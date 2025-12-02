“¿No me van a preguntar por el arbitraje?”: la ironía de Insua antes de dejar la conferencia tras la caída de Barracas ante Gimnasia

La irónica frase de Rubén Darío Insua luego de la eliminación de Barracas Central ante Gimnasia en los cuartos de final del Torneo Clausura

La eliminación de Barracas Central en manos de Gimnasia por 2-0 dejó al entrenador Rubén Darío Insua en el centro de la escena, no solo por el resultado, sino por su reacción ante el pedido de preguntas sobre el arbitraje de Hernán Mastrángelo. Fue en el final de la conferencia de prensa y la frase del Gallego se hizo viral.

Durante el contacto con los medios posterior al encuentro en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, el técnico sorprendió a los periodistas con un comentario: “¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje? Son de manual...”, expresó antes de abandonar la sala, pese al intento de un periodista por retomar el tema. La escena reflejó la tensión acumulada por las acusaciones que el equipo recibió a lo largo del torneo y la controversia generada por el primer gol de Gimnasia.

*El testimonio de Insua sobre el gol de Panaro

El foco de la polémica se situó en la conversión de Manuel Panaro a los 22 minutos del primer tiempo. En esa jugada, Marcelo Torres habilitó a Jeremías Merlo, quien asistió a Panaro para que definiera. Inicialmente, el árbitro Mastrángelo anuló el gol por posición adelantada de Merlo, pero la intervención del VAR revirtió la decisión y convalidó el tanto. El trazado de las líneas de fuera de juego, que algunos consideraron incorrecto en la perspectiva, alimentó el malestar de Insua y de parte del entorno de Barracas Central.

Consultado posteriormente por ESPN sobre la jugada, Insua optó por no profundizar en la controversia y defendió el uso de la tecnología: “No volví a ver la jugada del gol, pero no tengo nada que decir. Yo creo que el árbitro (Hernán Mastrángelo) dirigió bien. Hubo dos equipos que se dedicaron a jugar. La tecnología llegó al fútbol para mejorar la justicia. Si la tecnología demostró que estaba bien habilitado, me parece perfecto”, afirmó el entrenador, subrayando su postura de no polemizar con las decisiones arbitrales.

*Insua respondió a las críticas a Barracas sobre los arbitrajes

La actitud de Insua no resulta novedosa. Durante el Torneo Clausura, el técnico evitó referirse a los árbitros, incluso en partidos con fallos discutidos, como en los empates del Guapo frente a Belgrano, Estudiantes y Huracán.

En la conferencia, el ex volante ofensivo también abordó el desarrollo del partido y el rendimiento de sus dirigidos: “Fue un partido disputado de ida y vuelta, con posibilidades de gol para los dos. El equipo entregó todo lo que tenía. Gimnasia supo aprovechar las chances, nosotros pegamos tiros en el palo, tratamos de atacar todo el tiempo, no pudimos convertir”, evaluó el técnico, destacando la entrega de Barracas Central y la eficacia del rival.

La percepción pública sobre el trabajo de Insua fue otro de los temas planteados por la prensa. Ante la consulta sobre si su labor no recibía el reconocimiento merecido debido a las discusiones respecto a los arbitrajes, el entrenador respondió: “Yo tengo una ventaja, no uso redes sociales, estoy tranquilo en ese aspecto. El equipo hizo un buen año, estuvo entre los ocho mejores. Nos clasificamos para un torneo internacional. Cumplimos con las expectativas”. De este modo, Insua reivindicó el desempeño de Barracas Central y relativizó el impacto de las controversias externas en la valoración de su gestión.

Con su triunfo, Gimnasia jugará en la semifinal el clásico ante Estudiantes y será local, ya que terminó séptimo en la Zona B, mientras que el Pincha finalizó octavo en la Zona A.