Las lágrimas del DT de Gimnasia tras perder el clásico de La Plata frente a Estudiantes: el gesto de su familia

Fernando Zaniratto no logró contener el llanto tras la derrota de su equipo por 1-0 ante el Pincha

El DT de Gimnasia no pudo ocultar su dolor luego de la eliminación ante Estudiantes

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Fernando Zaniratto, no logró contener el llanto tras la derrota de su equipo por 1-0 ante Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura 2025, un resultado que puso fin a la racha positiva del club y lo dejó fuera de la final. El impacto emocional fue tan profundo que, al reencontrarse con sus familiares fuera del estadio, el entrenador se quebró y debió ser consolado por sus seres queridos.

La final del campeonato, que enfrentará a Racing y Estudiantes, se disputará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con inicio programado para las 21:00 (hora de Argentina) debido a las altas temperaturas que afectan la provincia en esta época.

El dolor de la eliminación se acentuó entre los hinchas de Gimnasia, quienes compartían la ilusión de alcanzar la final tras una campaña que incluyó cinco victorias consecutivas y un histórico triunfo ante River Plate en el Monumental, cortando una sequía de dos décadas sin ganar en ese estadio. Este repunte había alejado al equipo de la amenaza del descenso, lo que aumentó la expectativa y la frustración por la caída ante el clásico rival.

Zaniratto no ocultó su dolor
Zaniratto no ocultó su dolor tras perder el clásico de La Plata

En la conferencia de prensa posterior al partido, Zaniratto expresó su pesar por la derrota: “El balance general es positivo. Hace un mes estábamos muy mal y terminamos jugando una semifinal. No puedo ocultar el dolor que genera perder una semifinal. La diferencia estuvo en el gol, fue un partido muy parejo”.

El desarrollo del partido fue equilibrado y marcado por la fricción en el mediocampo. Ninguno de los dos equipos logró imponer su juego durante la mayor parte del encuentro, lo que mantuvo la tensión hasta el desenlace. El punto de inflexión llegó a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Edwin Cetré desbordó por la izquierda y, tras aprovechar un error de Renzo Giampaoli, envió un centro rasante que Tiago Palacios empujó al gol, estableciendo el 1-0 para el Pincha.

El entrenador también analizó el desarrollo del encuentro y reconoció las dificultades ofensivas de su equipo: “Marcaron el tanto y nosotros no pudimos tener situaciones claras; intentamos hacer lo que veníamos haciendo ante un rival muy difícil. Los errores que tuvimos los corregiremos puertas adentro y seguiremos adelante”.

“Es difícil hacer el balance de este último partido. Más allá de empujar no generamos situaciones claras. Fue un partido durísimo donde ninguno tuvo muchas situaciones claras. Intentamos hacer lo que veníamos haciendo, contra un rival muy difícil, pero no generamos las situaciones que veníamos generando”, agregó.

Zaniratto, quien probablemente continuará al frente de Gimnasia en 2026, remarcó la comunión de sentimientos con la hinchada: “Entendemos al hincha, pero nosotros teníamos la misma ilusión. No podemos tirar por la borda lo que se hizo en los últimos partidos; es difícil digerir esta situación pero hay que agarrar las cosas positivas y arrancar desde ahí”, sostuvo ante los medios.

Finalmente, concluyó con la promesa de analizar lo hecho y a partir de ahí planificar lo que sigue: “Más en frio tomaremos las cosas positivas que vinimos haciendo y arrancaremos por ahí. Pasó una chance inmejorable, no la dejamos pasar. Se construye con lo positivo que hicimos. Hicimos todo lo posible, nos dio hasta acá”.

