta de 1m 23,766s, seguido por Paul Aron (Sauber) y Luke Browning (Williams).

Mercedes fue el equipo que más vueltas completó, con 157, mientras que Esteban Ocon, al volante de un Haas, registró el menor número debido a un problema de motor.

Entre los participantes destacados figuraron el flamante campeón del mundo, Lando Norris, quien compartió pista con su compañero Oscar Piastri y el piloto de reserva de McLaren, Pato O’Ward. También debutaron en nuevos equipos Isack Hadjar para Red Bull y Arvid Lindblad para Racing Bulls, ambos preparándose para sus futuros compromisos en la máxima categoría.

Lando Norris estrenó su título
Lando Norris estrenó su título mundial en los ensayos de este martes (@McLarenF1)

Un total de 25 pilotos formaron parte de la jornada, con algunos equipos, como Haas, utilizando hasta tres coches. Uno ellos fue chocado por Ryo Hirakawa luego de perder el control de su auto e impactar contra las defensas. Este incidente obligó a neutralizar la actividad.

Por su parte, Alpine giró con Pierre Gasly (20º) y Kush Maini (22º). Cabe recordar que Franco Colapinto no participó en estos ensayos porque viajó a Enstone para trabajar en el simulador del auto de 2026.

La jornada de pruebas en Yas Marina marcó un paso decisivo en la preparación de la Fórmula 1 para 2026, permitiendo a equipos y proveedores anticipar los desafíos técnicos y recopilar información esencial para el desarrollo de los nuevos monoplazas y neumáticos.

