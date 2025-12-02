Faustino Oro y Diego Flores volvieron a ganar y se mantienen al frente del Campeonato Argentino de Ajedrez

Gesto de concentración plena del joven prodigio

A cuatro jornadas del cierre de la serie final del 100° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez, que reúne a 12 participantes y se desarrolla en la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio Parque Patricios, dos jugadores sobresalen como firmes candidatos en la lucha por el título: el avezado gran maestro y siete veces campeón nacional, el juninense Diego Flores, de 42 años, y el pequeño “gigante”, Faustino Oro, de 12 años. Ambos, con 5,5 puntos luego de siete ruedas, son los dominadores de la competencia que finalizará el próximo viernes y proclamará al nuevo rey del ajedrez vernáculo.

Hoy, en la séptima rueda, Flores y el niño Oro debían sortear dos compromisos accesibles -tomando en cuenta el rendimiento de sus rivales en esta competencia- para seguir en la vanguardia; el juninense se enfrentaba a Carlos Gómez (ubicado 9° en la tabla general), y Fausti jugaba con Pablo Barrionuevo (12°). Al cabo de tres horas de sesión, ambos salieron airosos de sus compromisos. Flores se impuso a Gómez (en 30 jugadas de una apertura Ataque Indio de Rey), y Oro venció a Barrionuevo (en 36 jugadas de una Defensa Tarrasch).

Con el triunfo conservaron el puesto de vanguardia y tomaron una luz de ventaja de una unidad sobre los escoltas, los grandes maestros Federico Pérez Ponsa y Leonardo Tristán, que suman 4,5 puntos. Sin dudas la lucha hacia la conquista del principal torneo anual del calendario de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), parece estar centrada sobre estos dos protagonistas, y con un agregado: en la penúltima rueda deberán enfrentarse entre sí, en un duelo decisivo y en el que Faustino irá con las piezas blancas.

“Si tomamos en cuenta los puntos que sumamos en el torneo puede ser, pero no me gusta aventurar resultados y mucho menos estando todavía en juego” le contó a Infobae, Diego Flores, quien desde el 1 de diciembre es el mejor ajedrecista argentino del ranking internacional. Y completó: “Creo que nos van a descontar los que vienen de atrás y faltan todavía muchos cruces importantes. El torneo está cerrado y pueden pasar muchas cosas. ¿Enfrentarme con Fausti? Y, es verdad que tiene el condimento que estamos los dos peleando arriba, pero más allá de todo creo que será una linda partida, para jugar y disfrutar”.

Hoy nuevamente Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- jugó una partida sin fisuras; salió cómodo de la apertura, no atravesó sobresaltos y tras el cambio rápido de algunas piezas la posición le aventuraba un final favorable. Lo jugó con maestría.

“Es muy bueno Faustino”, le dijo a Infobae el maestro internacional Pablo Barrionuevo tras la derrota. Y aclaró: “En la preparación del juego uno intenta eludir líneas que él seguramente utiliza o conoce por estar en plena competencia en Europa, por eso intenté salir de lo conocido, pero él, con una naturalidad que me asombró, no me dejó chance alguna. Yo creo que estamos viendo a un chico que juega muy bien, pero que lo hará mucho mejor todavía”.

Y el análisis es correcto, en la jugada N° 15 Faustino ya tenía ventaja e iniciativa en el juego. Algunos errores del rival apresuraron el final que, aunque era favorable para el más joven, lo resolvió con la técnica de un experto.

En la séptima rueda de hoy se produjeron tres empates: el gran maestro y médico Diego Valerga igualó con Cristian Dolezal. La única ajedrecista femenina participantes, Candela Francisco Guecamburu, alcanzó un valioso empate frente al maestro Mario Villanueva. Y, el gran maestro Leonardo Tristán perdió una chance de acercarse a los punteros tras acordar tablas frente al maestro internacional salteño Pablo Acosta, después de una intensa lucha y de alcanzar un final de posición con pronóstico de igualdad.

"Chessi" monitorea otra partida

Además de las victorias de Flores y Oro, otro triunfo estuvo a cargo del gran maestro zarateño Federico Pérez Ponsa, con negras, que se impuso al salteño Julián Villca, tras 41 movimientos de una apertura inglesa.

Este martes, desde la 15, en la sede de la calle Uspallata 3150, con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo la octava rueda, con estos enfrentamientos: Barrionuevo (0,5) v. Flores (5,5), Villca (4) v. Oro (5,5), Pérez Ponsa (4,5) v. Dolezal (2), Tristán (4,5) v. Villanueva (4), Candela Francisco (1,5) v. Valerga (3,5) y Gómez (2,5) v. Acosta (4).

La prueba que finalizará el próximo viernes. La última jornada arrancará a las 13, repartirá $12.000.000 en premios, de los cuales tres serán para el ganador.

En la jornada del domingo último se completó la serie final del Campeonato Argentino Superior de Ajedrez Blitz. La prueba reunió a 174 jugadores, entre ellos 10 grandes maestros, y contó con la participación del actor Mariano Martínez.

El ganador de la competencia -que se desarrolló por sistema suizo a 11 ruedas, con un ritmo de juego de 3 minutos más 2 segundos adicionales para cada jugador- resultó el gran maestro Leandro Krysa, quien totalizó 9,5 puntos. Le siguieron Sandro Mareco, con 9, Matías Cárcamo, Hugo Spangenberg y Rubén Felgaer, con 8,5.

De esta manera, los maestros Sandro Mareco y Leandro Krysa resultaron los campeones argentinos en la especialidad Rápida y Blitz, respectivamente.