La agenda de definiciones en Boca Juniors con el entrenador y el plantel en la mira

Esta semana se definirá el futuro de Claudio Úbeda como DT de Boca

Concluyó el año deportivo para Boca Juniors con la dolorosa eliminación en semifinales del Torneo Clausura ante Racing que hizo que surgieran muchos interrogantes. El más grande está en la continuidad del entrenador, algo que se definirá en cuestión de horas. Pero, además, entre el actual cuerpo técnico y la directiva encabezada por Juan Román Riquelme también deberán organizar lo que será la pretemporada y definir la llegada de refuerzos y salidas de la institución.

Según pudo averiguar Infobae, los futbolistas xeneizes acudirán hoy al Boca Predio para ser informados sobre el retorno a las prácticas para reiniciar el trabajo pensando en el 2026. Una vez que se efectúe este último encuentro en Ezeiza, todos quedarán liberados y gozarán de sus vacaciones. Hay que remarcar que los que no volverán a ponerse la camiseta azul y oro son Cristian Lema, Frank Fabra (fin de contrato) e Ignacio Miramón (no harán uso de su opción de compra), mientras que restará resolverse la situación de Javier García, quien podría renovar, despedirse o retirarse y formar parte de la estructura del club como entrenador de arqueros.

Hay que aclarar que el hecho de que se coordine la vuelta a los entrenamientos del plantel junto al actual cuerpo técnico no implica que el contrato de Claudio Úbeda sea renovado sí o sí. Una fuente importante le confió a este medio que a esta hora Riquelme y Marcelo Delgado definen qué hacer con el DT que, antes del duelo con Racing, tenía grandes posibilidades de ser confirmado para el año próximo. La derrota y sobre todo la forma y decisiones que tomó durante la misma llevaron a replantear el futuro. Hoy no hay pactada ninguna reunión, pero la continuidad del técnico se definirá de acá al fin de semana.

Los futbolistas se encontrarán por última vez en Ezeiza y quedarán licenciados hoy

En paralelo, Boca también trabajará en la composición del plantel con el que buscará la Libertadores 2026. A priori, no existen ofertas en el horizonte por jugadores que tienen vínculo vigente al menos hasta fines del año que viene, pero hay que remarcar que los que pueden llegar a despedirse para buscar nuevos rumbos son Nicolás Figal, Luis Advíncula, Lucas Blondel, Agustín Martegani y Lucas Janson, todos hombres sin protagonismo en el último tiempo. Bajo la lupa están también los experimentados Ander Herrera y Edinson Cavani, con contrato firmado pero antecedentes de lesiones que invitan a debatir su continuidad.

En base a las posibles salidas, se anotarán en carpeta los posibles refuerzos. Desde hace semanas, la directiva boquense tiene en consideración la posibilidad de incorporar un mediocampista por derecha y un delantero. Esos son los sectores en la cancha en los que, a priori, habría novedades en el siguiente mercado. Todo quedará sujeto igualmente a las necesidades del técnico de turno y las posibilidades que puedan surgir en las semanas siguientes.

LA CONTINUIDAD DE CLAUDIO ÚBEDA

Define Riquelme: el futuro de Úbeda está en manos del presidente de Boca

La estadía del DT atraviesa su momento más delicado tras la eliminación ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura, un resultado que no solo frustró el acceso a la final, sino que también puso en duda la renovación de su contrato para 2026. La decisión final recae en Juan Román Riquelme, quien ahora debe sopesar el impacto deportivo y político de mantener al actual cuerpo técnico, en un contexto donde la relación con los referentes del plantel y el respaldo de los socios se vio seriamente afectada.

El contrato del entrenador expira el 31 de diciembre y, aunque su vínculo con el club se remonta a su etapa como ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, la reciente derrota y el clima adverso en la tribuna modificaron el escenario. Riquelme es consciente de que, si decide sostener a Úbeda para el ciclo 2026, deberá afrontar un costo político considerable ante una masa societaria que ya no respalda al técnico. Además, en el plano deportivo, la pretemporada y el mercado de pases se verían condicionados por la incertidumbre sobre la continuidad del proyecto, que apunta a la Copa Libertadores del próximo año, torneo en el que Boca recién debutaría en abril.

Uno de los episodios más comentados del encuentro fue el polémico cambio de Exequiel Zeballos por Alan Velasco, una decisión que generó una reprobación generalizada en la Bombonera y gestos de desaprobación por parte de Leandro Paredes en el campo de juego. El propio Úbeda justificó la sustitución de Zeballos por un supuesto cansancio, aunque allegados al futbolista aseguraron al medio que el extremo estaba en condiciones de continuar. La reacción de Paredes, quien había respaldado públicamente al entrenador en el pasado, evidenció la fractura interna y la pérdida de confianza en el cuerpo técnico.

El mediocampista se quejó por la decisión de Úbeda

El desarrollo del partido dejó en evidencia la falta de respuestas tácticas de Boca. Tras el gol de Maravilla Martínez para Racing, el equipo dirigido por Úbeda no logró inquietar al arquero Facundo Cambeses y apenas realizó una modificación extra al minuto 90 (Rodrigo Battaglia por Milton Delgado). Boca no remató al arco y, pese a que Racing venía de disputar 120 minutos ante Tigre en la ronda anterior, el conjunto visitante mostró mayor solidez física y colectiva.

La situación de Úbeda recuerda el antecedente de Hugo Ibarra, quien, pese a su historia en el club, fue despedido tras tres derrotas en ocho partidos al inicio del Campeonato 2023, sin llegar a dirigir un solo encuentro de la Libertadores ese año. Ahora, si Riquelme opta por cerrar el ciclo de Úbeda en este fin de año, deberá iniciar de inmediato la búsqueda de un nuevo entrenador para diseñar el Plan 2026, cuyo objetivo central será conquistar la Libertadores. Aunque ya circulan algunos nombres en el entorno de Brandsen 805, la decisión definitiva se tomará tras el inminente encuentro entre el presidente y el actual técnico.