De Bambali al mundo: la inspiradora historia de Sadio Mané, el crack que transformó el fútbol africano

Sadio Mané desafió la oposición familiar y la falta de recursos en Senegal para cumplir su sueño de ser futbolista profesional (YouTube: Rio Ferdinand Presents y Koora Break كورة بريك)

La trayectoria de Sadio Mané, figura clave del fútbol en la última década, surgió en Bambali, una aldea de Senegal sin electricidad ni referentes deportivos. “Mi sueño era ser futbolista, pero mi familia odiaba el fútbol”, confesó Mané en una charla con Rio Ferdinand difundida por YouTube (Rio Ferdinand Presents).

Desde pequeño, su pasión por el balón estuvo enfrentada a la oposición de su madre: “Mi mamá, para ella, jugar al fútbol era perder el tiempo porque nadie había tenido éxito en el pueblo”.

A los 16 años, Mané escapó de casa rumbo a Dakar, la capital, impulsado por su determinación y con dinero prestado. “Fue un gran riesgo, nunca había salido de mi aldea”, recordó.

Primeros pasos en Europa y evolución profesional

El delantero africano arriesgó todo al escapar de su aldea a los 16 años para buscar oportunidades en Dakar y luego en Europa (YouTube: Rio Ferdinand Presents y Koora Break كورة بريك)

Tras una breve etapa en una academia local, Mané firmó su primer contrato profesional en Francia. “Llegué a Francia el 5 de enero de 2011, pleno invierno. El frío era insoportable, nunca lo olvidaré”, contó entre risas. La adaptación fue compleja: idioma, cultura y una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante seis meses pusieron a prueba su resiliencia.

En el Metz, Pierre Boubi, segundo capitán del equipo, se convirtió en un apoyo esencial. “Siempre me aconsejaba, me decía que no driblara tanto”, recordó Mané, quien se ganó un lugar en el primer equipo gracias a la disciplina y la autoexigencia.

“A las seis de la mañana salía a correr solo, nadie me veía. Siempre escuché que si quieres ser el mejor, tienes que hacer más que los demás”, explicó.

Aprendizaje táctico y salto a la élite

La adaptación de Sadio Mané al fútbol europeo incluyó superar barreras culturales, el idioma y una lesión que lo alejó seis meses de las canchas (Foto: Twitter)

Su llegada a Europa implicó un aprendizaje táctico fundamental. En el Red Bull Salzburgo, bajo Ralf Rangnick y Roger Schmidt, Mané reconoció sus carencias: “Tenía talento y potencia, pero tácticamente sufría mucho. Schmidt me decía: ‘Tienes algo especial, pero hay que enseñarte lo que necesita el equipo’”.

Esa etapa resultó decisiva y atrajo la atención de Jürgen Klopp, entonces en el Borussia Dortmund. “Klopp quiso llevarme a Dortmund, pero no se dio. Cuando llegó a Liverpool, retomó el contacto”, relató.

Antes de recalar en Anfield, Mané estuvo cerca de fichar por el Manchester United. “Van Gaal me llamó y me dijo que quería que fuera a Manchester. Pero le pregunté: ‘¿Dónde voy a jugar? Ya tienen a Depay, Rooney, Di María, Van Persie…’. No me convenció su respuesta”, explicó.

FILE PHOTO: Soccer Football - Champions League - Semi Final - Second Leg - Villarreal v Liverpool - Estadio de la Ceramica, Villarreal, Spain - May 3, 2022 Liverpool's Sadio Mane celebrates scoring their third goal REUTERS/Pablo Morano

También visitó las instalaciones del Tottenham invitado por Mauricio Pochettino, aunque la propuesta de Klopp fue determinante. “Me dijo: ‘Vamos a construir un equipo al que nadie quiera enfrentarse. Jugarás todos los partidos’. No me importó el salario, solo quería ir”, aseguró.

Éxito y rivalidad en el Liverpool

El desembarco en el Liverpool marcó un punto de inflexión. “Liverpool es mi corazón, es un club especial”, afirmó Mané, quien compuso el célebre tridente ofensivo con Mohamed Salah y Roberto Firmino. “Éramos muy diferentes en personalidad y carácter, pero esa mezcla nos hizo exitosos”, señaló.

Sobre Firmino: “Nunca vi un futbolista como Bobby. Es el único compañero cuya camiseta tengo en mi casa. Es más que un jugador, es especial”.

Sadio Mané revela que la rivalidad con Mohamed Salah en el Liverpool impulsó el rendimiento de ambos jugadores (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

La relación con Salah estuvo marcada por la competencia: “Con Salah había rivalidad, pero eso nos hizo mejores. Recuerdo un partido contra el Burnley en el que me enfadé porque no me pasó el balón. Al día siguiente hablamos y desde entonces fuimos más cercanos”.

Mané admitió que la ambición de Salah era notoria, mientras él optaba por contribuir al equipo: “Si podía ayudarlo a ser top scorer, lo hacía. Yo defendía más, él se quedaba arriba. Ese equilibrio nos hizo especiales”.

El vínculo con Klopp fue intenso y exigente. “En los entrenamientos no éramos muy amigos porque gritaba mucho, pero después siempre buscaba arreglar las cosas. Esa era su fortaleza”, reconoció.

Jürgen Klopp convenció a Sadio Mané de fichar por el Liverpool, donde formó un tridente histórico junto a Mohamed Salah y Roberto Firmino (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

La conexión con Andy Robertson y Trent Alexander-Arnold también fue notable: “Con Robbo la conexión era natural, nos ayudábamos mutuamente. Con Trent, desde que era un niño, siempre le dije que sería un gran jugador”, recordó.

Nuevos retos en Alemania y Arabia Saudita

Tras seis años y casi todos los títulos posibles en Liverpool, Mané buscó nuevos horizontes. “Liverpool era mi zona de confort, pero quería probarme en otro lugar. Bayern Múnich insistió mucho y decidí ir”, explicó.

La experiencia en Alemania fue corta, pero enriquecedora: “Siempre se aprende algo nuevo. Tuchel es un gran entrenador, por eso está en Inglaterra ahora”, opinó.

Sadio Mané destaca el profesionalismo y la disciplina de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr de Arabia Saudita (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El siguiente destino fue Arabia Saudita, donde se sumó al Al-Nassr y compartió vestuario con Cristiano Ronaldo. “Es un ejemplo para cualquier futbolista. Su profesionalismo y hambre de ganar son impresionantes, nunca llega tarde, siempre entrena. No vi a nadie como él”, aseguró.

Mané se adaptó rápido a la vida saudí, especialmente por el sentido de comunidad: “Durante el Ramadán, desconocidos me invitaban a comer en la calle. No sabían quién era, es parte de la cultura de ayudar y compartir”, relató.

Liderazgo y compromiso social con Senegal

Guiar a Senegal hasta la conquista de la Copa Africana de Naciones supuso una enorme presión. “Antes de ganar la Copa, nunca dormía más de cinco horas por la presión. En Senegal, la selección es todo, la gente deja de comer o de conducir cuando jugamos”, confesó.

Sadio Mané lideró a Senegal hacia la histórica conquista de la Copa Africana de Naciones bajo una intensa presión nacional (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Ser referente para las nuevas generaciones es una responsabilidad que Mané asume con orgullo: “Es increíble ver mi nombre en las camisetas de los niños. Por eso trato de ser un modelo a seguir”.

Su compromiso social se plasma en proyectos como la construcción de hospitales en su país natal. “Ser solo futbolista no es suficiente; quiero tener un gran impacto en mi sociedad, dentro y fuera del campo”, afirmó.

Visión sobre el fútbol africano y legado personal

Mané también reflexionó sobre el reconocimiento a los futbolistas africanos: “Ahora está cambiando. Hay más jugadores africanos en grandes equipos y ligas, pero aún podemos recibir más reconocimiento en los premios”.

El reconocimiento internacional a los jugadores africanos en el fútbol sigue siendo un desafío pendiente, según Mané (REUTERS/Stringer)

El legado de Sadio Mané trasciende el fútbol: demuestra que la verdadera grandeza reside en inspirar y transformar vidas, especialmente las de quienes comparten sus orígenes.