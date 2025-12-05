Diego Flores le puso fin al sueño de Faustino Oro y se aseguró el primer puesto del Campeonato Argentino de Ajedrez

De todas formas, Faustino está protagonizando un gran torneo

Finalmente, el niño Faustino Oro, de 12 años, se quedó con las manos vacías. Sus dos objetivos se le esfumaron en las últimas jornadas de la serie final del 100° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez, que se lleva a cabo en la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Uspallata 3150), en el barrio Parque Patricios. Ayer, en la antepenúltima rueda, Fausti -como lo llaman sus amigos y familiares- con el empate alcanzado frente a Pérez Ponsa descartó la posibilidad de llegar a la performance de una norma de gran maestro. Estaba obligado a ganar, pero no pudo y terminó cayendo. Por eso, hoy, en la 10ª jornada su última gran aspiración era la lucha por el primer puesto del certamen, pero se enfrentaba con el gran maestro juninense Diego Flores, de 42 años y uno de los mayores expertos en esta competición: en los últimos 20 años la ganó en 7 ocasiones y en varias fue subcampeón.

La vara estaba alta, pero los que conocen al pequeño Messi del Ajedrez, saben la gran satisfacción que siente por los desafíos y ese afán de victoria que tiene tratando de exprimir la posición al máximo antes de ofrecer tablas o de rendirse.

Hasta el momento, el historial de los enfrentamientos en Flores y Oro era favorable al más pequeño, con 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Curiosamente sus dos victorias sucedieron este año en Punta del Este, en un magistral a doble rueda, donde Fausti lo venció una vez con negras y otra con blancas.

“La partida fue pareja, en lo personal quedé conforme con la apertura porque jugamos algo similar a nuestro último enfrentamiento en Uruguay. En esa ocasión yo cometí una imprecisión con la demora de un movimiento del caballo, por eso, después de esa derrota analicé y descubrí el error. Hoy tuve la suerte de poder ejecutar el plan, de introducir la mejora y las cosas fueron mejor”, le dijo Diego Flores a Infobae luego de analizar el juego y descifrar los planes de cada movimiento junto a Faustino.

Flores y Oro, frente a frente

El más chico sólo comentó: “Creo que salí bien de la apertura, pero cometí un grave error con mi Dama”. En 2024, el pequeño prodigio logró la plusmarca mundial como el ajedrecista más joven en alcanzar el título de maestro internacional.

La victoria de Flores -con la que igualó su score con Faustino- llegó después de 33 jugadas de una Defensa Siciliana y algo menos de cuatro horas de sesión de juego.

Luego Flores, marido de Loreley, y papá de Julián, Martín e Ignacio; y N°1 del ranking argentino, se refirió a otros momentos de la partida.

-¿Estuviste incómodo durante el juego?

-Era una posición difícil de doble filo, pero confiaba que podía dominarla. Él tenía que ser muy preciso y mi defensa estaba bien firme.

-¿Pero por qué buscaste jugar algo al límite, si un empate te dejaba puntero con medio punto de ventaja sobre tu escolta?

-Es que no pensé en especular. Si le ganaba o perdía con Fausti, mi rival de mañana (Federico Pérez Ponsa) iba a salir a ganarme porque es la única chance que tiene de alcanzarme. La victoria de hoy me dejó un punto arriba del escolta, pero nada cambia. Mañana será otra vez a todo o nada. Nos conocemos con Federico y él va a darlo todo para alcanzarme.

-Sin embargo, te levantaste varias veces a ver su partida. ¿Te interesaba saber si ganaba, eso podría cambiar tus planes?

-Para nada. Sí es cierto que vi su partida y me pareció que estaba bien y que podía ganarla, pero eso no cambiaba mis planes. La idea era aguantar mi posición y esperar el momento oportuno para atacar. Se dio todo más fácil porque Fausti eligió una mala casilla donde colocar a su dama.

En tanto, el gran maestro zarateño Federico Pérez Ponsa, de 32 años y N° 6 del ranking argentino, cumplió con su objetivo. En el duelo de hoy frente a la gran maestra femenina y ex campeona mundial Sub 20, Candela Francisco Guecamburu, logró una buena victoria después de 44 jugadas de un Gambito de dama aceptado. “Creo que gané bien la partida de hoy, y lo más importante es que hasta la última rueda todo depende de mí”, le dijo a Infobae.

-¿Cómo te imaginas el duelo de mañana con Diego, en el que no te sirve el empate?

-No me imagino mucho. Sé que será una partida muy dura en la que voy a intentar ganar, obviamente.

-Tenés una leve ventaja en el score de partidas ante Diego. ¿Eso te favorece?

-En estas instancias, no creo. Es parejo el score, pero, sinceramente, no creo que eso importe mucho. Sin dudas será un duelo especial, y él sabe que con tablas será el nuevo campeón.

La jornada de hoy se completó con estos resultados: Tristán 1 v. Dolezal 0, Gómez 0 v. Valerga 1, Barrionuevo 0,5 v. Villanueva 0,5 y Villca 0,5 v. Acosta 0,5

Mañana, desde las 13, se jugará la 11ª y última rueda. El duelo más atrayente será el choque entre el puntero y el escolta: Flores (8 puntos) v. Pérez Ponsa (7). El resto del programa se completará con estas partidas: Acosta (6) v. Faustino Oro (6), Villanueva (5) v. Villca (5,5), Valerga (6) v. Barrionuevo (1,5), Dolezal (2,5) v. Gómez (4) y Candela Francisco (2) v. Tristán (6,5).

La competencia repartirá 12 millones de pesos en premios, de los cuales $3.000.000 serán para el ganador. Las partidas pueden observarse, con entrada libre y gratuita, en la sede de la jefatura porteña, o seguirse a través de las transmisiones en Internet, desde los sitios lichess.org y chess.com.