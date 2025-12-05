La reacción de Tagliafico al conocer a los rivales de la selección argentina en el Mundial 2026: “Argelia va a ser duro”

El defensor de la Selección vio el sorteo en su casa y realizó un stream en vivo

Durante la transmisión del sorteo del Mundial 2026 que se llevó a cabo en Washington D.C, Nicolás Tagliafico emitió un stream en su canal de Twitch desde Francia y analizó a los rivales que le tocarán a la selección argentina en el Grupo J, que compartirá con Argelia, Austria y Jordania con sede en Dallas, Kansas City o San Francisco.

“A Croacia lo hemos enfrentado en semifinales, pero Austria está ok”, fue la reacción del marcador de punta izquierdo luego de que se conociera el primero de los contendientes de la Scaloneta. “Tiene buenos jugadores Argelia, va a ser duro. Tengo dos compañeros argelinos en Lyon pero no sé si están yendo con la selección”, agregó Tagliafico cuando se conoció al segundo rival de la Argentina que salió del copón.

Luego, el futbolista surgido de Banfield se sorprendió al ver que la selección de Jordania fue al grupo de la Argentina, ya que confundió el continente al que correspondía el país. “No nos puede tocar si tenemos a Argelia de África”, expresó. De inmediato se corrigió y reconoció que pertenecía a la confederación de Asia. “Está todo muy parejo, creo que no hay un grupo de la muerte para mí”, finalizó al conocerse el cuadro completo de la primera fase.

“No está mal el grupo, pero está Argelia que es duro. Jordania no tengo idea porque no lo vi jugar nunca. Austria y Argelia, sí, son difíciles. Ahora hay un partido más con los 16avos de final. No se trata tanto de los grupos, sino también de los cruces. Falta mucho todavía, pero ya sabemos contra quién jugamos. No hay grupo de la muerte, son tres rivales ganables“, resumió. Y agregó respecto al presente del conjunto que dirige Lionel Scaloni: “Nosotros estamos muy bien. Nos tienen mucho respeto. Pero ojo que en cada Mundial hay sorpresas. Vamos a ver cómo queda todo”.

Nicolás Tagliafico en su última convocatoria con la selección argentina (REUTERS/Pablo Morano)

El defensor campeón del mundo en Qatar 2022 interactuó con sus seguidores durante la emisión y contestó algunas preguntas, como por ejemplo a qué equipo le gustaría enfrentar en la final y sorprendió con su respuesta: "Japón me gusta. Es un equipo re duro, lo está haciendo muy bien y clasifica a todos los Mundiales. Me encariñé mucho con su cultura también".

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026:

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)

Grupo B : Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza

Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F : Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez

Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I : Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega

Grupo J : Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K : Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

