Los secretos de Nueva Zelanda, la selección que buscará su primer triunfo en el Mundial 2026

Sin Australia en el camino, Nueva Zelanda siempre tiene el camino allanado en Oceanía (Crédito: Reuters/Henry Romero)

La selección de Nueva Zelanda fue una de las principales beneficiadas por el incremento de participantes para el Mundial 2026. Oceanía pasó de tener una plaza única de Repechaje a tener un boleto directo y uno de repesca, una modificación trascendental para un equipo que perdió las últimas tres instancias de ese tipo contra México, Perú y Costa Rica, correspondientes a las citas de 2014, 2018 y 2022, respectivamente. Con esa modificación, finalmente logró el pasaje y este viernes conoció a sus rivales. Integra el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto e Irán.

¿Cómo llegó al Mundial?

Los All Whites dejaron de tener rival en su continente después de que Australia pasó a competir en el continente asiático a partir de 2006. En la segunda ronda de clasificación a la cita de 2026, fueron líderes del Grupo B con nueve puntos, gracias a tres victorias seguidas ante Tahití (6), Vanuatu (3) y Samoa (0).

Pasaron a semifinales junto a Tahití y los dos mejores del Grupo A, que también lo sufrieron en carne propia. Los neozelandeses golearon 7-0 a Fiyi y, en la definición, despacharon 3-0 a Nueva Caledonia para asegurar el único boleto directo disponible en ese continente a la Copa del Mundo.

¿Quién es el DT?

Darren Bazeley ocupa un cargo de manera ininterrumpida en el seno de la selección desde 2020, pero dejó las Juveniles para ocuparse de la Mayor a partir de noviembre de 2022 y encaró el nuevo proceso mundialista con la obligación de la clasificación.

¿Cómo juega?

El esquema predilecto de Bazeley es una formación tradicional en el fútbol de esta época, con cuatro defensores, dos volantes en la mitad de la cancha, tres futbolistas en el último tercio y una referencia neta de ataque (4-2-3-1).

Las figuras del equipo

Chris Wood es la principal estrella de esta selección (Crédito: Anthony Au-Yeung/Getty Images)

Chris Wood es la principal figura de Nueva Zelanda y el único con pasado y presente en las principales ligas de Europa. El delantero de Nottingham Forest se desenvuelve en la Premier League y llegó a vestir las camisetas del Leicester, Leeds y Newcastle, entre otros equipos, antes de recalar al equipo que ejerce la localía en el City Ground. A nivel selección, es el capitán y máximo goleador histórico con 45 goles en 88 compromisos.

Luego, se destacan un puñado de futbolistas que se desempeñan en la Major League Soccer de los Estados Unidos, como los zagueros centrales Finn Surman (Portland Timbers), Bill Tuiloma (Charlotte) y Michael Boxall (Minnesota). Además, el extremo izquierdo Ben Old es una de las principales promesas con 23 años y actualidad en el Saint-Étienne de la Segunda División de Francia.

Historial en Mundiales

La selección de Nueva Zelanda afrontará su tercera Copa del Mundo en la historia, con el detalle de que nunca pasó la primera fase y todavía no ganó un partido sobre seis disputados. En la edición de España 1982, perdió sus duelos contra Brasil, Unión Soviética y Escocia, mientras que empató sus tres compromisos en la cita de Sudáfrica 2010 contra Eslovaquia, Italia y Paraguay y quedó tercero en el Grupo F.