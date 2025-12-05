Deportes

La reacción de Tagliafico al conocer a los rivales de la selección argentina en el Mundial 2026: “Argelia va a ser duro”

El campeón con la Scaloneta en Qatar 2022 palpitó el sorteo con un stream en las redes sociales e interactuó con los usuarios

Guardar
El defensor de la Selección vio el sorteo en su casa y realizó un stream en vivo

Durante la transmisión del sorteo del Mundial 2026 que se llevó a cabo en Washington D.C, Nicolás Tagliafico emitió un stream en su canal de Twitch desde Francia y analizó a los rivales que le tocarán a la selección argentina en el Grupo J, que compartirá con Argelia, Austria y Jordania con sede en Dallas, Kansas City o San Francisco.

“A Croacia lo hemos enfrentado en semifinales, pero Austria está ok”, fue la reacción del marcador de punta izquierdo luego de que se conociera el primero de los contendientes de la Scaloneta. “Tiene buenos jugadores Argelia, va a ser duro. Tengo dos compañeros argelinos en Lyon pero no sé si están yendo con la selección”, agregó Tagliafico cuando se conoció al segundo rival de la Argentina que salió del copón.

Luego, el futbolista surgido de Banfield se sorprendió al ver que la selección de Jordania fue al grupo de la Argentina, ya que confundió el continente al que correspondía el país. “No nos puede tocar si tenemos a Argelia de África”, expresó. De inmediato se corrigió y reconoció que pertenecía a la confederación de Asia. “Está todo muy parejo, creo que no hay un grupo de la muerte para mí”, finalizó al conocerse el cuadro completo de la primera fase.

“No está mal el grupo, pero está Argelia que es duro. Jordania no tengo idea porque no lo vi jugar nunca. Austria y Argelia, sí, son difíciles. Ahora hay un partido más con los 16avos de final. No se trata tanto de los grupos, sino también de los cruces. Falta mucho todavía, pero ya sabemos contra quién jugamos. No hay grupo de la muerte, son tres rivales ganables“, resumió. Y agregó respecto al presente del conjunto que dirige Lionel Scaloni: “Nosotros estamos muy bien. Nos tienen mucho respeto. Pero ojo que en cada Mundial hay sorpresas. Vamos a ver cómo queda todo”.

Nicolás Tagliafico en su última
Nicolás Tagliafico en su última convocatoria con la selección argentina (REUTERS/Pablo Morano)

El defensor campeón del mundo en Qatar 2022 interactuó con sus seguidores durante la emisión y contestó algunas preguntas, como por ejemplo a qué equipo le gustaría enfrentar en la final y sorprendió con su respuesta: "Japón me gusta. Es un equipo re duro, lo está haciendo muy bien y clasifica a todos los Mundiales. Me encariñé mucho con su cultura también".

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026:

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)
  • Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
  • Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026
LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Temas Relacionados

Nicolás TagliaficoSelección ArgentinaMundial 2026Sorteo Mundial 2026deportes-argentinaJordaniaArgeliaAustria

Últimas Noticias

Así quedó el fixture del Mundial 2026 tras el sorteo

Todo lo que hay que saber sobre el calendario de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá

Así quedó el fixture del

La lupa sobre la selección argentina tras el sorteo: cómo llega al Mundial 2026 y su historia completa en el torneo

La Albiceleste viene de coronarse en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y buscará repetir en la cita norteamericana de la mano de un plantel que podría tener algunos retoques de cara a la nueva cita

La lupa sobre la selección

Bolivia, Surinam o Irak, los candidatos a integrar uno de los grupos más difíciles del Mundial 2026

Los iraquíes esperan por su rival en la final de la Repesca Internacional que en marzo definirá uno de los últimos pases al Mundial

Bolivia, Surinam o Irak, los

Cuál es el “Grupo de la Muerte” en el Mundial 2026: el debate que abrió el Ranking FIFA

En Washington, se definieron las zonas de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá 2026

Cuál es el “Grupo de

Sorteo del Mundial 2026: Argentina comparte el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania

El evento desarrollado en el Kennedy Center de Washington definió el camino que afrontarán los 48 equipos que disputarán la Copa del Mundo a jugarse en EEUU, México y Canadá

Sorteo del Mundial 2026: Argentina
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Michael Landon: de tener una

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

Actor de ‘Emily en París’ fue arrestado en Japón tras hallazgo de droga en su equipaje

Netflix compra Warner: las series y películas que podrían sumarse a la plataforma

INFOBAE AMÉRICA

Murió Frank Gehry, un arquitecto

Murió Frank Gehry, un arquitecto transformador de la era contemporánea

Marco Rubio calificó la multa de la Unión Europa a la red social X como un “ataque” a Estados Unidos

La estrategia de seguridad de EEUU reafirma su poder en el hemisferio occidental

Cuba registró más de 1.000 nuevos casos de dengue y chikunguña en un solo día

Alemania congeló el ajuste automático de las pensiones y aseguró su nivel actual hasta 2031