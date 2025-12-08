Deportes

“Voy a ser atrevido”: Novak Djokovic sorprendió al arriesgar qué selecciones jugarán la final del Mundial 2026

El célebre tenista lanzó una predicción que abrió el debate en el mundo del fútbol

El legendario tenista dio una opinión "atrevida"

La predicción de Novak Djokovic sobre el desenlace del Mundial 2026 ha generado un notable revuelo en el ámbito deportivo internacional. El tenista serbio, considerado una de las figuras más influyentes del deporte mundial, sorprendió al afirmar que Portugal será el próximo campeón ecuménico y vencerá en la final a México. Estas declaraciones se produjeron durante el Gran Premio de Fórmula 1 en Abu Dabi, después del sorteo de grupos para la próxima Copa del Mundo, desarrollado el último viernes 5 de diciembre en Washington.

Djokovic, de 38 años y máximo ganador de torneos Grand Slam de la historia (24), aceptó que su premonición es arriesgada. “Voy a ser atrevido con mi pronóstico, voy con Portugal venciendo a México en la Final. Sé que hay otros equipos, pero dije que sería atrevido y me quedo con eso, Portugal ante México en la Final del Mundial”, expresó el tenista. El entrevistador, el creador de contenido jordano Mohamed Adnan, reaccionó con sorpresa, especialmente al escuchar la elección de uno de los países organizadores por encima de selecciones como Francia o España.

El contexto en el que Djokovic realizó su predicción añade un matiz especial a sus palabras. El serbio participó como invitado en el cierre de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 en Abu Dabi -también había estado la fecha anterior en Qatar-, donde compartió su visión sobre el Mundial 2026. La entrevista se produjo en un momento de alta expectación, ya que la Copa del Mundo celebrará su primera edición con sede en tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y contará con la participación inédita de 48 selecciones.

En cuanto al sorteo, la FIFA determinó que México será cabeza de serie del Grupo A. El equipo debutará el 11 de junio ante Sudáfrica y compartirá grupo con Corea del Sur y el ganador de la Ruta D de la UEFA, en la que compiten República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte. Por su parte, los lusos, con Cristiano Ronaldo como líder, también es cabeza de serie, y quedó ubicado en el Grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y el vencedor de la repesca de la Llave A, donde participan Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.

El encuentro entre Messi y
El encuentro entre Messi y Nole de este año en Estados Unidos (@DjokerNole)

Vale resaltar que ninguno de los dos finalistas elegidos por Nole llegaron a esa instancia en alguna oportunidad. México es una potencia en la Concacaf y los lusos, con CR7, han celebrado en el último tiempo una Eurocopa y una Nations League, pero ninguno ha tenido suerte en la Copa del Mundo. ¿Será su hora, como anticipó Djokovic?

El pronóstico del serbio también sorprendió por su buena relación con Lionel Messi, capitán de Argentina, campeón defensor. De hecho, este año estuvieron juntos y hasta compartieron sonrisas y selfies.

“Nos divertimos un rato, fue muy lindo conocer a toda su familia. Fue un momento muy conmovedor para mí porque una cosa es que venga él solo, pero venir con toda su familia es otra. Como padre joven sé lo que significa. Me conmovió mucho eso y su voluntad de pasar un rato juntos después. Valoro mucho el tiempo que pasé con él”, comentó el tenista tras el cónclave, en el que intercambiaron indumentaria.

Incluso, le consultaron quién era el mejor deportista de todos los tiempos. Y no dudó: “Messi”. La Pulga, de 38 años, acaba de conquistar su tercer título con el Inter Miami: la MLS. No obstante, para Djokovic, no tendrá el mismo éxito en el Mundial.

