Deportes

Las mejores anécdotas de Walter Nelson y Alejandro Fabbri: del día que sufrieron con los Hooligans a los viajes a dedo

La histórica dupla de relator y comentarista volvió a reunirse para transmitir el Brasileirao: “Nos entendemos muy bien. Hemos discutido muy pocas veces”

Guardar
Walter Nelson y Alejandro Fabbri
Walter Nelson y Alejandro Fabbri volverán a transmitir juntos

Walter Nelson y Alejandro Fabbri le pusieron su voz y su sello a una gran cantidad de partidos del fútbol argentino, internacional y de la Selección. Sus relatos y comentarios marcaron una época con inconfundibles frases y momentos memorables. Luego de algunos años, la histórica dupla se volvió a juntar, esta vez para transmitir el Brasileirao. El binomio fue reeditado en la plataforma de streaming Picado TV, que recientemente adquirió los derechos del fútbol brasileño.

“El desafío lo tomamos con total profesionalismo, tanto Alejandro como yo. Lo conozco mucho, tanto como él me conoce a mí y la verdad que es reconfortante trabajar acá que nos dio la oportunidad de hacer el Brasileirao y que empecemos nuevamente a relatar y comentar juntos con Alejandro”, le cuenta Walter Nelson a Infobae.

La histórica dupla transmitirá el
La histórica dupla transmitirá el Brasileirao

Fabbri, por su parte, le indica a este medio las sensaciones que le produce esta esperada vuelta: “Este nuevo desafío lo tomamos con la tranquilidad de haber trabajado tantos años juntos, con la experiencia que nos da eso, con el compañerismo que tenemos, la relación siempre amigable. Hemos discutido muy pocas veces. Somos casi de la misma generación y nos entendemos muy bien al aire”.

Ambos supieron ganarse al público en una época en la que la televisión era el único medio que mezclaba audio con imagen. Ahora, con la llegada de las nuevas tecnologías, la oferta se diversificó y se expresan sobre las expectativas que les produce su desembarco en una de ellas, el streaming. Este domingo, por caso, le pondrán voz y análisis al choque entre Botafogo y Fortaleza desde las 15. El encuentro definirá si el equipo que dirige Martín Palermo permanece en la élite.

“Las nuevas generaciones nos van a recibir bien, supongo. Yo tengo experiencia con pibes más jóvenes relatando en boxeo y en fútbol, y me parece que las redes sociales han tenido mucho que ver con aquellos relatos y comentarios que hicimos tantos años. Los padres también les deben hablar a esos pibes. Ellos escuchaban nuestros relatos y comentarios de Alejandro y les deben haber hablado sobre cómo lo hacíamos nosotros y los deben haber hecho escuchar también. Después obviamente está en los gustos. A muchos le gustará, a otros no tanto, porque también aparece gente nueva con proyección y es lógico. Pero nosotros estamos seguros de lo que hacemos”, sostiene el relator de 75 años.

“Habrá que traducir algunas palabras para la gente más joven obviamente, son nuevas audiencias y nosotros tuvimos nuestro pico de trabajo en los 80s, 90s y principios de siglo. Siempre nos habían dicho '¿por qué no vuelven a relatar juntos?’. Bueno, ahora tenemos la posibilidad y tenemos que tratar de que salga lo mejor posible. Así que acá estamos con ganas y sobre todo ilusionados con este nuevo trabajo", añade el comentarista.

En consonancia con esa palabras, Fabbri comenta: “Seguramente los padres de los más chicos, de 10, 20 o incluso 30 años tienen el recuerdo nuestro de las transmisiones de los mundiales, el campeonato juvenil Qatar 95. Incluso los más chicos han jugado con nuestras transmisiones en las consolas. Nos grababan de las transmisiones que hacíamos con Walter, el Ruso Ramenzoni y Héctor Gallo y las usaban para las consolas. Fue una linda experiencia que no nos redituó nada”.

Alejandro Fabbri, el comentarista
Alejandro Fabbri, el comentarista

Por otro lado, manifiestan lo que significa volver a conformar una dupla que ya está instalada en la memoria colectiva como una de las más emblemáticas del fútbol argentino.

“Volver a trabajar juntos siempre es algo maravilloso porque uno no vive de nostalgia y de recuerdos, uno ahora mira siempre hacia adelante. Estamos muy bien, vigentes. Yo a Alejandro lo veo muy bien y yo también. Estoy con mucha velocidad mental, con espontaneidad, que es lo más importante a la hora de relatar. Trabajar juntos de nuevo es algo que nos pone muy bien y nos motiva muchísimo”, expresa Walter Nelson.

“Es muy lindo volver a trabajar juntos porque, insisto, lo hicimos muy bien y tenemos muchas historias vinculadas a las transmisiones. Hicimos partidos de campeonatos, copas, Copa América, Mundiales, Juegos Olímpicos. En el 2008 fuimos a transmitir a la Selección que ganó la medalla de oro a Nigeria con gol de Di María en Beijing. Sentimos lo mismo a la hora de trabajar juntos porque nos entendemos sin hablar ya conocemos y entendemos lo que el otro va a decir”, afirma Fabbri.

Walter Nelson, el relator
Walter Nelson, el relator

Lo cierto es que transmitir partidos del fútbol brasileño es una apuesta, pero Fabbri confía en que su sintonía con su compañero los llevará por buen camino: “No vemos muy diferente la manera de ver el juego y entendemos que el fútbol puede ser de cualquier país y se pueden aplicar las mismas palabras. Por supuesto que estamos identificados con el fútbol argentino, pero no deja de ser un desafío saber entender la mecánica del fútbol brasileño, la pasión que hay en el momento que se define el campeonato es mejor”.

Por supuesto, tantos años de trabajar a la par y de realizar coberturas les dejó una gran cantidad de historias dignas de recordar y eligieron contar algunas de ellas.

“Anécdotas tenemos un montón después de tantos años de trabajo, casi 20. Mundiales, Copa Libertadores, campeonatos de liga argentina, tenemos muchas, no sé si elegir sólo una. Pero en los Mundiales tenemos muchas. En una, por ejemplo, estábamos por viajar a Marsella en la estación de tren; esto fue en Francia 98. Yo estaba sentado en un banco mientras Alejandro, junto al productor, estaban en un costado; era un día de sol. Yo tenía una campera negra que decía Argentina y jugaba Inglaterra creo que con Túnez y viajaron muchos ingleses en ese tren. Me acuerdo que estábamos esperando el tren y me escupen. Me levanto y veo a tres ingleses insultándome y diciéndome de todo. Los voy a encarar y escucho que Alejandro me grita ”¡Guarda! ¡Cuidado! ¡Mirá para atrás!”, y venían como 200 ingleses, así que automáticamente me hice el tonto y no dije nada, pero me dio mucha bronca. Después subimos al tren, yo quería tomar un café en el vagón donde estaba el bar y estaba lleno de ingleses, tampoco pudimos tomar café, o sea, no fue nada gracioso lo que nos pasó ese día”, recuerda el narrador.

“Tenemos muchas historias. Anécdotas con remiseros, peripecias yendo a las canchas. Nos hemos quedado tres veces en diferentes rutas. Una vez lamentablemente se nos rompió el radiador y tuvimos que quedarnos a hacer dedo en una estación de servicio a 40 kilómetros de Rosario. Otra, camino a La Plata y otra, a la cancha de Lanús. Hacíamos dedo vestidos de camisa y corbata, por lo general un sábado o domingo y nos levantaban. La gente nos ha tratado muy bien”, agrega Fabbri.

Finalmente, el comentarista concluye con una peripecia más de las tantas que les ocurrieron a lo largo de su trayectoria: “Un ejemplo es el de Qatar 95 en el Mundial juvenil de (José) Pekerman. Nos dijeron ‘van a transmitir ustedes pero no lleven camisa y corbata porque no vamos a hacer cámara’. En ese momento no había mucha expectativa con el seleccionado juvenil, porque hasta ese momento no habían ganado nada. No salimos nunca al aire porque no llevamos cámara y Argentina fue campeón del mundo y nosotros dos fantasmas que íbamos al estadio, transmitíamos los partidos y terminaba todo. Lo bueno es que en esa final se le ganó a Brasil y nos vio todo el mundo. En mi caso fue un regalo espectacular porque fue el día de mi cumpleaños”.

Temas Relacionados

Walter NelsonAlejandro FabbriBrasileiraoPicado TVdeportes-argentina

Últimas Noticias

Habrá campeón argentino en la Liga Sudamericana de básquet: el triple heroico que definió una de las semifinales

Regatas Corrientes venció a Olimpia de Paraguay en los últimos segundos y buscará el título ante Ferro, que previamente derrotó a Defensor Sporting

Habrá campeón argentino en la

Escándalo en Liverpool por las declaraciones de Mohamed Salah contra el entrenador: “El club me está traicionando”

El futbolista egipcio cuestionó a Arne Slot, apuntó contra la dirigencia y no descartó salir del club en el próximo mercado de pases, luego de ser suplente por tercer duelo seguido

Escándalo en Liverpool por las

La confesión más sincera de Mascherano tras ganar la MLS con Inter Miami y recordar su paso como técnico de la Selección

El Jefecito se consagró campeón por primera vez como entrenador de un equipo

La confesión más sincera de

Messi habló tras conquistar la MLS con Inter Miami y dejó un sentido mensaje para sus amigos Jordi Alba y Busquets

El astro rosarino alcanzó un nuevo título con Las Garzas y se expresó sobre el retiro de sus compañeros

Messi habló tras conquistar la

El Inter Miami de Lionel Messi le ganó la final a Vancouver Whitecaps y logró su primer título de la MLS

Las Garzas se impusieron 3-1 en Florida con una actuación brillante de la Pulga, quien registró dos asistencias decisivas para los goles de Rodrigo De Paul y Tadeo Allende en el Chase Stadium. El rosarino alcanzó 47 títulos en su carrera

El Inter Miami de Lionel
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Dakota Johnson reconoció lo difícil

Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”

Primer vistazo a “Los testamentos”, la secuela de The Handmaid’s Tale que llegará pronto a streaming

La estrella de Mad Men, January Jones, reveló su lucha contra la misofonía y denunció la falta de apoyo familiar

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación con unas románticas fotos en Japón

Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali

INFOBAE AMÉRICA

Stewart Copeland: “Un día vino

Stewart Copeland: “Un día vino Satanás y me dijo: ‘¡Toca los hits de The Police!’"

Murió Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

Desde el estrés hasta el deterioro cognitivo: cinco formas en que los microplásticos dañan el cerebro

Las pruebas genéticas podrían anticipar insuficiencia cardíaca en niños con miocarditis, según un estudio

Trágico incendio en una discoteca de la India: al menos 23 muertos