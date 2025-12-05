La advertencia del técnico de Austria tras el sorteo del Mundial, donde enfrentará a la Argentina: “Podemos derrotarlos”

Ralf Rangnick, el DT de Austria, palpitó el cruce con Argentina en el Mundial (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

El sorteo del Grupo J para el Mundial 2026 dejó a la selección de Austria frente a un desafío de máxima exigencia: enfrentará a Argentina, vigente campeona del mundo, junto a Argelia y Jordania. Para Ralf Rangnick, entrenador del conjunto europeo, el emparejamiento representa tanto una oportunidad como una prueba de fuego, dado el nivel del rival sudamericano y la necesidad de adaptarse a las condiciones del torneo.

En declaraciones brindadas en la zona mixta tras el evento realizado en Washington, Rangnick valoró de manera positiva el hecho de saber desde ahora a los rivales del grupo, lo que permitirá una preparación más detallada. El técnico alemán subrayó: “Es muy bueno conocer a nuestros tres oponentes ahora y no tener que esperar hasta marzo para saber contra quién jugaremos”.

“Igualmente estoy feliz con el sorteo y el grupo que nos tocó, porque recién empezamos a jugar el 16 de junio y tendremos tiempo para ajustarnos a las condiciones climáticas y al cambio de horario”, añadió el DT.

Respecto a los rivales, Rangnick admitió que el mayor reto será enfrentar a la Albiceleste. En sus palabras: “Argentina es el rival más difícil que nos podía tocar del bombo 1, sin dudas. Ganaron la Copa del Mundo hace tres años y además clasificaron en una forma muy dominante”, dijo el entrenador. No obstante, el técnico se mostró satisfecho con el sorteo y el grupo asignado, remarcando la importancia de la preparación previa.

Ralf Rangnick durante el sorteo (REUTERS/Kevin Lamarque)

Sobre los otros integrantes del grupo, Rangnick reconoció que deberá estudiar a Jordania, ya que no tiene referencias previas sobre su juego. En cuanto a Argelia, señaló que conoce a su entrenador, Vladimir Petković, por su etapa al frente de la selección de Suiza, lo que le otorga cierta familiaridad con el estilo del equipo africano.

En relación a la identidad futbolística del elenco europeo, Rangnick enfatizó el valor del trabajo colectivo: “La clave de Austria es el espíritu de equipo, lo hemos mostrado en partidos importantes ante rivales top, mostramos que podemos estar a su nivel y derrotarlos”, afirmó. El entrenador insistió en que su selección mantendrá su filosofía de juego independientemente del adversario, tal como lo hizo durante la fase de clasificación.

Finalmente, Rangnick dedicó palabras de admiración a Lionel Messi, figura central de la selección argentina. El técnico expresó: “Es uno de los mejores, o el mejor que he visto. Honestamente, pensé que el Mundial de Qatar iba a ser su último, pero con Leo no sabes qué puede suceder. La verdad es muy bueno jugar contra él”.

El equipo dirigido por Ralf Rangnick aseguró su boleto directo al Mundial tras sumar 19 puntos en ocho partidos, con seis victorias, un empate y una derrota. Durante la fase clasificatoria, Austria anotó 22 goles y solo recibió cuatro, superando a Bosnia-Herzegovina, que deberá buscar su lugar en el torneo a través del Repechaje Intercontinental. En la última jornada, un empate en casa frente a Bosnia bastó para sellar la clasificación, gracias a la ventaja acumulada en la tabla.

La trayectoria de Rangnick, nacido en Alemania en 1958, ha estado marcada por su paso por clubes como el VfB Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04, Hoffenheim y RB Leipzig. En el Schalke, conquistó la Copa de la Liga 2005, la Copa de Alemania y la Supercopa en 2011. En 2021, asumió el cargo de director deportivo y de desarrollo en el Lokomotiv Moscú, aunque poco después fue nombrado director técnico interino del Manchester United, donde tuvo notorios desencuentros con Cristiano Ronaldo. El 29 de abril de 2022, fue presentado oficialmente como seleccionador de Austria. Bajo su mando, el equipo logró la clasificación a la Eurocopa 2024 tras vencer 1-0 a Azerbaiyán y alcanzó los octavos de final en ese torneo, donde fue eliminado por Turquía.