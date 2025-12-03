El Road to Australia llega a Buenos Aires: los participantes y el formato del torneo que calienta el primer Grand Slam del año

El Lawn Tennis vuelve a vestirse de gala (REUTERS/Matias Baglietto)

El tenis de Sudamérica tendrá una cita de lujo en el cierre del año: el Road to Australia confirmó su lista de participantes para la primera edición, que se jugará del 16 al 20 de diciembre en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Palermo.

El torneo, que servirá como preparación para el Abierto de Australia, reunirá a figuras internacionales y a las principales promesas de la región, en una competencia sobre superficie rápida que promete emociones fuertes.

El británico Cameron Norrie, actual número 27 del mundo y Top Ten en 2022, será la gran atracción del certamen. El zurdo buscará imponer su jerarquía ante una nutrida legión de tenistas argentinos: Sebastián Báez (45), Camilo Ugo Carabelli (49), Francisco Comesaña (67), Mariano Navone (72), Juan Manuel Cerúndolo (85), Román Burruchaga (105), Thiago Tirante (106), Facundo Díaz Acosta (214) y Genaro Olivieri (229) forman parte del line up anunciado en las últimas horas por la organización.

La competencia masculina también contará con la presencia de los chilenos Cristian Garín (80) y Tomás Barrios Vera (111), además del boliviano Hugo Dellien (140), el paraguayo Daniel Vallejo (144), el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (196) y el estadounidense Emilio Nava (88°).

En la rama femenina, el público podrá ver en acción a las argentinas Julia Riera (181) y Luisina Giovannini (281). Esta última, con apenas 19 años, viene de conseguir su primer triunfo ante una jugadora del Top 100 y llega con la confianza en alza.

Completan el cuadro la chilena Antonia Vergara (420) y la mexicana Ana Sofía Sánchez (192), dos nombres en ascenso en el circuito sudamericano de damas.

Habrá nueve argentinos en el cuadro masculino (Fuente: Instagram / @roadtoaustraliatennis)

Cómo será el formato del Road to Australia

El torneo masculino se disputará bajo el sistema de round robin, con cuatro grupos de cuatro jugadores. Los mejores de cada zona avanzarán a las semifinales y, de allí, saldrán los finalistas que pelearán por el título.

Los cruces de la instancia inicial, que serán el martes 16 y el miércoles 17, se definirán en dos sets de cuatro games cada uno. En caso de igualdad, los cruces se definirán en un tie break.

El líder de cada grupo avanzará a las semifinales. El viernes 19 serán los choques de la ronda de los cuatro mejores, con dos mangas completos y, en caso de igualdad, un tie break. El sábado 20 se jugará la final, con un partido clásico al mejor de tres sets.

En el caso de las mujeres, la competencia será más directa: se jugarán semifinales y luego la gran final, en un formato ágil que garantiza cruces de alto voltaje desde el comienzo.

El Road to Australia se presenta como una oportunidad única para que los mejores tenistas sudamericanos sumen rodaje y ritmo de competencia en condiciones similares a las que encontrarán en el primer Grand Slam del año.

El torneo, que tendrá su primera edición en 2025, apunta a consolidarse como una parada obligada en la previa de la gira australiana.

El evento podrá verse en vivo en todas las plataformas de ESPN y Disney+.