Conmoción en el fútbol argentino: declararon la “muerte cerebral” de Santiago Fredes, DT y leyenda de Luján, de 35 años

El ex jugador de la entidad, que había renovado su vínculo con el Lujanero hasta 2026, había contraído una enfermedad autoinmune. El comunicado del club y el mensaje de Claudio Tapia

Fredes fue futbolista y DT en Luján

El fútbol argentino quedó inmerso en una profunda conmoción luego de que decretaran la “muerte cerebral” de Santiago Fredes, entrenador y símbolo del Club Luján, de 35 años. El ex futbolista de la institución asumió el mando del plantel para la presente temporada y lo llevó a disputar los cuartos de final del Reducido por el ascenso, instancia en la que perdió contra Sportivo Barracas por penales.

“El Club Luján comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral”, inició el comunicado del Lujanero. Y añadió: “El Pulga nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona”. A continuación, le enviaron condolencias a su círculo íntimo en este duro momento.

La entidad informó el 24 de noviembre pasado que Fredes había sido internado “debido a un tema de salud”. Días más tarde, afirmaron que estaba “atravesando una situación delicada, recibiendo la atención correspondiente en base al diagnóstico médico”. El portal zonal Ladran Sancho de Luján afirmó que “pasó una semana en el Hospital Austral de Pilar, enfrentando una enfermedad autoinmune que deterioró su estado de forma súbita e inesperada”.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dejó un mensaje en la publicación del club en Instagram y repitió el gesto en su cuenta personal de X (antes, Twitter): “Qué triste noticia la partida de Santiago Fredes. Mi más sincero pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos. También a todos los integrantes del Club Luján, quienes sin duda sienten profundamente esta pérdida. Que en paz descanses, Pulga“.

Claudio Tapia expresó su dolor

El ex jugador de Flandria, Defensores Unidos y Excursionistas volvió a Luján en 2018 para retirarse con la camiseta del club que lo vio nacer futbolísticamente y en donde tuvo tres etapas. Tras colgar los botines, nunca dejó el fútbol porque siguió ligado a la estructura de Juveniles y a fines de 2024 fue el momento para comenzar su gran oportunidad en la Primera de ese elenco. Como entrenador, la gente se identificó con su idea de un equipo protagonista y competitivo, y así se quedó muy cerca de lograr el ansiado ascenso.

La conformidad de todas las partes alentó la renovación del contrato, y la misma fue anunciada el 25 de octubre. Así lo declaró el propio Fredes en un video institucional: "Estamos muy contentos de anunciarles que hemos renovado el contrato con el club para el próximo año con el primer equipo renovando la confianza que tuvimos, sosteniendo este proyecto que nos va a hacer lograr cosas importantes. Le agradezco a toda la gente que confió en nosotros, que se ilusionó con este equipo y decirle que se quede tranquilo que vamos a ir por una nueva ilusión con los jugadores que se queden y los que vengan y devolverle al club todo lo que está buscando y el salto de categoría que necesitamos. Buscaremos ser protagonistas una vez más, gracias por el apoyo".

Flandria se sumó a las muestras de dolor en redes sociales para el ex futbolista del Canario: “Desde el Club Social y Deportivo Flandria lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Fredes. El Pulga vistió nuestra camiseta durante el año 2011 y fue un gran referente del Club Luján, tanto como jugador, coordinador y entrenador. Abrazamos y enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento.

EL COMUNICADO COMPLETO DEL CLUB LUJÁN

El Club Luján comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral.

El “Pulga” nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona.

Será recordado como una persona que, como cada uno de nosotros, llevó a Luján muy fuerte en el corazón. Su entrega, su pasión, su sentido de pertenencia y su calidad humana quedarán guardadas para siempre en la memoria y cariño de toda la gente que lo conoció.

Acompañamos a familia y a sus seres queridos en este momento de enorme dolor. Pedimos mantener un espacio de respeto y comprensión para la familia en estos momentos.

El comunicado de Luján
El mensaje de Flandria

