Controversia en Brasil: salió de prisión tras cumplir una condena por tráfico de drogas y jugó la final con una tobillera electrónica

El brasileño Yuri de Carvalho da Silva cumple una condena por tráfico de drogas y jugó con el dispositivo electrónico oculto en la media

Una escena inusual y controvertida ocurrió el pasado fin de semana en el fútbol de ascenso de Río de Janeiro, donde un jugador que cumple con una condena por tráfico de drogas disputó la primera final de la Serie B2 del Campeonato Carioca para su equipo con una tobillera electrónica.

Yuri de Carvalho da Silva, mediocampista ofensivo de 30 años del Goytacaz, disputó el encuentro decisivo ante el Macaé, correspondiente a la cuarta división del fútbol estatal brasileño, apenas 7 meses después de haber salido de prisión. El jugador ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo del encuentro que finalizó empatado 1-1 y en las imágenes que se viralizaron se puede observar que en tobillo izquierdo, debajo de la media azul, sobresalía el dispositivo electrónico de control judicial.

A lo largo de toda la temporada de la Serie B2 del torneo de Río de Janeiro, Yuri de Carvalho da Silva jugó con la tobillera electrónica, cumpliendo así la etapa de su condena en régimen semiabierto, informó el medio brasileño Globo Esporte. El futbolista, que puede consagrarse campeón la semana próxima, no brindó declaraciones al respecto.

El rol de Yuri en el equipo dirigido por Wellington Gomes fue el de un suplente habitual, utilizado como revulsivo en los tramos finales de los partidos, aunque hasta el momento no ha marcado goles en la competición. Dentro del club, algunos empleados lo describen como una persona tranquila y solidaria. La directiva del Goytacaz ha manifestado su interés en renovar su contrato una vez finalizado el campeonato.

Un futbolista de Brasil ingresó al campo de juego con una tobillera electrónica (Captura video)

Por otra parte, una fuente interna del club carioca expresó que la tobillera electrónica lo dificulta, pero no le impide jugar con normalidad y sostuvo que ni el reglamento de la Serie B2 ni el de la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) prohíben expresamente la participación de jugadores bajo monitoreo.

La FERJ, por su parte, respondió a la consulta del medio brasileño mediante un comunicado en el que subrayó el papel del deporte en la inclusión social y la reinserción: “Con la misión de ir mucho más allá de los campos de juego, reforzando la búsqueda de la formación de ciudadanos antes que de atletas, la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro entiende que la inclusión y la resocialización son funciones primordiales del deporte. Sobre la participación del atleta en uso de tobillera, equipo de monitoreo de la Justicia, la FERJ buscará información para determinar si existe prohibición legal del ejercicio de la actividad profesional, a fin de no incurrir en un error de juicio en este caso”.

El historial judicial de Yuri de Carvalho se remonta a 2018, cuando fue arrestado por tráfico de drogas y permaneció durante siete años en la Casa de Custodia Dalton Crespo de Castro, en Campos dos Goytacazes. En mayo de este año, obtuvo el derecho a la progresión de régimen y salió de prisión para cumplir el resto de la pena bajo vigilancia electrónica. El Goytacaz llegó a solicitar a la Vara de Ejecución Penal (VEP) la retirada del dispositivo de monitoreo, pero la petición aún no ha sido resuelta, informaron.

Por último, el desenlace de la final de la Serie B2 se conocerá el próximo domingo a las 15 horas en el estadio Aryzão, en Campos, donde será local el Goytacazes. Si el marcador vuelve a terminar empatado, el campeón se decidirá mediante tiros desde el punto penal.