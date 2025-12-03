La buena noticia que recibió Boca Juniors en la vuelta a las prácticas: el pizarrón de Úbeda pensando en Racing

Boca Juniors retomó los entrenamientos y se prepara para el clásico ante Racing por la semifinal del Torneo Clausura (@BocaJuniors)

Boca Juniors volvió al trabajo este martes y se prepara para el partido ante Racing por la semifinal del Torneo Clausura. En la práctica llevada a cabo en el predio de Ezeiza, hubo alivio para el cuerpo técnico de Claudio Úbeda. Esto se debe a la buena noticia que significó el regreso sin problemas físicos de Carlos Palacios.

El mediocampista chileno, cuya salida por un golpe durante el triunfo ante Argentinos había generado inquietud, se reincorporó a la práctica grupal sin limitaciones, despejando las dudas sobre su estado físico y consolidando la estructura del equipo de cara al choque frente a la Academia que será el domingo a las 19:00. Esto fue tomado como una señal alentadora para el cuerpo técnico.

Claudio Úbeda tendría a disposición todo el plantel para enfrentar a Racing (@BocaJuniors)

La preocupación por el volante chileno surgió tras una fuerte entrada de Federico Fattori al inicio del segundo tiempo en el último partido, que obligó a Palacios a abandonar el campo a los 73 minutos. Aunque su rendimiento había sido objeto de debate en etapas anteriores, su integración al funcionamiento colectivo y la mejora en su nivel lo convirtieron en una pieza relevante para el esquema de Úbeda. La confirmación de que solo se trató de un golpe y que el dolor quedó atrás representa una noticia clave para el entrenador, quien ahora puede contar con su mediocampo titular en un momento crucial de la temporada.

Además de la recuperación de Palacios, la jornada trajo otra novedad positiva: Alan Velasco continúa con su evolución tras superar una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. El volante ofensivo ya participó en ejercicios de fútbol y apunta a estar entre los convocados para el próximo compromiso. Esta doble recuperación fortalece las opciones del plantel, que busca mantener la racha de seis victorias consecutivas y el buen rendimiento colectivo.

Carlos Palacios entrenó a la par de sus compañeros pese al golpe de Federico Fattori (@BocaJuniors)

En cuanto a las dudas, la situación de Ander Herrera permanece bajo observación. El español, que había regulado cargas físicas antes del partido contra Argentinos, participó activamente en la parte física del entrenamiento, aunque no intervino en los ejercicios futbolísticos. Su evolución será seguida de cerca en los próximos días para determinar si estará en plenitud para el domingo. A pesar de esta precaución, se prevé que Herrera forme parte de la convocatoria.

Mientras tanto, la comparación con Racing resulta favorable para Boca Juniors, ya que el rival llegará al encuentro con varias bajas. El equipo dirigido por Úbeda, en cambio, inició la semana con Velasco y Palacios trabajando a la par del grupo, y solo Herrera figura como el único jugador con molestias, aunque su presencia no está descartada.

Alan Velasco también estaría en condiciones de jugar (@BocaJuniors)

Si la evolución de los futbolistas se mantiene en la misma línea durante la semana y las novedades sobre Herrera resultan positivas, el entrenador dispondrá de todo el plantel para el duelo ante Racing. Esto le permitirá definir la formación sin condicionamientos por lesiones o ausencias.

En cuanto a la alineación, el cuerpo técnico evalúa la posibilidad de repetir el once titular que viene de encadenar seis triunfos consecutivos. La principal incógnita recae sobre la continuidad de Milton Giménez en el equipo inicial, ya que sus últimas actuaciones evidenciaron falta de precisión y dificultades para integrarse al juego colectivo de Boca Juniors.