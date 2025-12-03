Deportes

Homenajearon a Locomotora Oliveras en la reinauguración de un gimnasio

El legado de la deportista, que murió a fines de julio, fue protagonista de la reapertura tras las obras de la Escuela Municipal de Boxeo de San Isidro

El video en homenaje a
El video en homenaje a la boxeadora

Hace cuatro meses, el mundo del deporte sufrió la pérdida de la boxeadora Alejandra Oliveras, quien murió a los 47 años tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico en Santa Fe. Sin embargo, Locomotora dejó un legado que todos los fanáticos y colegas se encargarán de cuidar.

A lo largo de su carrera, la peleadora jujeña tuvo un total de 38 combates, en los que registró 33 victorias, 16 de ellas por nocaut, sumado a tres derrotas y dos empates, según detalló el portal especializado Box Rec. Fue dueña de seis títulos mundiales en cinco categorías diferentes. El primero de ellos fue el cinturón de la CMB en 2006, que perdió con la Tigresa Marcela Acuña. Desde el día que lo obtuvo, solo pensó en una cosa. “Comencé mi camino para convertirme en la primera boxeadora de la historia en ganar cuatro títulos mundiales en todas las categorías de peso. En 2015, alcancé esa meta y gané el récord mundial Guinness. Cada pelea por el título terminó en nocaut”, supo escribir en una nota para el portal Orato World.

Luego, se dedicó a los medios y las redes, sus mensajes inspiraron a miles de seguidores y hasta se animó a ser actriz en la serie “En el barro”, en Netflix. Pero su trayectoria con los guantes quedó en la eternidad. Como prueba de ello, este fin de semana, cuando el Municipio de San Isidro reinauguró su escuela de boxeo, le realizó un homenaje a la carrera de Oliveras, además de un reconocimiento especial para los campeones presentes.

Durante el evento, los alumnos de la escuela realizaron exhibiciones de boxeo que mostraron el trabajo, la disciplina y el crecimiento de este espacio. “Hace solo un año lanzábamos este proyecto con un objetivo claro: hacer que el boxeo vuelva a ocupar el lugar que merece como deporte sano y formativo; y ver hoy cómo creció en tan poco tiempo, es la mejor prueba que valió la pena”, expresó el intendente Ramón Lanús durante el evento.

Oliveras, en la imagen de
Oliveras, en la imagen de la reinauguración

Como parte del homenaje, se revivió el momento histórico del título mundial obtenido por Oliveras en 2006, con el relato en vivo de Guillermo Favale, y se proyectó un video dedicado a la Locomotora.

La Escuela Municipal de Boxeo cuenta con 222 vecinos que practican la disciplina. Las remodelaciones que se realizaron en el gimnasio ubicado en Intendente Neyer 1220, Beccar, incluyeron trabajos de pintura, electricidad, la colocación de un piso de alto impacto, la renovación del techo con la incorporación de aislante, instalación de un aire acondicionado y nuevos baños y vestuarios.

Como parte del evento, hubo
Como parte del evento, hubo exhibiciones

