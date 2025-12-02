“Dame agua bendita”: el secreto de Facundo Cambeses para ser el héroe de Racing en la tanda de penales contra Tigre

El pedido que realizó Facundo Cambeses en la definición por penales del pase de Racing Club a las semifinales del Torneo Clausura frente a Tigre se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la jornada. El arquero, figura excluyente de la noche en el estadio de Racing, solicitó un agua a un colabordor que se encontraba detrás del arco justo antes de atajar el disparo a Joaquín Laso. La escena, viralizada en redes sociales, llamó la atención al solicitar la bebida como “dame agua bendita”.

El encuentro, disputado el lunes por la noche, quedó igualado en los noventa minutos reglamentarios y tras no sacarse diferencias en el alargue, debió definirse mediante penales ante el público presente en Avellaneda. Facundo Cambeses detuvo dos remates en la tanda y aseguró el acceso a la instancia de semifinales.

Consultado en zona mixta, el arquero explicó el trasfondo de su inusual pedido: “Sí, era un agua que estaba ahí, pero antes del primer penal voy y tomo. No, no era mía esa agua y atajo. Entonces dije, ‘Listo, esta es agua bendita’. Y bueno, dio la casualidad que cuando tomé de vuelta, atajé, así que después en el último penal fui a tomar de vuelta y no había más. Me quería morir, digo, ‘Por favor, que alguien le ponga un poquito de agua, algo’, pero, bueno, gracias a Dios pude atajar y quedé muy contento”, relató el arquero de Racing.

Luego, a la hora de hablar sobre su actuación, el portero en diálogo con ESPN manifestó: “Obviamente que siempre la información ayuda y después también es un poco intuición del momento e intuir a dónde va el tiro”. Y luego, añadió: “Los penales no tienen nada de azaroso, requieren estudio del rival y otras cosas”.

El análisis del guardameta incluyó un reconocimiento especial al grupo. “Este equipo tiene mucha entrega, mucha hambre. Creo que tiene una humildad impresionante, es para destacar, y creo que tiene eso, mucha entrega, insiste hasta el final siempre. Hoy se vio reflejado. Estoy muy contento por poder ayudar al equipo”, resaltó Cambeses ante los periodistas presentes.

El arquero también abordó la salida de Gabriel Arias del club, referente indiscutido para el arco académico. “No hay ninguna duda de lo que es Gabi Arias como persona, como arquero, lo que significa para este club. Me ayudó muchísimo desde que llegué acá. Me hizo madurar, me hizo crecer en un montón de aspectos. Le agradezco a él todos los días. Me pone contento que la gente le demuestre su cariño, porque la verdad que se lo merece. Es un capitán con todas las letras y agradezco haber sido compañero de él y poder aprender tanto”.

El triunfo sobre Tigre, y el modo en que se produjo la clasificación, potenciaron el ambiente de expectativa en la previa al próximo compromiso: Racing deberá visitar a Boca Juniors en la Bombonera buscando el pasaje a la final. Cambeses dejó un mensaje nítido: “Este grupo va a la Bombonera, va a insistir, va a dejar todo como hace siempre, y ojalá que podamos estar en la final”.

“Una noche soñada por cómo se terminó. Quería esto hace rato. Justo cuando entré con Peñarol hicimos el gol rápido, pero gracias a Dios hoy pudimos terminar así. Agradezco al equipo por el esfuerzo que hizo con tanto minuto de juego”, concluyó el arquero.