Deportes

Los Interclubes, a lo largo de la historia: quiénes son los más ganadores de la Liga de Primera División de la AAT

Belgrano, con Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, es el defensor del título. En las últimas seis ediciones hubo campeones diferentes

Guardar
En 2024, Belgrano, con los
En 2024, Belgrano, con los hermanos Cerúndolo, se coronó en la final ante GEBA (Fuente: Prensa AAT)

A partir de este lunes, en el marco de La Semana del Tenis, se disputará el título más tradicional del tenis argentino: la Liga de Primera División de Interclubes. El certamen, organizado anualmente por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), tendrá como sede en esta edición al Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López.

La primera edición se celebró en 1921. Aquella vez, el campeón fue el Buenos Aires Lawn Tennis Club, una de las instituciones más emblemáticas del país y sede del Argentina Open. La última, el año pasado, 2024, quedó en manos de Club Belgrano, con los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo como actores destacados.

El club más ganador es el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con 43 títulos, cifra que representa casi la mitad del total disputado. Detrás se ubican el Tenis Club Argentino, con 14 consagraciones; Belgrano Athletic Club, con 7; y tanto Adrogué Tennis Club como Club Ciudad de Buenos Aires, con 3. El resto de los campeones registra dos o un título.

A lo largo del siglo de competencia, BALTC vivió su etapa más dominante en la década de 1950, cuando obtuvo siete campeonatos. También se destacó en los años treinta, con cuatro conquistas, y en el período 2010–2019, en el que sumó cinco. A ello se suma la seguidilla de tres títulos consecutivos lograda entre 2014 y 2016.

Sus principales rachas incluyen los cinco campeonatos obtenidos entre 1955 y 1959 y las series de 2006–2008 y 2014–2016, ambas con tres consagraciones. Belgrano Athletic Club, por su parte, alcanzó su mejor etapa entre 1927 y 1931, con cuatro títulos en cinco años. El Tenis Club Argentino protagonizó un prolongado período de éxito entre 1962 y 1979, en el que acumuló diez campeonatos en diecisiete temporadas.

En los últimos años, la competencia exhibió una marcada alternancia de campeones, un contraste respecto de las etapas históricas de dominio prolongado. Entre 2018 y 2024 se consagraron seis clubes distintos: Ferro Carril Oeste, San Lorenzo, Tenis Club Argentino, Buenos Aires Lawn Tennis Club, GEBA y, en la edición más reciente, Club Belgrano.

Nadia Podoroska levanta el trofeo
Nadia Podoroska levanta el trofeo para ADR en la categoría damas, en 2024 (Fuente: Prensa AAT)

Clubes más ganadores

1. Buenos Aires Lawn Tennis Club — 43 títulos

2. Tenis Club Argentino — 14 títulos

3. Belgrano Athletic Club — 7 títulos

4. Adrogué Tennis Club — 3 títulos

5. Club Ciudad de Buenos Aires — 3 títulos

Todos los campeones

1921 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1922 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1923 Tenis Club Argentino

1924 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1925 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1926 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1927 Belgrano Athletic Club

1928 Belgrano Athletic Club

1929 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1930 Belgrano Athletic Club

1931 Belgrano Athletic Club

1932 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1933 Belgrano Athletic Club

1934 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1935 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1936 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1937 Belgrano Athletic Club

1938 Belgrano Athletic Club

1939 Adrogué Tennis Club

1940 Adrogué Tennis Club

1941 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1942 Adrogué Tennis Club

1945 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1946 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1947 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1948 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1949 Tenis Club Argentino

1950 Tenis Club Argentino “A”

1951 Tenis Club Argentino

1952 Tenis Club Argentino “A”

1953 Club San Lorenzo de Almagro

1954 Tenis Club Argentino

1955 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1956 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1957 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1958 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1959 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1960 Club Atlético River Plate

1961 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1962 Tenis Club Argentino

1963 Tenis Club Argentino

1964 Club Atlético River Plate

1965 Club Atlético Estudiantil Porteño

1966 Tenis Club Argentino

1967 Tenis Club Argentino

1968 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1969 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1970 Tenis Club Argentino

1971 Gazcón Lawn Tennis Club

1972 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1973 Tenis Club Argentino

1974 Tenis Club Argentino

1975 Gazcón Lawn Tennis Club

1976 Tenis Club Argentino

1977 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1978 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1979 Tenis Club Argentino

1980 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1981 Club Ferro Carril Oeste

1982 Y.P.F.

1983 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1984 Temperley Lawn Tennis Club

1985 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1986 Darling Tenis Club

1987 Temperley Lawn Tennis Club

1988 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1989 Club Harrods-Gath y Chaves

1990 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1991 Club Ferro Carril Oeste

1992 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1993 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1994 Club Ciudad de Buenos Aires

1995 Club Ciudad de Buenos Aires

1996 Club Ciudad de Buenos Aires

1997 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1998 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1999 Club Atlético Lanús

2000 Darling Tenis Club

2001 Urquiza Tenis Club

2002 Club Atlético Lanús

2003 Club de Deportes Racionales

2004 Club Atlético Lomas

2005 Club Trovador

2006 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2007 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2008 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2009 Club Regatas de Avellaneda

2010 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2011 Club Ferrocarril General San Martín

2012 Club Ferrocarril General San Martín

2013 Vélez Sarsfield

2014 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2015 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2016 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2017 Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires

2018 Ferro Carril Oeste

2019 Club Atlético San Lorenzo de Almagro

2021 Tenis Club Argentino

2022 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2023 Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires

2024 Club Belgrano

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoInterclubesAATdeportes-argentina

Últimas Noticias

Las Finales del Interclubes ya tienen a sus protagonistas confirmados: todos los cruces

San Lorenzo, ADR y GEBA estarán tanto en la definición de damas como en la de caballeros. Los enfrentamientos comienzan este lunes

Las Finales del Interclubes ya

Los mejores memes de la eliminación de Boca ante Racing: Maravilla Martínez y los cambios de Úbeda, en el foco

La Academia superó 1-0 al Xeneize en La Bombonera y jugará la final del Torneo Clausura

Los mejores memes de la

Tras la eliminación de Boca Juniors en el Torneo Clausura, River Plate jugará la Copa Sudamericana en 2026

La victoria de Racing en las semifinales dejó al Millonario en la segunda competición en importancia de la Conmebol

Tras la eliminación de Boca

El gesto de Paredes cuando Úbeda reemplazó al Changuito Zeballos en la caída de Boca ante Racing: la reacción de La Bombonera

El mediocampista desaprobó la decisión del DT, minutos antes de que la Academia marcara el 1-0 con el que eliminó al Xeneize

El gesto de Paredes cuando

La lupa sobre el gol de Maravilla Martínez con el que Racing eliminó a Boca: por qué no hubo falta

El delantero arrastraba una sequía de 966 minutos sin convertir, pero logró terminar con la racha adversa en La Bombonera

La lupa sobre el gol
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Lisa de BLACKPINK protagonizará una

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump cuestionó a Zelensky

Donald Trump cuestionó a Zelensky por demorar su respuesta al plan de paz que discute Washington con Moscú

Elecciones en Honduras: analistas alertan que las fallas en el escrutinio exponen la fragilidad institucional del país

Nigeria tomó el control del espacio aéreo de Benín en medio de un fallido intento de golpe de Estado

Un misil ruso impactó en una represa clave en Kharkiv y obligó a cerrar una ruta estratégica de Ucrania

La diferencia entre candidatos y el conteo estancado agravan la incertidumbre en Honduras a una semana de las elecciones