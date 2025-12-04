El sorprendente análisis de Batistuta: por qué hoy le aburre el fútbol y su optimista pronóstico sobre la Selección en el Mundial

El Análisis De Batistuta Del Fútbol Actual Y Cómo Cambiaron Los Centrodelanteros

Gabriel Batistuta realizó un detallado análisis sobre su visión del presente y el futuro del fútbol. El histórico nueve brindó una profunda reflexión sobre cómo cambió la posición de centrodelantero con el correr de los años y cómo comenzó a aburrirse mirando partidos. Además, en la antesala del sorteo del Mundial 2026, se mostró optimista de cara a la participación de la selección argentina y se deshizo en elogios para Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

“No veo mucho fútbol. Me está aburriendo mucho, lamentablemente. Viví del fútbol, me gusta como práctica y analizarlo, pero últimamente no tengo ese entusiasmo. Acompaño mucho a mi hijo, que va a ser entrenador”, comentó de forma contundente, en una entrevista con TyC Sports. Inmediatamente, Batistuta reflexionó sobre la evolución táctica del fútbol y la desaparición del clásico delantero centro en el área.

“El fútbol va evolucionando y los técnicos buscan la manera de aprovechar o de engañar al que está enfrente. El 9 a lo Batistuta, a lo Vieri, no existe más; no hay más de esos que se quedaban clavados y dominaban el área. De alguna manera, se hacían valer en el área, justificaban la camiseta conociendo cada centímetro de esa zona. Ahora no, van para todos lados, se mueven... Encima es complicado porque ni siquiera tienen el número. Usan cualquier número. Ese es el fútbol de hoy”.

La Opinión De Batistuta Sobre Julián Álvarez Y Lautaro Martínez

Gabriel Batistuta siguió con su análisis e hizo hincapié en cómo los equipos juegan de forma similar: “Hay cosas que me aburren del fútbol, que me desalientan a seguirlo. Hay un poco del fútbol también, porque todos juegan medio parecido, salen jugando con el arquero, 20 toques cerca del área con el rival al acecho y después terminan con un pelotazo. Que lo podrían haber hecho desde el principio, que habrían alejado a los atacantes contrarios de la zona de peligro. Es el fútbol que se juega hoy, es el fútbol que le dio resultados a Guardiola, y como somos humanos, todos seguimos la fórmula del éxito. Esa parece que hoy es la que te hace ganar partidos; no estoy tan de acuerdo”.

Posteriormente, Batigol se refirió al presente de la selección argentina. Respecto a la posición en el ataque, consultado sobre la competencia entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez por el puesto de delantero titular, Batistuta evitó tomar partido y valoró el nivel de ambos. “Me encantan los dos. Es un lindo problema que tiene Scaloni y no sé cuál será la lógica para elegir. Los dos dan resultados, juegan, meten goles, presionan, aguantan la pelota y gambetean. Yo no sabría elegir, no veo diferencias. Además, los dos son líderes en los equipos en los que juegan y solos ponen en dificultad a la defensa adversaria. Probablemente, podrían jugar juntos, pero habría que preguntarles a ellos. Desde afuera, da la impresión de que sí. No veo diferencias notables, no quiero elegir”, expresó el exjugador de Fiorentina, Roma e Inter.

Sobre el equipo en sí, el exfutbolista aseguró que la confianza y la experiencia de los jugadores tras la consagración en Qatar colocan a la Albiceleste en una posición privilegiada de cara a la próxima Copa del Mundo. “Argentina en este momento es de lo mejor que hay. Venimos de ganar el Mundial y saben los chicos a qué juegan. Están relajados. Saben lo que es ganar. Por supuesto que la presión lógica de defender este título es grande. Pero este grupo está capacitado. A mí me da esa sensación. Yo discuto siempre porque no sé por qué no la dan como candidata. Es como que no la tienen en cuenta y se dice ‘quién sabe hasta dónde llegamos’. Y yo estoy seguro de que se juega la final otra vez. Estoy convencido”.

Con 56 tantos, Gabriel Batistuta se mantiene como uno de los mayores goleadores de la historia de la selección argentina

En cuanto a Lionel Messi, Batistuta consideró que el capitán argentino llegará en óptimas condiciones al Mundial, beneficiado por el ritmo menos exigente de la MLS: “Me imagino el Messi de siempre. El Mundial dura un mes y te llena de energía y de ganas. Te podés preparar. Incluso él se puede preparar mejor que los que están en Europa porque la MLS es más relajada. Lo veo al máximo. Con una Copa del Mundo ya en la espalda, no veo mayores problemas”.

Por último, Batistuta abordó un aspecto que marcó su vida tras el retiro: las secuelas físicas de su carrera. “Solucioné el tema. Me pusieron una prótesis en cada pierna y ahora estoy muy bien: sonrío, puedo caminar y hacer una vida normal. No hacía nada, aparte de charlar. Estaba limitadísimo, no podía ni dormir. La prótesis me salvó. Hoy disfruto, juego al pádel, aunque no debería, y practico mucho golf”, concluyó. El histórico delantero, durante la pandemia, se sometió a una intervención quirúrgica en Suiza, en la que le colocaron una prótesis en cada pierna para solucionar sus problemas.