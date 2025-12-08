Los Interclubes, a lo largo de la historia: quiénes son los más ganadores de la Liga de Primera División de la AAT

A partir de este lunes, en el marco de La Semana del Tenis, se disputará el título más tradicional del tenis argentino: la Liga de Primera División de Interclubes. El certamen, organizado anualmente por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), tendrá como sede en esta edición al Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López.
La primera edición se celebró en 1921. Aquella vez, el campeón fue el Buenos Aires Lawn Tennis Club, una de las instituciones más emblemáticas del país y sede del Argentina Open. La última, el año pasado, 2024, quedó en manos de Club Belgrano, con los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo como actores destacados.
El club más ganador es el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con 43 títulos, cifra que representa casi la mitad del total disputado. Detrás se ubican el Tenis Club Argentino, con 14 consagraciones; Belgrano Athletic Club, con 7; y tanto Adrogué Tennis Club como Club Ciudad de Buenos Aires, con 3. El resto de los campeones registra dos o un título.
A lo largo del siglo de competencia, BALTC vivió su etapa más dominante en la década de 1950, cuando obtuvo siete campeonatos. También se destacó en los años treinta, con cuatro conquistas, y en el período 2010–2019, en el que sumó cinco. A ello se suma la seguidilla de tres títulos consecutivos lograda entre 2014 y 2016.
Sus principales rachas incluyen los cinco campeonatos obtenidos entre 1955 y 1959 y las series de 2006–2008 y 2014–2016, ambas con tres consagraciones. Belgrano Athletic Club, por su parte, alcanzó su mejor etapa entre 1927 y 1931, con cuatro títulos en cinco años. El Tenis Club Argentino protagonizó un prolongado período de éxito entre 1962 y 1979, en el que acumuló diez campeonatos en diecisiete temporadas.
En los últimos años, la competencia exhibió una marcada alternancia de campeones, un contraste respecto de las etapas históricas de dominio prolongado. Entre 2018 y 2024 se consagraron seis clubes distintos: Ferro Carril Oeste, San Lorenzo, Tenis Club Argentino, Buenos Aires Lawn Tennis Club, GEBA y, en la edición más reciente, Club Belgrano.
Clubes más ganadores
1. Buenos Aires Lawn Tennis Club — 43 títulos
2. Tenis Club Argentino — 14 títulos
3. Belgrano Athletic Club — 7 títulos
4. Adrogué Tennis Club — 3 títulos
5. Club Ciudad de Buenos Aires — 3 títulos
Todos los campeones
1921 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1922 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1923 Tenis Club Argentino
1924 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1925 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1926 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1927 Belgrano Athletic Club
1928 Belgrano Athletic Club
1929 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1930 Belgrano Athletic Club
1931 Belgrano Athletic Club
1932 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1933 Belgrano Athletic Club
1934 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1935 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1936 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1937 Belgrano Athletic Club
1938 Belgrano Athletic Club
1939 Adrogué Tennis Club
1940 Adrogué Tennis Club
1941 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1942 Adrogué Tennis Club
1945 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1946 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1947 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1948 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1949 Tenis Club Argentino
1950 Tenis Club Argentino “A”
1951 Tenis Club Argentino
1952 Tenis Club Argentino “A”
1953 Club San Lorenzo de Almagro
1954 Tenis Club Argentino
1955 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1956 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1957 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1958 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1959 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1960 Club Atlético River Plate
1961 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1962 Tenis Club Argentino
1963 Tenis Club Argentino
1964 Club Atlético River Plate
1965 Club Atlético Estudiantil Porteño
1966 Tenis Club Argentino
1967 Tenis Club Argentino
1968 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1969 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1970 Tenis Club Argentino
1971 Gazcón Lawn Tennis Club
1972 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1973 Tenis Club Argentino
1974 Tenis Club Argentino
1975 Gazcón Lawn Tennis Club
1976 Tenis Club Argentino
1977 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1978 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1979 Tenis Club Argentino
1980 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1981 Club Ferro Carril Oeste
1982 Y.P.F.
1983 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1984 Temperley Lawn Tennis Club
1985 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1986 Darling Tenis Club
1987 Temperley Lawn Tennis Club
1988 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1989 Club Harrods-Gath y Chaves
1990 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1991 Club Ferro Carril Oeste
1992 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1993 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1994 Club Ciudad de Buenos Aires
1995 Club Ciudad de Buenos Aires
1996 Club Ciudad de Buenos Aires
1997 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1998 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1999 Club Atlético Lanús
2000 Darling Tenis Club
2001 Urquiza Tenis Club
2002 Club Atlético Lanús
2003 Club de Deportes Racionales
2004 Club Atlético Lomas
2005 Club Trovador
2006 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2007 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2008 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2009 Club Regatas de Avellaneda
2010 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2011 Club Ferrocarril General San Martín
2012 Club Ferrocarril General San Martín
2013 Vélez Sarsfield
2014 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2015 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2016 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2017 Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires
2018 Ferro Carril Oeste
2019 Club Atlético San Lorenzo de Almagro
2021 Tenis Club Argentino
2022 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2023 Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires
2024 Club Belgrano