Lapidaria crítica de un multicampeón con Boca: “Si se quedan con haber clasificado a la Libertadores para este club es chiquitito”

Boca perdió con Racing y quedó eliminado en las semifinales del Torneo Clausura (Fotobaires)

La eliminación de Boca Juniors del Torneo Clausura 2025 provocó un sinfín de reacciones en todo el arco deportivo, en especial del “mundo Boca”, donde el ex jugador Cristian Traverso fue muy crítica respecto al presente del club. Tras la derrota sufrida ante Racing en las semifinales, el multicampeón con el Xeneize en la época dorada de Carlos Bianchi sostuvo que clasificar a la Copa Libertadores resulta insuficiente para la historia de la institución y exigió un mayor compromiso tanto de la dirigencia como del plantel profesional.

“Nos equivocamos demasiado desde las altas esferas, dentro del campo y fuera del campo. Ayer a muchos no les importó si salía campeón Boca o no salía campeón”, aseguró el ex futbolista y panelista de TYC Sports. Para el ex defensor, dejar conforme a la parcialidad únicamente con el acceso a la próxima edición de la Copa Libertadores representa una postura menor: “Si se quedan con el hecho de haber clasificado a la Copa Libertadores para este club, que yo amo, es chiquitito”.

El ex jugador de Boca Juniors insistió en que la historia y la exigencia del club no permiten relajación. “Jugar la Copa Libertadores para Boca es una obligación, para Boca salir campeón es otra obligación”, subrayó. Traverso también advirtió acerca de la actitud del equipo en el último encuentro: “Ayer vi un equipo que se pinchó. Ayer había un gran rival, un gran equipo muy bien trabajado que fue y mostró los colmillos”.

Las declaraciones de Traverso se produjeron luego de la derrota de Boca Juniors ante Racing Club en la fase decisiva del torneo. Esta eliminación marginó al equipo de la final y acentuó las críticas sobre el desempeño general de la institución durante la temporada. El encuentro frente a Racing Club representaba la última oportunidad para obtener un título en el año.

En el balance de la temporada, Traverso remarcó la importancia que tiene el éxito deportivo para quienes integran el club: “En el currículum, cuando vos vas al final dentro tu carrera, podés decir: ‘Salí campeón con Boca’. Eso es impagable”. Para el ex jugador, el presente obliga a una autocrítica dentro de la institución: “Nos equivocamos demasiado desde las altas esferas, dentro del campo y fuera del campo”.

Cristian Traverso fue muy crítico con el plantel de Boca

Tras la eliminación en semifinales del Torneo Clausura, Boca Juniors prepara una profunda renovación de su plantel de cara a 2026. Juan Román Riquelme ya tomó decisiones y varios futbolistas no continuarán en la institución.

Entre los casos confirmados, Frank Fabra no renovará su contrato tras diez años en el club y Cristian Lema se despedirá al finalizar su vínculo a fin de año. Ignacio Miramón, cedido desde el Lille de Francia, tampoco seguirá, ya que la dirigencia decidió no ejecutar la opción de compra. Sergio Romero ya se desvinculó y firmó con Argentinos Juniors semanas atrás.

El futuro de Javier García permanece incierto. El arquero, que cumplirá 39 años en enero, termina contrato en diciembre y aún no se definió si continuará como jugador, buscará otro destino o asumirá un rol en la estructura del club.

Luis Advíncula y Lucas Blondel, ambos laterales derechos, podrían dejar el club si no son considerados por el próximo entrenador. Advíncula tiene contrato hasta diciembre de 2026 y Blondel hasta diciembre de 2027. Leandro Brey, habitual en la Reserva, seguiría como alternativa en el arco.

La continuidad de Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson será evaluada por el cuerpo técnico que asuma en 2026. Además, la renovación de Exequiel Zeballos se discutirá el próximo año, ya que su contrato vence en diciembre de 2026. En el caso de Edinson Cavani, con vínculo hasta fines de 2026 y posibilidad de rescindir el 31 de diciembre, la decisión dependerá de su voluntad, aunque el delantero uruguayo busca revancha en la Copa Libertadores.

Desde la dirigencia de Boca Juniors anticiparon que buscarán reforzar, al menos, la delantera para la próxima temporada.