Las explosivas declaraciones de Arturo Vidal por la crisis del Colo Colo que provocaron la respuesta de un ex referente: “Mal compañero”

Vidal no confirmó si seguirá en la institución (EFE/ Osvaldo Villarroel)

La derrota de Colo Colo ante Audax Italiano (1-2) en el Estadio Monumental selló un año que muchos en el club preferirían olvidar. El equipo, que celebraba su centenario, quedó fuera de todas las competencias importantes y ni siquiera logró clasificar a la Copa Sudamericana. En medio de este clima de frustración, Arturo Vidal, una de las figuras históricas del club, protagonizó un estallido verbal que sacudió los cimientos de la institución. Sus declaraciones, cargadas de autocrítica y reproches hacia compañeros, dirigentes y cuerpo técnico, generaron una inmediata reacción de Gustavo de Luca, exdelantero y referente del club, quien lo cuestionó por ventilar los problemas internos ante la opinión pública.

Colo Colo vivió una temporada marcada por la decepción y el bajo rendimiento. El club terminó último en su grupo de la Copa Libertadores, fue eliminado en la fase de grupos de la Copa Chile y finalizó en la octava posición del torneo local, quedando fuera de la Copa Sudamericana. El equipo necesitaba una victoria ante Audax Italiano para acceder al torneo continental, pero volvió a fallar en un momento clave. El año del centenario del club, que debía ser motivo de celebración, se vio empañado por una crisis deportiva e institucional que se reflejó en el ambiente tras la última derrota.

En este contexto, Arturo Vidal, de 38 años, no ocultó su malestar y asumió un tono crítico tras el partido. El mediocampista expresó: “Es una vergüenza. Llevo 20 años en el fútbol y este es uno de los peores”. El Rey Arturo no solo asumió parte de la responsabilidad, sino que también apuntó contra sus compañeros y la dirigencia: “No estuve a la altura, pero mucha gente trató de tirar el carro para atrás y así nos fue. A mí me echan la culpa de todo”. El jugador, que ingresó en el segundo tiempo, también se refirió a su futuro en el club: “A esta edad vivo el día a día y no pienso más allá. Todavía me siento bien y espero pelear por cosas importantes. Quedamos fuera de todo, no salimos campeones y no clasificamos a nada. ¿Qué peor puede estar uno después de todo esto?”. Además, criticó la falta de autocrítica en la dirigencia: “Nadie se hace responsable de nada”.

Las palabras de Vidal no pasaron desapercibidas y generaron una respuesta inmediata de Gustavo de Luca, exdelantero de Colo Colo: “Este muchacho se pasa. Tendría que hacer las cosas bien para Colo Colo, las situaciones se hablan internamente y no tendrían que salir a la luz. No sé por qué lo saca, eso se habla en el camarín”. El exjugador insistió en que los conflictos deben resolverse puertas adentro: “Si hay que pelear, se pelea, pero eso se hace en el camarín. Con la experiencia que tiene Vidal es rarísimo que haya pasado esto. Los trapitos se lavan en casa, es de mal compañero lo que hizo”.

El ambiente en Colo Colo, lejos de apaciguarse, se ha visto alterado por la exposición pública de los conflictos internos y la falta de resultados. La autocrítica y los reproches cruzados reflejan el estado de ánimo de un plantel que no logró cumplir con las expectativas y que ahora enfrenta un escenario de incertidumbre y desconfianza.